Windows 11 nécessite un compte Microsoft pour s’installer, mais vous pouvez le désactiver ensuite

Windows 11 demande un compte Microsoft pour s’installer sur votre PC, ainsi qu’une connexion Internet. Toutefois, il est possible de revenir à un compte local une fois l’OS lancé. Une méthode qui permet de ne pas envoyer d'infos personnelles à la firme de Redmond mais qui limite certaines fonctionnalités.

Windows 11 est désormais disponible en bêta pour les Insiders et tout le monde peut l’installer. Il est néanmoins nécessaire d’avoir un compte Microsoft pour en profiter. S’il existe des manières de filouter, il n’est pas non plus impossible de repasser à un compte local après l’installation.

Un compte Microsoft permet à la firme de Redmond d’avoir un certain contrôle sur qui utilise son OS et sur ses publicités. S’il n’est pas obligatoire à l’installation de Windows 10, il est fortement recommandé mais il est tout à fait possible d’en profiter pleinement en compte local. Windows 11 veut changer la donne, du moins dans sa version famille. Lors de son installation, Microsoft vous demande d’abord une connexion Internet ainsi qu’un compte Microsoft. Il est toutefois possible d’utiliser un compte local après coup.

Windows 11 permet de repasser à un compte local

Après avoir installé Windows 11 avec un compte Microsoft, il est possible de repasser en local. Pour ça, il suffit d’ouvrir les paramètres (symbolisés par la petite roue dentée). Il faut ensuite aller dans l’onglet comptes. Une fois dans ce menu, il faut se rendre sur Your Info (Vos informations) et sélectionner « se connecter plutôt avec un compte local ».

Windows vous demandera alors si vous êtes sûr de vous et votre code PIN afin de désassocier votre compte Microsoft.

Ainsi, votre compte n’enverra plus d’infos à la firme de Redmond et vos données personnelles seront locales uniquement. En contrepartie, vous ne pourrez plus profiter de diverses fonctionnalités comme OneDrive, qui permet de retrouver tous ses dossiers d’un PC à l’autre.

Notons qu’il sera tout de même nécessaire de créer un compte Microsoft dans l’opération. Cependant, Windows 11 est en beta et il se pourrait que cette obligation passe à la trappe à la sortie. Mais vu comment la société pousse ses comptes liés depuis quelques années, il ne faut pas trop compter dessus.