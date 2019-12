Place au catalogue Netflix du mois de janvier 2020 ! Chaque mois, la rédaction de Phonandroid vous dévoile les nouvelles séries et films proposés dans le catalogue Netflix. Avec l’hiver qui s’annonce, on s’attend à ce que vous passiez quelques soirées devant la TV. Voici donc les meilleures séries du moment à binge-watcher sans honte. Vous êtes plutôt films ? Là aussi, on a ce qu’il vous faut ! Suivez le guide !

Oyez chers lecteurs ! Nous avons une grande nouvelle pour vous ! La rédaction de Phonandroid a décidé de faire plaisir aux fans de séries et films abonnés à Netflix. Le service de SVOD est celui qui connaît le plus de succès en France, nous-mêmes nous sommes tous abonnés à la rédac’. Vous imaginez donc bien que nous avons nous aussi des discussions sur les dernières séries sorties, sur nos favorites, nos films à ne pas manquer, nos documentaires super intéressants. Bref, on aime aussi le cinéma et les séries chez Phonandroid et nous voulions partager cette passion avec vous

Nous avons donc décidé de vous faire un point chaque mois sur les meilleures séries et les meilleurs films à regarder sur Netflix. Pour les plus jeunes, on vous conseille de consulter la liste des meilleurs dessins animés du catalogue. Si vous en quête de quelque chose de bien précis, servez-vous des codes secrets permettant d’accéder aux catégories Netflix.

Nous vous ferons donc tous les mois un point complet sur les nouveautés du catalogue, mais pas seulement. Comme le but est de partager notre passion, nous vous ferons une petite sélection de trois séries et des films à ne pas manquer. N’oubliez pas que des films et des séries disparaissent chaque mois du catalogue Netflix pour des raisons de droits de diffusion. La sélection ci-dessous n’évoque que les nouveautés du service de VOD et non les disparitions. Si vous avez déjà fait le tour des oeuvres disponibles sur Netflix, on vous invite à jeter un oeil au catalogue Amazon Prime Video.

Le coup de coeur de la rédaction

Les Nouvelles Aventures de Sabrina – partie 3

Sabrina est déjà de retour pour une saison 3 ce 24 janvier 2020! Après avoir vaincu le diable à la fin de la saison 2, la jeune sorcière va continuer à être tiraillée entre le monde des mortels et des sorciers. Jusqu’ici, Netflix a gardé le mystère sur les nouveaux défis qui attendent notre héroïne cette année. Sur Twitter, le service de streaming se contente de teaser « Bienvenue en enfer”. On a hâte !

Les meilleures séries Netflix de janvier 2020

Dracula

Après avoir revisité avec brio l’univers de Sherlock Holmes, Steven Moffat et Mark Gatiss s’attaquent au mythe de Dracula. Librement inspirée du roman éponyme de Bram Stoker, la mini série offre un nouveau regard sur le célèbre vampire venu de Transylvanie. Terrifiant et gore, le teaser dévoilé par Netflix nous a glacé le sang. La série est disponible dès le 4 janvier. Âmes sensibles s’abstenir.

Titans

Dick Grayson alias Robin, le légendaire acolyte de Batman, a quitté Gotham City pour suivre sa propre voie. Dans son périple, le justicier va croiser la route de nombreux personnages étonnants, dont Starfire ou Changelin. Pour venir à bout d’un démon venu des enfers, Robin va devoir mettre sur pied son propre groupe de super-héros. Après une première saison étonnante (avec un épisode final de folie), Titans est de retour pour un second round ce 10 janvier.

Sex Education

Fils d’une sexologue libérée, le jeune Otis a paradoxalement beaucoup de mal à s’intéresser à la sexualité, contrairement à n’importe quel autre ado. Pire, il ne parvient pas non plus à se masturber. Sa rencontre avec la jolie et intelligente Maeve va finalement bouleverser son rapport au monde et sa petite existence paisible. Très à l’écoute, il va mettre en place dans son lycée des sessions de thérapie sexuelle pour adolescents. Toujours drôle mais jamais vulgaire, Sex Education mêle sujets légers et problèmes de société avec une grande finesse. Une des meilleurs séries du catalogue. La série fait son comeback le 17 janvier.

Séries ajoutées au catalogue Netflix

Messiah – saison 1 : 1er janvier

Dracula – saison 1 : 4 janvier

Aj and the Queen – saison 1 : 10 janvier

Medical Police – saison 1 : 10 janvier

Until Dawn – saison 1 : 10 janvier

Titans – saison 2 : 10 janvier

Super Détectives – saison 2 : 10 janvier

Grace et Frankie – saison 6 : 15 janvier

Hip Hop Evolution – saison 4 : 17 janvier

Sex Education – saison 2 : 17 janvier

October Fashion – saison 1 : 23 janvier

L’Essor de l’Empire Ottoman – saison 1 : 24 janvier

Les Nouvelles Aventures de Sabrina – partie 3 : 24 janvier

Next Fashion – saison 1 : 29 janvier

Ragnarok – saison 1 : 31 janvier

I Am A Killer – saison 2 : 31 janvier

Les meilleurs films Netflix de janvier 2020

Uncut Gems

Howard Ratner (Adam Sandler), un bijoutier New-Yorkais criblé de dettes et revendeur de bijoux volés, se retrouve au pied du mur le jour où sa marchandise est dérobée par des voyous. Pour éponger ses arriérés, le roublard va devoir faire preuve d’inventivité. Ce thriller américain produit par Netflix débarque le 31 janvier 2020.

Films ajoutés au catalogue Netflix

L’Amour a des Tâches de Rousseur : 3 janvier

3 janvier Tyler Perry « Rupture Fatale » : 17 janvier

Vivre Deux Fois : 17 janvier

Uncut Gems : 31 janvier

Les meilleurs documentaires Netflix de janvier 2020

Le Sexe en bref

Ce documentaire produit par Netflix aborde plusieurs thématiques liées à la sexualité, en partant de la biologie en passant par la psychologie et les politiques de contrôle des naissances. C’est la chanteuse et actrice Janelle Monáe qui est chargée de la narration des épisodes. La saison 1 débarque ce 2 janvier.

Documentaires ajoutés au catalogue Netflix

Le Sexe en bref : 2 janvier

Cheer : 8 janvier

Pandémie : 22 janvier

La Terre, La Nuit : 29 janvier

Les meilleurs dessins animés sur Netflix de janvier 2020

BoJack Horseman

La partie B de la saison 6 de BoJack Horseman sera mise en ligne ce 31 janvier. Pour ceux qui ne connaissent pas, la série animée pour adultes suit les aventures d’un cheval acteur connu pour son rôle dans une sitcom. Délirante, déjantée et politiquement incorrecte, la série fait partie des programmes les plus populaires du catalogue.

Dessins animés ajoutés au catalogue Netflix

Tut tut Cory Bolides : 4 janvier

Scissor Seven : 10 janvier

Kipo et l’âge de Animonstres – 14 janvier

Ninokuni : 16 janvier

Bienvenue chez Mamilia – partie 2 : 20 janvier

Saint SEya les Chevaliers du Zodiaque – saison 1, partie 2 : 23 janvier

BoJack Horseman – saison 6, partie B : 31 janvier

On espère que cette sélection de séries et de films vous aidera à occuper vos soirées et vos week-ends. Si vous avez d’autres suggestions, ou si une erreur s’est glissée dans ce dossier, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.

