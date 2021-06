Windows 11 : nouveautés, date de sortie, tout savoir sur le nouvel OS de Microsoft

Si l'on en croit les nombreuses rumeurs diffusées sur la Toile, Windows 11 est sur le point d'être annoncé par Microsoft. L'éditeur de Redmond a effet programmé un événement majeur le 24 juin prochain. A quelques jours de cette conférence “épique”, on fait le point sur tout ce que l'on actuellement sur le nouveau système d'exploitation de Microsoft.

Alors que Microsoft avait promis en 2015 que Windows 10 serait l’ultime version de son célèbre système d’exploitation, voilà que le géant de Redmond semble revenir sur sa décision. Après avoir annoncé en mai 2021 que la prochaine mise à jour du système serait une véritable petite révolution, il paraît de plus en plus probable que derrière cette update se cache en réalité… Windows 11 !

Dans un premier temps, nous avons voulu faire le point sur le bien-fondé de cette hypothèse. Microsoft a-t-il trollé tout le monde ou Windows 11 va-t-il réellement voir le jour ? Dans un deuxième temps, nous avons listé toutes les nouveautés auxquelles on peut s'attendre dans cette nouvelle édition de l'OS. Enfin, nous avons tenté de répondre aux différentes questions qu'un tel changement implique : quand sortira Windows 11 ? Windows 10 va-t-il disparaître ? Et surtout, le nouvel OS sera-t-il gratuit comme son prédécesseur pour celles et ceux qui possèdent déjà une licence de l'ancienne version ?

Microsoft va-t-il réellement sortir une nouvelle version de Windows ?

Plusieurs éléments dans la communication de Microsoft suggèrent en effet que Microsoft est sur le point de lancer une nouvelle édition de son OS. Au gré de ses annonces et de ses vidéos, Microsoft a laissé les indices suivants :

Une animation diffusée officiellement par l’entreprise laisse entrevoir sur le sol le chiffre 11, comme vous pouvez le constater dans le tweet ci-dessous. Le visuel en question n’est pas nouveau et avait déjà posté par le compte Microsoft.design sur Instagram début avril 2021. Mais à l’époque, les 4 parallélogrammes qui se reflètent et qui composent le logo Windows étaient bien distincts les uns des autres. Dans la nouvelle version du visuel en question, ils ont fusionné pour faire apparaître le chiffre 11.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021

Un autre indice concerne l’heure de la conférence de Microsoft : celle-ci se déroulera à 11 heures le 24 juin 2021.

de Microsoft : celle-ci se déroulera à le 24 juin 2021. Depuis plusieurs années, voilà bien longtemps que Microsoft n’a pas organisé de gros événement consacré exclusivement à Windows. D’ailleurs, le dernier en date remonte à 2015, année de sortie de Windows 10. Par conséquent, l'événement du 24 juin ne peut laisser augurer que d’une chose : une nouvelle version de Windows est de mise.

Une animation retrace tous les jingles de l’OS depuis Windows 95 jusqu’à Windows 7, animation dont l’audio a été ralentie 4000 fois. Cette vidéo peut paraître bien anecdotique, sauf que sa durée de 11 minutes constitue à nouveau un gros indice quant à la sortie imminente de Windows 11.

Enfin, dernier indice qui laisse supposer une refonte importante de Windows : Microsoft a arrêté de publier de nouvelles builds de Windows 10 à destination des bêta-testeurs. La build 21390 restera donc la dernière version, jusqu’à ce qu’à l’événement du 24 juin.

Quelles sont les nouveautés de Windows 11 ?

Microsoft n’ayant pas officiellement communiqué sur la sortie de Windows 11, on reste pour le moment au stade des hypothèses concernant le contenu du nouvel OS. Selon Satya Nadella, l’actuel PDG de Microsoft, la prochaine de Windows s’annonce comme un événement de taille : « Bientôt, nous partagerons l'une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie, afin d’offrir de plus grandes opportunités économiques aux développeurs et aux créateurs. Je l'ai utilisé au cours des derniers mois et je suis incroyablement satisfait par la prochaine génération de Windows », a-t-il déclaré en mai 2021.

Une refonte graphique à l’ordre du jour

On sait par ailleurs que Microsoft travaille depuis près d’un an sur une refonte graphique de Windows, afin de proposer notamment un nouveau menu Démarrer, de nouvelles fenêtres, une nouvelle barre des tâches et de nouvelles applications. En outre, Microsoft a lancé courant avril 2021 un appel à candidatures : l’entreprise de Redmond cherche quelqu’un pour « moderniser l’expérience utilisateur de Windows. »

Un sérieux coup de lifting de Windows serait donc à l’ordre du jour, dont on observe déjà des traces dans certains leaks ou dans les toutes dernières Build de Windows 10 (les fameuses préversions accessibles depuis le programme Windows Insider). L’une des premières nouveautés que l’on remarque, c’est que selon les applications, fenêtres et menus disposent de bords moins anguleux et nettement plus arrondis.

