Windows 11 : le Terminal va devenir l’application par défaut pour exécuter des lignes de commande

Windows Terminal est sur le point de remplacer la mythique invite de commande. Dans un billet de blog, Microsoft a annoncé que l’application se lancera bientôt par défaut sur Windows 11 lorsqu’un utilisateur voudra exécuter une ligne de commande. D’ici là, il est déjà possible de configurer cette option.

Si Windows 11 n’a pas vraiment été une révolution, le système d’exploitation marque clairement la volonté de Microsoft de se détacher du passé. Un constat que l’on peut notamment remarquer par la mort progressive du Panneau de configuration, qui finira tôt ou tard par être absorbé par les Paramètres. Aujourd’hui, la firme de Redmond continue sur sa lancée en annonçant la fin de l’invite de commandes.

C’est en effet cette dernière qui est lancée par défaut dès que l’utilisateur souhaite exécuter une ligne de commande. L’émulateur est présent au sein de Windows depuis maintenant des années, et les plus aguerris se sont habitués à la voir s’ouvrir dès lors qu’ils cherchent à effectuer une tâche spécifique. Mais, avec le temps, la petite application s’est retrouvée quelque peu obsolète et Microsoft a souhaité par la remplacer par une version rajeunie : le Terminal.

Le Terminal va bientôt remplacer l’invite de commandes

En 2020, le Terminal se dote enfin d’une version stable, laissant ainsi tout le loisir à ceux qui le souhaitent de s’en servir à la place de l’invite de commandes. Mais l’application n’est toujours pas configurée par défaut, ce qui a le don d’en agacer plus d’un. C’est donc tout naturellement que Microsoft a décidé de remédier au problème. Dans un billet de blog, l’éditeur annonce que le Terminal sera, courant 2022, l’application par défaut pour les lignes de commandes sur Windows 11.

Les membres du programme Insiders seront, comme à l’accoutumée, les premiers à en profiter. D’ici là, Microsoft explique comme configurer soi-même le Terminal pour comme application par défaut. Voici la marche à suivre :

Tapez Win + I pour ouvrir les Paramètres

pour ouvrir les Entrez dans la section Confidentialité et sécurité puis dans Espace développeurs

puis dans Dans la section Terminal, cliquez sur le menu déroulant puis sélectionnez Windows Terminal

Source : Microsoft