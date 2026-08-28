Nouveautés Netflix septembre 2026 : les séries et films à regarder

C’est l’heure de la rentrée, mais Netflix garde le rythme pour ce mois de septembre 2026. Pour adoucir la reprise, la plateforme mise sur une programmation bien équilibrée entre le retour de séries très attendues, de nouvelles compétitions et une belle fournée de films cultes. Que vous cherchiez une comédie pour décompresser après le travail ou un bon thriller à binge-watcher le week-end, les prochaines semaines s’annoncent bien chargées.

Voici notre sélection des immanquables sur Netflix pour ce mois de septembre.

Pour entamer septembre du bon pied ou prolonger l’esprit des vacances, Netflix propose un programme particulièrement varié.

Côté cinéma, la sélection balance entre drames et valeurs sûres. On retrouve des films très marquants comme Anatomie d’une chute et As Bestas, des thrillers efficaces comme Sixième sens, mais aussi une grosse dose de frissons avec les intégrales Conjuring et Annabelle. Pour garder un peu de légèreté, plusieurs comédies comme Toni, en famille ou la trilogie Scary Movie sont également au menu.

Du côté des séries, ce mois de septembre voit revenir plusieurs gros titres. Les événements de la rentrée sont marqués par la saison 2 de The Gentlemen et le retour de Fauda pour sa cinquième saison. Les amateurs de faits divers et d’ambiances plus sombres retrouveront aussi la nouvelle déclinaison de la franchise Monstre dédiée à Lizzie Borden, ainsi que la suite de Stranger Things : Chroniques de 1985.

Voici le détail des programmes à ne pas manquer sur Netflix en septembre 2026.

Le calendrier des sorties de séries/films Netflix

Les nouveaux films en septembre 2026

  • Anatomie d’une chute (01/09)
  • Quand on Crie Au Loup (02/09)
  • Pour l’honneur (03/09)
  • Trilogie Scary Movie (04/09)
  • Le Répondeur (04/09)
  • Sixième sens (05/09)
  • Bee Movie : Drôle d’abeille (05/09)
  • Le visiteur du futur (05/09)
  • Toni, En Famille (06/09)
  • Une affaire de détails (07/09)
  • Sa mère ou moi ! (08/09)
  • Combat de profs (08/09)
  • Pourquoi je me suis marié, déjà ? (09/09)
  • Dix pour cent : Le Film (10/09)
  • Dragons (11/09)
  • Eyjafjallajökull (12/09)
  • Toi et moi… et Duprée (12/09)
  • Duplicity (12/09)
  • Collection Annabelle (13/09)
  • Collection Conjuring (13/09)
  • La Nonne 1 et 2 (13/09)
  • Les chèvres du Pentagone (13/09)
  • Nocturnal Animals (14/09)
  • Barbie in the Nutcracker (14/09)
  • Crazy Rich Asians (15/09)
  • Parents d’élèves (16/09)
  • As Bestas (16/09)
  • Le Juge (17/09)
  • Best of the best (18/09)
  • Elle est trop bien (18/09)
  • Retour à Cold Mountain (18/09)
  • Ella au Pays Enchanté (18/09)
  • Les frères Grimm (18/09)
  • Daredevil (18/09)
  • Coexister (18/09)
  • Ted 1 et 2 (20/09)
  • UNABOMBER (25/09)
  • Collection La Momie (27/09)
  • Mononoke, le film : Chapitre III La malédiction du serpent (29/09)

Les nouvelles séries en septembre 2026

  • The Gentlemen : Saison 2 (03/09)
  • Le mystère de la chambre jaune (TF1+) (03/09)
  • La cible (TF1+) (07/09)
  • Fauda : Saison 5 (08/09)
  • DANG! (08/09)
  • Mal barrée (10/09)
  • Petits meurtres entre voisins (10/09)
  • Gabby et la maison magique : Saison 14 (14/09)
  • Fairy Tail : Saison 5 (15/09)
  • Monstre : L’histoire de Lizzie Borden (17/09)
  • Stranger Things : Chroniques de 1985 : Saison 2 (17/09)
  • A Different World (24/09)
  • STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure : 2ᵉ – 3ᵉ ÉTAPE (25/09)
  • Le problème final (25/09)
  • LEGO One Piece (29/09)