Les icônes de Windows devraient profiter d’un petit coup de jeunesse. Cette modification est déjà visible dans les dernières builds du programme Windows Insider. L’Explorateur de fichiers bénéficie ainsi de nouvelles icônes, comme le montre la capture ci-dessus.

Le menu Démarrer devrait également profiter d’une nouvelle jeunesse. Il devrait bénéficier lui aussi de bords arrondis, mais également d’une fenêtre « détachée de son icône ». Ce serait d’ailleurs le cas de toutes les icônes de la Barre des tâches, dont les menus flotteraient comme le dévoile le concept ci-dessous.

Une nouvelle application Paramètres

Le centre d’actions et de notifications devrait lui aussi être revu et corrigé, tout comme… l’application Paramètres ! A en croire les dernières rumeurs, le module Paramètres devrait en effet profiter d’une refonte, lui qui permet déjà de gérer Windows sous toutes les coutures. Comme le montre la capture ci-dessous, l’application disposerait d’une nouvelle interface et d’un agencement totalement différent par rapport à ce qu’on peut connaître à l’heure actuelle avec Windows 10. Certaines options comme les bureaux virtuels ou le multitâche seraient davantage mises en avant.

Il est évident que cette application est destinée à remplacer à 100% le Panneau de configuration, qui s’éclipse peu à peu au fil des mises à jour de Windows 10. La nouvelle version du système d’exploitation sera-t-elle l’occasion pour Microsoft de lâcher définitivement le Panneau de configuration, ou du moins de le dissimuler dans les méandres de Windows ?

Android s'invite dans Windows 11

On en parle depuis un petit moment, mais il semble que l'information se confirme de mois en mois. La prochaine version de Windows devrait intégrer un émulateur permettant de lancer les applications Android. Si l'on en croit les plus récentes mentions GitHub du projet Windows Subsystem for Linux GUI, la prise en charge des applications Android par Windows 11 serait natif : nul besoin d'installer une application comme l'une de celles listées dans notre article consacré aux 10 meilleurs émulateurs Android sur PC et Mac.

Windows 11 devrait pouvoir se charger de tout. Reste désormais à savoir comment des applications prévues initialement pour un support tactile vont pouvoir être prises en charge par l'OS de Microsoft.

Quand sort Windows 11 ?

Si l’on en croit les propos de Microsoft, une nouvelle version de Windows va sortir cette année. Bien que le nom du nouvel OS n’ait pas été confirmé, il est très probable qu’il s’agisse de Windows 11, et pas uniquement d’une mise à jour de Windows 10.

Pour les plus impatients, Microsoft souhaite visiblement diffuser une préversion à l’issue de la conférence du 24 juin 2021.

Windows 10 va-t-il disparaître ?

Là encore, il est encore un peu tôt pour juger de l’avenir de Windows 10 tant qu’aucune annonce officielle n’a été faite. En revanche, si l’on s’en tient à la politique habituelle de Microsoft concernant les nouvelles versions de Windows, Windows 10 n’est pas près de disparaître. A moins d’un ultime revirement de situation, l’OS a encore de longues et belles années devant lui. Windows XP par exemple a été maintenu près de 13 ans, tandis que Windows 7 a duré 11 années. Même le tant décrié Vista aura vécu près de 11 ans lui aussi.

Windows 10 arrivant dans sa 6e année, il ne fait aucun doute que son cycle de vie ne va pas s’achever de sitôt et qu’il lui reste encore quelques années à vivre, ne serait-ce que via les mises à jour de sécurité. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre la page de support logiciel du système d'exploitation. Microsoft parle en effet d'une date butoir calée au 14 octobre 2025 pour Windows 10 Familiale, Windows 10 Professionnel, Windows10 Professionnel Éducation et Windows 10 Professionnel pour les Stations de travail.

Combien va coûter Windows 11 ?

A la sortie de Windows 10 en 2015, Microsoft a « offert » à l’ensemble des utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 une licence de son nouveau système d’exploitation. Cette offre ne devait durer qu’une année, mais six plus tard, elle est toujours active. On peut raisonnablement espérer que l’éditeur de Redmond réitère l’opération avec Windows 11 : tout possesseur d’une licence de Windows 8 ou Windows 10 (Windows 7 n’étant plus supporté) devrait avoir droit à une migration gratuite vers Windows 11.

Quant aux nouveaux venus, il leur faudra probablement mettre à la main à la poche, sachant qu’à l’heure actuelle, une licence de Windows 10 complète coûte entre 145 et 259 euros selon la version. Il est probable qu’une licence de Windows 11 s’affiche à des prix similaires.

Enfin, dernière piste à envisager : l’acquisition d’un Windows sous forme d’abonnement. Une formule qui prendrait tout son sens avec un Windows dans le Cloud, dont la sortie semble imminente elle aussi. Rappelons que Microsoft propose déjà Office 365 sous ce format depuis 2011. Si Windows 11 venait à être décliné en une version déportée sur le Cloud, il se pourrait bien que Microsoft lance une telle offre.