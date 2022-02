Windows 11 : la barre des tâches s’améliore, les Applications Android débarquent, la liste des nouveautés de février 2022

Windows 11 passe la cinquième et s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour de février 2022 permet de profiter des applications Android et de l'Amazon Appstore, tandis que la barre des tâches s'améliore. Mais ce n'est pas tout, puisque Microsoft a également revu et corrigé son Media Player et son bloc-notes. Allez c'est parti, on fait le tour du propriétaire.

On le savait depuis quelques jours : une nouvelle version de Windows 11 était sur le point d'être annoncée par Microsoft. On en avait déjà eu un aperçu par l'intermédiaire d'une meilleure gestion du double-écran et de la barre des tâches, mais l'éditeur de Redmond n'avait pas tout dit. Car les applications Android arrivent enfin dans une version finalisée de Windows 11, et ne sont plus réservées aux utilisateurs du programme Windows Insider. Mais ce n'est pas tout.

Pour faire court, voici la liste des nouveautés de février 2011 de Windows 11 :

Prise en charge des applications Android et de l'Amazon Appstore (aux États-Unis uniquement)

Amélioration de la barre des tâches

Nouvelle version du lecteur Media Player

Nouvelle version du bloc-notes

Mais voyons maintenant ces différentes nouveautés en détail.

L'Amazon Appstore et les applications Android sont officiellement disponibles au sein de Windows 11

Les voilà enfin officiellement, ces fameuses applications Android pour Windows 11. Jusqu'alors, il était possible d'en profiter en installant une preview du système d'exploitation. L'Amazon Appstore et les applications Android débarquent désormais dans la nouvelle version finalisée de Windows 11. En revanche, cette fonctionnalité n'est disponible pour le moment qu'aux États-Unis, en attendant d'être déployée prochainement dans le reste du monde.

Microsoft explique avoir ainsi ajouté plus de 1000 jeux et applications en partenariat avec l'Amazon Appstore. L'application est désormais accessible depuis le Microsoft Store. On y retrouve des applications comme Audible, Subway Surfers, Kindle, etc. Pour profiter de l'Amazon Appstore et de ses applications sous Windows 11, il suffit de mettre à jour le Microsoft Store en lançant l'application et en se rendant sur l'icône Library, située tout en bas à gauche de l'interface, et en cliquant sur le bouton Get updates.

La barre des tâches s'améliore

La barre des tâches de Windows 11 fait le plein de nouveautés pertinentes. Couper le son ou le réactiver n'aura jamais été aussi simple : sous Windows 11, il est désormais possible de mettre en sourdine Microsoft Teams en passant par une icône de la barre des tâches. Windows 11 facilite également le partage de fenêtres avec ses contacts. Notez qu'il faut disposer d'un compte professionnel ou scolaire pour profiter de ces nouvelles fonctions.

Autre nouveauté : lorsque les icônes de la barre des tâches sont centrées, la partie gauche de cette dernière accueille désormais l'icône météo. De quoi garder toujours un œil sur la météo, sans avoir à surcharger la partie droite de la barre des tâches (qui est déjà bien encombrée).

Enfin, comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, la date et l'heure peuvent désormais s'afficher sur toutes les barres des tâches dès lors que l'on possède deux écrans. En revanche, on pourra regretter que l'absence des différentes fonctions de glisser-déposer. Microsoft n'a toujours pas réintroduit la possibilité de glisser un fichier dans l'icône d'une application présente sur la barre des tâches, afin d'en ouvrir directement le contenu, comme c'était le cas sur les précédentes éditions de Windows. Un retour qui est pourtant prévu.

Le Lecteur Windows Media et le bloc-notes font peau neuve

Microsoft profite de cette nouvelle édition de Windows 11 pour dévoiler les nouvelles versions de deux applications : le Media Player et le bloc-notes disposent tous deux d'un nouveau design et de fonctionnalités inédites. Commençons par le Lecteur Windows Media. Si celui-ci a longtemps été sujet à raillerie à cause de son côté “usine à gaz”, Microsoft fait tout actuellement pour le simplifier. Profitant d'une interface beaucoup plus facile à appréhender et d'un menu latéral moins chargé, il devient beaucoup plus facile de gérer sa bibliothèque musicale, de lancer une vidéo, etc. La petite vidéo ci-dessous le démontre bien :

Le bloc-notes bénéficie lui aussi d'une refonte. Profitant dorénavant du mode sombre, l'application profite de menus simplifiés permettant de faciliter la recherche des actions possibles. Enfin, il est également possible d'annuler les modifications apportées à un document selon plusieurs niveaux.

Pour profiter de la mise à jour de février de Windows 11, rien ne change : il vous suffit de vous rendre dans les Paramètres du système (pressez simultanément les touches [Windows] + [I]). Cliquez ensuite sur Windows Update, puis lancez une recherche de mise à jour. La mise à jour cumulative KB5010414 devrait apparaître. Cliquez sur le bouton Télécharger et installer, et le tour est joué. Notez qu'il vous faudra également mettre à jour les applications concernées par cette update via le Microsoft Store.