Windows 11 supporte le Wi-Fi 7 après cette mise à jour

Le Wi-Fi 7 arrive enfin dans Windows 11 après une mise à jour encore en version test. Elle est disponible dès maintenant si vous avez une carte réseau et des appareils compatibles avec la nouvelle norme.



Alors que beaucoup ne profitent pas encore du Wi-Fi 6 ou 6E, le Wi-Fi 7 a été officialisé en janvier dernier. On savait déjà que Microsoft prévoyait de rendre Windows 11 compatible avec la nouvelle norme, ainsi que Windows 10 malgré des rumeurs contradictoires. Mais pour que cela fonctionne, il faut d'abord qu'une mise à jour active le Wi-Fi 7 sur nos ordinateurs au niveau du système d'exploitation. Sans ça, impossible de s'en servir malgré une carte réseau adaptée. C'est chose faite avec la version 26063 disponible en test sur le canal Canary et accessible en s'inscrivant au programme Windows Insider.

Pour rappel, comparé au Wi-Fi 6 ou 6E, la norme 7 est 4,8 fois plus rapide que le premier et 2,4 fois plus que le second . Le Wi-Fi 7 affiche un débit théorique maximum de 46 Gb/s, celui du 6 étant de 9,6 Gb/s. Ça, c'est la théorie. En pratique, la vitesse de connexion sera réduite en fonction de sa qualité, les interférences éventuelles, la distance de l'appareil par rapport à la box… Malgré tout, vous devriez facilement voir une amélioration par rapport à ce que vous constatiez jusqu'à présent.

Le Wi-Fi 7 débarque sur Windows 11 après cette mise à jour

Une fois la mise à jour installée, vous pourrez vous connecter en Wi-Fi 7 comme à n'importe quel réseau. Notez cependant un changement important. Avec la version 26063, Microsoft sépare le canal Canary du Canal Développeur. Jusqu'à présent, si vous passiez sur un build Canary pour tester une fonctionnalité, vous aviez un peu de temps pour revenir en Développeur. Plus maintenant. Pour quitter le canal Canary, il faudra réinstaller Windows 11.

En plus du Wi-Fi 7 et de la traditionnelle correction de bugs, la version test indique des problèmes non corrigés. L'un d'eux stipule que “certains jeux populaires peuvent ne pas fonctionner correctement et provoquer une vérification de bug (écran vert) lors de leur lancement sur les versions Insider Preview les plus récentes du canal Canary“. Si vous êtes un joueur, soyez conscient que cela pourrait vous impacter et que faute de correctif rapide, seule une réinstallation de Windows 11 résoudra le souci.