Windows 11 retire une fonctionnalité bien pratique de la barre des tâches

La barre des tâches de Windows 11 va prochainement être amputée d’une fonctionnalité bien pratique : la possibilité de glisser et déposer des icônes cachées. Un choix de Microsoft pour optimiser la navigation sur tablettes.

Windows 11 est sorti il y a maintenant plusieurs mois et Microsoft continue de travailler dessus pour apporter des changements intéressants aux utilisateurs. Toutefois, le prochain ne risque de ne pas plaire à tout monde, puisqu’il va retirer une fonctionnalité bien pratique.

Comme l’indique Windows Latest, Microsoft va modifier le menu des icones cachées. Il ne sera bientôt plus possible de glisser/déposer des applications et de les changer de place.

Windows 11 modifie le menu contextuel

Microsoft a récemment commencé à tester une nouvelle manière de gérer la barre des tâches sur tablettes. Sur un terminal tactile, elle peut se réduire au minimum afin de gagner sur l’affichage et s’étendre au besoin. Dans la build 22572, cette nouveauté est présente, mais le revers de la médaille est qu’il n’est plus possible de réorganiser facilement les icones cachées.

Nous parlons ici du menu caché à droite de la barre des tâches, par lequel on accède via ^. Il permet de voir les applications qui tournent en arrière-plan et s’il est possible de réorganiser les icones via la souris aujourd’hui, ce ne sera bientôt plus le cas, même en mode bureau. Il s’agit d’un choix délibéré de Microsoft afin de favoriser l’optimisation. Il sera toujours possible de modifier ce menu en passant par les paramètres, mais plus directement par la fenêtre.

En revanche, Microsoft prévoit d’inclure le glisser/déposer classique dans la barre des tâches dans une prochaine mise à jour. Une fonctionnalité présente depuis longtemps sur Windows, mais curieusement absente sur cette nouvelle itération.

Toutes ces fonctionnalités n’arriveront pas tout de suite sur vos PC. Comme le note Windows Latest, elles devraient débarquer dans la version 22H2, soit la grosse mise à jour d’octobre. Pour rappel, Microsoft déploie une update importante par an qui apporte son lot de changements, en plus des correctifs qui eux sont déployés toute l’année. Windows 11 est aujourd’hui disponible gratuitement sur le site officiel de Microsoft.

Source : Windows Latest