Windows n’installe plus ces deux applis que personne n’utilise, bon débarras !

La mise à jour de Windows 11 version Preview Build 25987 allège (un peu) le poids du système d’exploitation en supprimant deux applications très méconnues.

Microsoft annonce avoir publié la mise à jour Preview Build 25987 de Windows 11 sur le canal Canary du programme Insider. Les nouveautés sont nombreuses pour les développeurs, mais la majorité des utilisateurs sera heureuse d’apprendre que la firme de Redmond a trouvé le moyen d’alléger le poids à l’installation de son système d’exploitation en sacrifiant deux logiciels auparavant installés par défaut. Faisons le tour des nouvelles fonctionnalités en préparation.

À lire — Windows 11 : Microsoft Copilot arrive, voici ce que le nouvel assistant IA va changer au quotidien

Microsoft a décidé de supprimer Cartes et Films et TV des applications par défaut lorsque vous effectuez une installation toute fraîche de Windows 11. Pourquoi une telle décision ? L’argument du gain de place sera vite démonté, puisqu’en se rendant dans les paramètres, on constate que Cartes et Films et TV ne pèsent que 16,9 Mo et 13,7 Mo. Si vous êtes l'un des quelques fans de ces programmes, sachez que vous pourrez les trouver sur le Microsoft Store, après une installation “fraîche” de l'OS.

Windows 11 ne préinstallera plus ces deux applications que personne n’utilise

Ce n’est pas la seule nouveauté proposée dans Windows 11 Build 25987. Désormais, lors d’une première installation de Windows 11, la suite d’écrans d’instructions, l’Out-of-Box Experience ou OOBE, proposera aux utilisateurs d’installer des pilotes téléchargés au préalable s’il n’y a pas de connexion Internet à disposition. Par ailleurs, Microsoft propose désormais un nouvel écran d’Optimisation de la distribution, accessible en se rendant sur Windows Update > Options avancées > Optimisation de la distribution. Cette fonctionnalité permet de « télécharger les mises à jour depuis Windows, Microsoft Store et d’autres produits Microsoft rapidement et de manière fiable ».

L’Explorateur de fichiers a droit à une nouveauté qui fera plaisir à ceux qui manipulent fréquemment des images. Il leur sera possible « d’afficher et de modifier les métadonnées des fichiers PNG, s’ils souhaitent, par exemple, définir un classement par étoiles, modifier la description ou ajouter des mots-clés ». Ajoutons que Microsoft apporte une modification essentielle à son magasin d’applications. Très bientôt, vous pourrez en effet choisir le lecteur et l’emplacement dans lesquels installer les jeux du Microsoft Store directement depuis la page des paramètres du magasin.

Source : Windows