Les nouveaux évènements sportifs, documentaires et TV Réalité en septembre 2026

  • Nouvelle École : Saison 5, épisodes 4 à 6 (02/09)
  • Alix Earle en vrai (04/09)
  • Teenage Wasteland : Enquête à ciel ouvert (04/09)
  • Qui sera le plus nul : Saison 2 : un épisode chaque vendredi (TF1+) (04/09)
  • L’Envers du sport : Mister T, l’icône tous risques (08/09)
  • Nouvelle École : Saison 5, épisodes finaux (09/09)
  • 100% Physique : Italie (11/09)
  • Le Ticket d’or de Willy Wonka (23/09)
  • L’Arène (30/09)

Notre sélection des meilleurs films et séries à regarder sur Netflix en septembre 2026

Voici le détail des nouveautés à ne pas manquer sur Netflix en septembre 2026.

The Gentlemen (Saison 2)

Après avoir fait ses premiers pas dans le milieu, Eddie Horniman s’installe pour de bon dans le trafic de cannabis. Dans cette deuxième saison, le duo qu’il forme avec Susie Glass veut passer à la vitesse supérieure et étendre son réseau hors du Royaume-Uni. Direction l’Italie cette fois, où leurs nouvelles opérations vont rapidement les confronter à la mafia locale.

On retrouve le style propre à Guy Ritchie avec du rythme, des dialogues percutants et une bonne dose d’humour noir. Theo James et Kaya Scodelario reprennent leurs rôles, rejoints par de nouveaux visages comme Giancarlo Esposito et Hugh Bonneville. Si vous avez accroché à la première saison, ce retour est l’un des gros rendez-vous séries de la rentrée.

Anatomie d’une chute

Récompensé par la Palme d’Or à Cannes et un Oscar, le film de Justine Triet arrive enfin sur la plateforme. L’histoire démarre avec la mort suspecte d’un homme, retrouvé au pied de son chalet dans les Alpes. Seule sur place, sa femme Sandra est rapidement accusée de meurtre. Le procès qui s’ensuit va peu à peu décortiquer toute l’intimité de leur couple, sous les yeux de leur fils malvoyant, unique témoin du drame.

Porté par l’interprétation de Sandra Hüller et Swann Arlaud, ce drame judiciaire repose sur un scénario très solide qui laisse planer le doute du début à la fin. Si vous l’avez raté lors de sa sortie au cinéma ou si vous voulez simplement le revoir, n’hésitez plus et bloquez votre soirée !

Monstre : L’histoire de Lizzie Borden

Après Dahmer et les frères Menendez, la série Monstre remonte le temps jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle. Cette fois, le récit s’attaque au cas de Lizzie Borden, une jeune femme accusée du double meurtre à la hache de son père et de sa belle-mère.

La saison s’attarde sur l’ambiance lourde de la demeure familiale, l’enquête et le procès qui ont passionné l’Amérique de l’époque. Un programme parfait si vous aimez les affaires criminelles et les histoires tirées de faits réels.

Fauda (Saison 5)

La série d’action israélienne revient pour une cinquième saison. Après les événements éprouvants de la précédente volée d’épisodes, Doron tente de prendre du recul. Mais la réalité du terrain le rattrape vite et l’oblige à réintégrer son unité pour une nouvelle mission d’infiltration.

On retrouve la formule brute de la série : un rythme nerveux, une tension constante et des enjeux humains toujours très marqués. Ne passez pas à côté si vous aimez les thrillers d’action réalistes.

Stranger Things : Chroniques de 1985 (Saison 2)

L’univers de Hawkins continue de s’étendre avec la suite de cette série d’animation. On y retrouve la bande d’amis au cours de l’année 1985, plongée dans de nouvelles enquêtes étranges et confrontée à des phénomènes d’apparence surnaturelle qui viennent troubler le quotidien de la petite ville de l’Indiana.

Le format animé permet d’explorer des histoires inédites tout en gardant l’esthétique rétro et les références pop-culture qui font l’identité de la franchise. Un bon complément pour prolonger l’ambiance de la saga sous un autre angle.


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