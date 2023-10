Galaxy S24 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur les smartphones Samsung

Samsung va lancer en 2024 une nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S24. Design, écrans, fonctionnalités, appareil photo, performances, autonomie, One UI : voici tout ce qu'il faut savoir sur ces trois smartphones qui promettent de devenir des références sur Android.

Comme chaque année, Samsung s’apprête à dévoiler de nouveaux smartphones haut de gamme. Ce dossier vous permettra de tout savoir au sujet des Galaxy S24, et il sera évidemment mis à jour avec les dernières informations disponibles. La fournée de 2024 sera toujours composée de 3 modèles :

Le Galaxy S24

Le Galaxy S24+

Le Galaxy S24 Ultra

📅 Quand sortent les Galaxy S24 ?

Ces dernières années, Samsung a lancé une nouvelle série Galaxy S au cours du premier ou du deuxième mois de l'année. Les Galaxy S22 et S23 précédents étaient tous les deux arrivés au mois de février, et il se pourrait bien que les nouveaux modèles Galaxy S24 aient un peu d’avance en 2024.

Si l'on en croit un message du célèbre leaker Ice Universe sur le réseau social chinois Weibo, le Galaxy S24 pourrait être lancé le 18 janvier de l'année prochaine. Cette rumeur a été corroborée par un rapport qui affirme que les partenaires de fabrication de Samsung prévoient de commencer la production de masse un mois plus tôt que d'habitude.

On sait d’ailleurs que d’autres fabricants tels que Xiaomi vont eux aussi avancer le lancement de leurs propres smartphones. En cause, la conférence annuelle de Qualcomm qui est prévue un peu plus tôt que les années précédentes, dès la fin du mois d’octobre. Elle sera l’occasion de découvrir la nouvelle puce haut de gamme qui propulsera les smartphones Android haut de gamme de cette génération.

💰 Quels sont les prix des Galaxy S24 ?

Pour l’instant, les prix des prochains Galaxy S24 sont un mystère, et il est probablement trop tôt pour que Samsung ait déjà finalisé la grille tarifaire de ses prochains smartphones. Le géant coréen avait significativement augmenté les prix des smartphones de la génération précédente, donc on ne s’attend pas vraiment à une nouvelle hausse cette année.

Pour rappel, voici les tarifs de tous les Galaxy S23 de 2023 :

Galaxy S23 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 959 €

Galaxy S23 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1019 €

Galaxy S23+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1219 €

Galaxy S23+ (8 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1339 €

Galaxy S23 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1419 €

Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1599 €

Galaxy S23 Ultra (12 Go de RAM/1 To de stockage) : 1839 €

Apple ayant même réduit les tarifs de ses derniers iPhone 15, on voit mal Samsung augmenter ses tarifs, car cela pourrait grandement réduire l’attractivité de ses smartphones. On espère donc que Samsung va au moins maintenir ses prix, car cela positionnerait le Galaxy S24 Ultra juste en dessous de l’iPhone 15 Pro Max (1469€) et le Galaxy S24 à quelques euros de moins que l’iPhone 15 (969€).

📱 À QUOI RESSEMBLENT LES GALAXY S24 ?

Cela fait des années maintenant que Samsung s’efforce d’uniformiser le design de ses smartphones. Qu’il s’agisse d’un smartphone haut de gamme ou d’un modèle plus abordable, il est devenu facile de reconnaître un appareil de Samsung au premier coup d’œil. Sans surprise, les Galaxy S24 vont donc hériter des designs emblématiques des générations précédentes.

On retrouvera toujours des caméras placées à la verticale au dos de tous les modèles, et un design plus angulaire rappelant les anciens Galaxy Note sur le modèle Ultra. Ce dernier sera toujours accompagné d’un stylet, rangé dans un emplacement en bas à gauche du smartphone. Cependant, on peut tout de même s’attendre à quelques changements de design sur tous les appareils.

