Windows 11 s’apprête à remplacer Skype par Microsoft Teams

A en croire la première build de Windows 11 qui circule sur le net Microsoft a décidé de supprimer Skype au profit de Microsoft Teams. Les différentes intégrations de Skype disparaissent par la même occasion. L'usage de l'application Skype a reculé pendant le confinement du coronavirus, au contraire d'alternatives comme Teams ou encore Zoom.

Si, comme nous, vous utilisez Skype depuis des années, cet article devrait vous intéresser. Skype est en effet un outil de communication professionnel encore très utilisé même si de plus en plus d'utilisateurs lui préfèrent des alternatives qui fonctionnent beaucoup mieux. En effet, au quotidien, Skype, c'est beaucoup de bugs, de messages qui arrivent en retard, et des pannes totales, certes peu fréquentes, mais très incapacitantes lorsqu'elles surviennent.

Skype est pourtant mis en avant depuis des années par Microsoft qui en a fait l'application de communication et de visioconférence principale de Windows 10. Skype était même jusqu'à présent installé par défaut dans Windows 10. L'application bénéficie de plusieurs intégrations système profondes, dont une barre d'outil optionnelle qui permet de lancer plus rapidement des réunions.

Windows 11 : Microsoft aurait décidé de dire adieu à Skype

Microsoft croyait vraiment en Skype, mais la pandémie est passée par là. Et force est de constater que Microsoft s'est complètement trompé. Non pas que le recours à la visioconférence n'ait pas décollé pendant la pandémie. Le problème, c'est que la plupart des professionnels confinés se sont reportés sur des alternatives autres que l'application installée par défaut dans Windows 10.

Vous connaissez d'ailleurs les grands gagnants de la période : essentiellement Zoom et Microsoft Teams. Or, à en croire la première build de Windows 11 qui a fuité il y a quelques jours, tout indique que Microsoft s'apprête à mettre enfin Skype au placard. Et des indices montrent que Microsoft a décidé de remplacer l'application par Microsoft Teams. En effet, la barre d'outil dédiée à Skype disparaît dans Windows 11.

Mais nos confrères de Windows Latest expliquent qu'une nouvelle barre d'outil – dédiée à Microsoft Teams – est en préparation. Celle-ci comporterait un bouton qui serait labellisé “Meet & Chat” en anglais. Notez qu'il restera a priori possible de télécharger et d'installer Skype via le Microsoft Store après son remplacement par Teams. A moins que Microsoft ne prévienne, à terme, définitivement cette possibilité. Allez -vous regretter la disparition de Skype ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : Windows Latest