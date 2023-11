Windows 11 : l’application Photos propose une fonctionnalité qui le rend désormais indispensable

Microsoft ne cesse de faire évoluer toutes les applications incluses dans Windows 11. Aujourd’hui, c’est la visionneuse Photos qui a le droit à une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA.

Si vous ne considériez pas l’application Photos de Windows 11 comme une solution de travail viable pour vos travaux de retouche, alors la version 2023.11110.8002.0 du logiciel, réservée aux abonnés du programme Windows Insider de Microsoft, devrait radicalement vous faire changer d’avis concernant le gestionnaire d’images intégré à l’OS de Redmond. En effet, Photos, le programme de visionnage et d’organisation d’images développé par Microsoft inclus dans Windows depuis sa version 8 gagne de nouvelles capacités d’édition grâce à l’IA.

Quiconque suit l’actualité de Windows sait que Microsoft intègre l’intelligence artificielle à tous les étages de son système d’exploitation. Alors que Microsoft a doté Paint de la capacité d’effacer les arrière-plans et de générer des illustrations grâce à son IA générative multimodale basée sur DALL-E, la firme de Redmond s’est penchée sur le cas de Photos, et lui offre nombre de nouvelles fonctionnalités marquantes. C’est le membre de Twitter PhantomOcean qui a le premier fait la découverte. Il annonce sur X/Twitter : « l’application Microsoft Photos permet désormais de supprimer et de remplacer l’arrière-plan de l’image. La version 2023.11110.8002.0 de l’application devrait être déployée sur tous les canaux Insider ».

Windows Photos gagne une fonctionnalité de retouche qui vous fera gagner énormément de temps

Le changement le plus évident est bien évidemment la possibilité de modifier l’arrière-plan de vos photos. Désormais, lorsque vous ouvrez un cliché avec Photos, vous pouvez modifier son arrière-plan en cliquant sur l’icône Retouches, située en haut à droite de la barre d’outils. Le programme vous proposera trois options : « Flouter », « Effacer » ou « Remplacer ». Cette dernière permet de remplacer le fond d’écran actuel par une couleur unie. Pour un travail d’édition plus « évolué », vous pourrez vous tourner vers une solution maison, Microsoft Paint, par exemple.

Microsoft améliore également l’ergonomie de Photos. L’interface utilisateur se veut désormais plus claire. Les réglages d’agrandissement ont été déplacés en bas à droite de l’écran (plutôt qu’en haut), et un nouveau bouton pour faire apparaître la pellicule de visionnage fait son apparition en bas à gauche de l’écran.