Comme à son habitude, le leaker français OnLeaks a déjà dévoilé en avance des rendus 3D des trois téléphones. Comme vous pouvez le voir sur les images, les Galaxy S24 et S24+, les modèles les plus petits, vont cette fois-ci utiliser des bordures plates inspirées des iPhone.

Cela permettra notamment à Samsung de réduire la largeur des appareils. Il faudra compter sur des dimensions de 147 × 70.6 × 7.6 mm pour le Galaxy S24, et 158.5 × 75.9 × 7.7 mm. Les appareils seront donc aussi légèrement plus longs, et leur épaisseur sera presque identique. Les bordures plates vont être l’occasion pour Samsung de placer une antenne Ultra WideBand sur le côté, en dessous du bouton d’alimentation. Ils seront donc parfaitement compatibles avec les derniers trackers de Samsung, les Galaxy SmartTag 2.

Le Galaxy S24 Ultra va lui aussi s’aplatir, mais il ne s’agira pas d’une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs. Le smartphone optera cette année pour un écran plat 2,5D, et abandonne ainsi l’emblématique écran incurvé qui a fait la renommée de la série. Le Galaxy S24 Ultra devient ainsi non seulement plus long, mais aussi plus large, car Samsung a décidé d’uniformiser la taille des bordures tout autour de l’écran. Il faut compter sur des dimensions de 162,3 x 79 x 8,6 mm, contre 163,3 x 78 x 8,9 mm précédemment. Le smartphone va donc devenir plus compliqué à manipuler, mais on peut se rassurer en se disant qu’il va perdre un peu d’épaisseur.

En ce qui concerne les matériaux utilisés, il semblerait que tous les Galaxy S24 utilisent un nouveau cadre en partie forgé avec du titane. Malheureusement, contrairement aux iPhone 15, cela ne permettra pas vraiment aux smartphones de perdre du poids du la balance, probablement en raison du type d’alliage utilisé. Les Galaxy S24 pèseront 168 grammes, 195 grammes et 233 grammes, respectivement.

Enfin, notons que les smartphones seront toujours certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. La solidité des appareils ne devrait pas être bien différente, ceux-ci seront très probablement toujours protégés par du verre Gorilla Glass Victus 2, le plus résistant de l’entreprise à ce jour. On s’attend à plusieurs coloris pour les Galaxy S24 et S24+, et à d’autres coloris distincts pour le Galaxy S24 Ultra.

🛠 QUELLE EST LA FICHE TECHNIQUE DES GALAXY S24 ?

Une fois que les fiches techniques officielles des smartphones seront connues, vous trouverez ici un récapitulatif de toutes les spécifications à retenir.

🔲 QUELS ÉCRANS POUR LES GALAXY S24 ?

Les Galaxy S24 profiteront toujours d’écrans de tailles différentes, mais Samsung va apporter quelques changements dans ce domaine. Tout d’abord, comme nous l’avions vu plus haut, tous seront équipés d’écrans plats, et non incurvés. Les Galaxy S24 classique et Galaxy S24+ vont cette fois-ci avoir droit à des écrans légèrement plus grands avec une diagonale de 6,2 pouces (FHD+) et 6,7 pouces (QHD+), respectivement contre 6,8 pouces (QHD+) pour le Galaxy S24 Ultra.

Samsung va surtout doter ses Galaxy S24 de bien meilleurs écrans que les Galaxy S23. Il s’agira de dalles OLED M13 de nouvelle génération, qui promettent comme toujours des couleurs toujours plus fidèles, une consommation énergétique réduite et une luminosité en hausse. Cette dernière atteindra pas moins de 2500 nits en pic sur tous les modèles, quand il fallait se contenter de « seulement » 1750 nits auparavant.

Une autre bonne nouvelle est que tous les Galaxy S24 profiteront enfin de la technologie LTPO, jusqu’alors réservée au modèle Ultra. Celle-ci permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affiché, afin de faire des économies d’énergie.

