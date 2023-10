Windows 11 peine à convaincre les utilisateurs malgré l’IA et la fin programmée de Windows 10

Microsoft fait face à un véritable casse-tête. Malgré le lot d’innovations implémentées à un rythme quasi quotidien dans Windows 11, Windows 10 reste le système d’exploitation préféré des utilisateurs.

La firme de Redmond doit-elle commencer à s'inquiéter ? Des chiffres publiés par NetMarketShare dévoilent que tous les efforts déployés par Microsoft pour attirer les internautes vers Windows 11 sont vains. En septembre 2023, le tout dernier OS de la compagnie n’est installé que sur 17 % environ des PC dans le monde, quand Windows 10 a les faveurs de 75 % des utilisateurs. Si certains d’instituts publient des statistiques d’adoption de Windows 11, plus proche des 25 %, les faits sont là : le dernier OS de Microsoft stagne et ne parvient pas à séduire.

Il faut dire qu’à sa sortie, Windows 11 était pensé comme une continuité de Windows 10, et ne présentait donc pas de changements révolutionnaires. La firme de Redmond a depuis passé la deuxième en proposant un accès direct à Bing depuis la barre des tâches, et en dopant le moteur de recherche avec les capacités en IA de ChatGPT, par exemple. Ni les changements apportés à l’aspect graphique de l’OS tels que le relifting du Microsoft Store ou la refonte du menu contextuel ou des Paramètres n’ont été assez convaincants pour motiver la majorité des gens à franchir le cap.

Microsoft n’arrive pas à convaincre les gens de passer à Windows 11

Malgré une fin annoncée pour le 14 octobre 2025, Windows 10 a toujours les faveurs du public. Quelles sont les raisons du désintérêt pour son successeur ? D’après The Register, les explications sont multiples. Tout d’abord, les exigences matérielles de Windows 11 sont trop élevées. Pour profiter de l’OS, il faut posséder un PC récent, ce qui n’est apparemment pas le cas de la majorité des utilisateurs.

Par ailleurs, Windows 11 évolue si vite que les administrateurs IT et les entreprises préfèrent attendre que l’OS se stabilise avant de le déployer sur leur flotte d’ordinateurs. On le voit, Windows 11 est encore très loin d’être l’OS de référence sur PC. L’arrivée hypothétique de Windows 12 en 2024 pourrait même signer sa mort prématurée.