Microsoft 365 Copilot arrive très bientôt, l’assistant IA va bouleverser le monde du travail

Microsoft 365 Copilot arrive le 1er novembre prochain. La vraie révolution de l’IA va commencer… au bureau.

Depuis plusieurs mois maintenant, Microsoft saupoudre ça et là de l’IA dans ses programmes et services. Cette technologie est utile et a, par exemple, permis à Paint de retrouver une nouvelle jeunesse en leur donnant des outils de génération multimodale. Cela dit, c’est à partir du 1er novembre 2023 que les choses vont devenir sérieuses pour la firme de Redmond. C’est à cette date en effet que Microsoft 365 Copilot sortira de la phase de bêta.

Tout comme Windows Copilot, Microsoft 365 Copilot se veut être l’assistant au quotidien des utilisateurs, professionnels cette fois. Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook ou encore Teams, tous les logiciels de la suite Microsoft 365, anciennement Office, vont bénéficier des fonctionnalités basées sur ChatGPT. L’assistant intelligent pourra ainsi résumer les réunions organisées dans Teams en quelques secondes, ou encore rédiger des emails à votre place des documents Word ou vous donner la bonne formule dans un tableau Excel.

Microsoft 365 Copilot pourra résumer le contenu d’une réunion, vous n’aurez plus besoin d’y participer

Une journaliste de la BBC a pu utiliser Microsoft 365 Copilot en avant-première et détaille son expérience. La spécificité de cette version de l’assistant IA est qu’il est relié à votre compte professionnel, et aux données de votre entreprise, si vous travaillez pour une organisation. Aux clients qui craignent pour la sécurité de leurs données, Collette Stallbaumer, directrice de Microsoft 365 Copilot, affirme que « les données sont gérées en toute sécurité et qu’elles ne sont pas utilisées pour former l’IA ». Elle ajoute : « vous n’avez accès qu’aux données que vous seriez autrement autorisé à voir ».

Microsoft 365 Copilot promet donc d’automatiser les tâches administratives les plus fastidieuses telles que résumer de longs échanges par email ou prendre des notes en réunion afin de les laisser se concentrer sur des tâches plus créatives et stratégiques. Cette technologie a déjà ses détracteurs, qui craignent que les travailleurs deviennent trop dépendants de ces outils et qu’ils exposent des failles de sécurité. Par ailleurs, malgré tous ses bienfaits, de l’avis de l’expert, l’IA risque de remplacer de très nombreux travailleurs.