Au niveau de l'authentification biométrique, Samsung mise encore sur le même lecteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran, mais les utilisateurs pourront également opter pour la reconnaissance faciale s’ils le désirent.

🚀 QUELLES PERFORMANCES POUR LES GALAXY S24 ?

Historiquement, Samsung a toujours lancé ses smartphones Galaxy les plus récents en Europe avec ses propres puces maison Exynos, à l’exception des Galaxy S23, qui étaient tous arrivés avec des SoC signés Qualcomm. Les Galaxy S24 devraient revenir aux sources, puisqu’on s’attend cette fois-ci à des puces Exynos en Europe, du moins pour certains modèles. Si l’on en croit certaines fuites, seuls les modèles S24 et S24+ en seraient dotés, la version Ultra conservant un SoC Snapdragon.

Il ne s’agit donc pas vraiment d’une bonne nouvelle pour les performances des deux plus petits modèles. Les puces Exynos ont une assez mauvaise réputation, notamment à cause de leurs performances en berne par rapport à leurs équivalents chez Qualcomm, mais aussi à cause d’une consommation et de températures plus élevées.

Si l’on en croit un premier benchmark, le GPU de l’Exynos 2400 n’obtiendrait que 1656 points sur un test Vulkan 1.3, quand le Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy S23 parvenait à atteindre 1746 points. La partie graphique pourrait donc être moins intéressante, mais la puce pourrait se rattraper sur la partie CPU grâce à une nouvelle configuration à 10 cœurs, contre 8 précédemment. On retrouve un coeur principal à 3,21 GHz, deux coeurs à 2,90 GHz, trois coeurs à 2,59 GHz et 4 coeurs à 1,96 GHz.

Cependant, on doute que cela soit assez pour concurrencer le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Un benchmark Geekbench a dévoilé qu’il sera lui composé de 8 cœurs avec des fréquences plus élevées (un cœur Cortex-X4 à 3,30 GHz, 3 cœurs Cortex-A720 à 3,15 GHz, 2 cœurs Cortex-A720 à 2,96 GHz ainsi que 2 cœurs Cortex-A530 à 2,27 GHz). On s’attend à ce qu’il s’agisse de la version « For Galaxy » personnalisée avec des fréquences plus élevées, ce qui aurait comme conséquence de creuser davantage l’écart entre tous les modèles au niveau des performances. La puce parviendrait à atteindre plus de 2300 points sur un cœur sur Geekbench, et plus de 7300 points sur tous les cœurs. Le GPU atteindrait lui les 17 134 points sur Vulkan (Geekbench 6.2.0), soit pas moins de 70% de plus que la génération précédente.

🔋 BATTERIE, AUTONOMIE ET RECHARGE DES GALAXY S24

La capacité des batteries des Galaxy S24 va de nouveau augmenter en 2024, mais pas pour tous les modèles. Le petit Galaxy S24 va voir son accumulateur passer à 4000 mAh (+100 mAh), tandis que le Galaxy S24+ va cette fois-ci abriter une batterie de 4900 mAh (+200 mAh). De son côté, le Galaxy S24 Ultra misera toujours sur la même batterie de 5000 mAh.

Au niveau de la recharge, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de changements. Le Galaxy S24 serait toujours limité à seulement 25W, tandis que les Galaxy S24+ et S24 Ultra auront droit à 45W. C’est peu quand on compare cela avec les smartphones chinois, qui tentent chaque année de dépasser le record précédent dans le domaine. La recharge sans-fil sera, elle, limitée à 15W. Certaines rumeurs font état de l’arrivée d’une recharge rapide filaire de 65W sur le modèle Ultra, mais le smartphone n’a vraisemblablement pas été certifié avec une telle puissance chez différents organismes.

Avec la petite hausse des capacités des batteries et une consommation réduite pour l’écran et le processeur, on s’attend à ce que les Galaxy S24 proposent une autonomie légèrement améliorée par rapport à la génération précédente, mais ces gains devraient être plus modérés sur le modèle Ultra, qui bénéficie du moins de changements.

