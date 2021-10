Windows 11 : il n’est plus possible d’acheter une licence, une première en 36 ans d’existence

Avec Windows 11, Microsoft inaugure une nouvelle méthode d'acquisition et de diffusion : contrairement à ce qui se fait depuis près de 40 ans, il n'est plus possible d'acheter le système d'exploitation. Pourquoi donc ? Tout bonnement parce que l'OS est gratuit pour celles et ceux qui disposent déjà d'une licence de Windows 10.

Si vous montez votre PC de bureau vous-même, vous aurez très certainement besoin d'une licence de Windows (à moins bien sûr que vous optiez pour un OS alternatif). Et puisque Windows 11 vient tout juste de sortir, pourquoi ne pas opter directement pour la nouvelle version du système d'exploitation ?

Avec Windows 11, Microsoft opère un changement inattendu : il n'est pas possible d'acheter le système d'exploitation individuellement. Certes, les fabricants peuvent toujours acquérir une licence de Windows 11 afin d'embarquer l'OS dans leur PC. Mais pour les particuliers comme pour les entreprises, Microsoft ne vend pas de licence de Windows 11, licence qui permet une installation complète du système d'exploitation via une image ISO.

On ne peut plus acheter de licence de Windows 11

Il y a 36 ans sortait un nouveau système d'exploitation créé par Microsoft. Son nom, vous le connaissez certainement : Windows. S'il était possible à l'époque d'acheter le logiciel sur un support physique (des disquettes), la méthode de diffusion de Windows a grandement évolué au fil du temps. On est passé du CD-Rom au DVD, puis à la clé USB bootable ou au simple numéro de licence acquis sur le Web. Mais quoi qu'il en soit, acheter une licence de la dernière version de Windows a toujours été possible… Jusqu'à aujourd'hui.

Et effectivement, sur le site de Microsoft, on ne trouve aucun moyen d'acquérir une licence de Windows 11. Pas de code d'activation, pas de support physique, comme c'était le cas pour Windows 10 au lancement… L'information nous a été confirmée aujourd'hui de la part d'un porte-parole de Microsoft, lors d'un événement organisé par le géant de Redmond au cœur de Paris.

Mais rassurez-vous, il est néanmoins possible d'acheter Windows 10. Et c'est là toute la subtilité de l'opération : pour acquérir Windows 11, il convient de passer par une licence de Windows 10. Et comme le nouveau système d'exploitation est gratuit pour celles et ceux qui disposent d'une licence de l'ancienne édition, l'acquisition d'une licence Windows 11 est finalement indolore et transparente.

Par conséquent, en achetant Windows 10, vous faites aussi l'acquisition de Windows 11. Le code d'activation est valable dans les deux cas. Donc pas de panique si vous êtes amené à installer le système d'exploitation sur une machine montée par vos soins, ou un PC totalement dépourvu d'OS (si si, c'est possible).

