Windows 11 : voici les améliorations apportées par la nouvelle build

Les Insiders du programme Windows 11 ont vu arriver une nouvelle build sur leur machine. En plus d’ajouter Teams, elle apporte quelques ajustements visuels. Des modifications qui tiennent du détail, mais qui montrent que l’OS prend forme petit à petit.

Windows 11 sort à la fin de l’année, mais il est d’ores et déjà possible de l’utiliser. Pour ça, il suffit de s’inscrire au programme Insiders de Microsoft et de le télécharger. Attention, la version fournie par Microsoft n’est pas terminée et encore buguée, mais elle permet de voir l’évolution de l’OS au fil des jours. La dernière mise à jour apporte d’ailleurs des petits changements intéressants au niveau du design.

La dernière Build, la 22000.100, apporte une innovation majeure : l’intégration de Teams. Toutefois, elle n’est réservée qu’à une petite partie des utilisateurs. Les autres peuvent tout de même constater plusieurs modifications. Le menu des applications cachées à droite de la barre des tâches a été légèrement revu. Les icones ont été modernisées et la fenêtre dispose maintenant de bords arrondis et d’un effet de transparence. Ce changement n’est pour le moment disponible que sur le thème par défaut.

Windows 11 revoit ses menus contextuels

Le menu contextuel a lui aussi été revu. Le design reste le même, mais on voit quelques changements au niveau de la transparence et de l’utilisation. Celui-ci s’ouvre à droite de l’endroit cliqué pour plus d’intuitivité et on remarque de légers ajustements dans les textes ainsi que l’apparition du bouton « Open in Windows Terminal ».

Le menu contextuel sur des fichiers a lui connu plus de changements, avec la fusion des boutons “ouvrir” et “ouvrir avec”, des icones copier/couper/coller/supprimer désormais situés au somment ainsi que quelques options supplémentaires concernant OneDrive. Shift F10 permet maintenant de l’ouvrir, comme sur Windows 10 aujourd’hui. Il faut avouer que comparé au menu contextuel d'aujourd'hui, celui-ci est beaucoup plus lisible.

Ces changements sont mineurs, vous en conviendrez, mais bien présents. Microsoft y va en effet petit à petit avec son Windows 11 afin d’offrir l’expérience la plus stable possible à sa sortie. Il sera en effet difficile de faire oublier Windows 10 si le 11 est soit bugué, soit trop fouillis ou tout simplement pas à la hauteur.

D’autres mises à jour devraient donc arriver jusqu’à la fin de 2021 et nous vous tiendrons bien évidemment au courant quant à l’évolution du système d’exploitation.