📸 L'APPAREIL PHOTO DES GALAXY S24

La partie photo des Galaxy S24 et S24+ ne sera pas radicalement différente de ce que l’on retrouve sur les Galaxy S23. Les deux smartphones profiteront toujours des mêmes capteurs. On s’attend à retrouver une caméra principale de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP offrant un zoom optique 3X.

Cette année, c’est le Galaxy S24 Ultra qui verra sa partie photo apporter le plus de nouveautés. Le capteur principal sera toujours le même ISOCELL HP2 de 200 MP, mais il sera légèrement meilleur que la génération précédente grâce à quelques ajustements.

Il sera épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X, qui seront probablement identiques à ceux du S23 Ultra. Enfin, le lot sera complété par un quatrième capteur périscope, qui va lui aussi être modifié. Plutôt que d’opter pour un zoom optique 10X, comme c’était le cas depuis le Galaxy S20 Ultra, Samsung va plutôt miser sur un simple zoom optique 5X. Le capteur, plus grand, mesurera 1/2.52 pouces, et offrira 50 MP, contre 10 MP pour la génération précédente. On devrait donc avoir droit à des clichés de loin avec plus de détails.

Galaxy S24 : quelles versions d’Android et One UI ?

Le Galaxy S24 sera lancé avec One UI 6.0, la nouvelle version de la surcouche du fabricant basée sur Android 14. Comme toujours, cette nouvelle version promet d'améliorer l'expérience utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités et de résoudre les problèmes de la version précédente. Voici toutes les nouveautés les plus intéressantes :

Panneau rapide remanié

Le changement le plus notable dans One UI 6 est la nouvelle présentation des paramètres rapides. Elle ressemble désormais à Android stock, avec des options plus grandes et facilement accessibles. Cependant, l'utilisation d'une seule main peut s'avérer un peu difficile en raison de l'utilisation du plein écran.

Déplacement libre de l'horloge sur l'écran de verrouillage

Contrairement à One UI 5, où les options de placement du widget horloge sur l'écran de verrouillage étaient limitées, One UI 6 vous permet de le repositionner librement. Cette fonctionnalité est pratique pour s'assurer que l'horloge n'obstrue pas des parties essentielles de votre fond d'écran.

Nouveau lecteur multimédia

Le panneau de notification et l'écran de verrouillage sont désormais dotés d'un lecteur multimédia remanié, dont le design est similaire à celui de l'Android 13, mais avec des améliorations, notamment l'affichage de la pochette des chansons et une barre de progression animée.

Paramètres de batterie séparés

Les paramètres de la batterie ont été séparés de Device Care dans One UI 6, ce qui vous permet d'accéder aux informations sur la batterie directement à partir du menu Paramètres.

Amélioration de la galerie

L'application Galerie de One UI 6 offre de nouvelles options d'édition, notamment l'Effaceur d'objets, le Remaster et l'Effet portrait. Elle introduit également la possibilité d'utiliser les deux mains pour la fonctionnalité glisser-déposer. De plus, l'édition d'images est simplifiée grâce à une nouvelle disposition des outils d'édition, et les options apparaissent côte à côte au lieu d'être empilées. One UI 6 comprend également une fonction d'édition dédiée appelée Samsung Studio, qui offre des capacités d'édition plus puissantes directement sur votre téléphone. Vous pouvez y accéder à partir du menu Tiroir de l'application Galerie ou l'ajouter en tant que raccourci sur l'écran d'accueil.

Parmi les autres changements notables, citons aussi une nouvelle police d’écriture, la possibilité de faire glisser les icônes des applications d'une main tout en utilisant l'autre pour passer d'une page à l'autre de l'écran d'accueil, la suppression des termes « Galaxy » ou « Samsung » pour les applications préinstallées ou encore de nouveaux émojis.