Windows 11 : pour Microsoft, la nouvelle barre des tâches est un vrai casse-tête

Windows 11 a introduit une nouvelle barre des tâches, complètement repensée par rapport à celle de Windows 10. Microsoft tente de la modifier légèrement pour la prochaine grosse mise à jour de l’OS, mais c’est un vrai casse-tête. Le dernier ajout concerne le menu caché.

La prochaine mise à jour d’octobre doit apporter des changements à cette barre, comme l’ajout du mode glisser/déposer que les utilisateurs réclament depuis la sortie de Windows 11. Mais tout n’est pas si simple, puisqu’une telle chose sacrifie d’autres fonctionnalité et créé des bugs. Alors que le glisser/déposer avait fait son apparition dans une précédente build, il a été supprimé dans la nouvelle. La firme de Redmond a cependant indiqué que cette option ferait bien son retour une fois les bugs corrigés.

La barre des tâches doit s’adapter aussi bien aux PC qu’aux tablettes

Dans les dernières versions dédiées aux Insiders, un gros travail a été fait sur les icones cachées, trouvables dans le menu déroulant à droite. Les fenêtres qui apparaissent lorsqu’on y passe la souris sont maintenant en phase avec le design de Windows, alors qu’actuellement, ce ne sont que des pop-up blancs classiques.

Il est aussi possible de désactiver ce menu caché dans les paramètres. En faisant cela, nous n’avons plus que les icones basiques, comme le Wifi, le son et l’heure. Des petits changements qui entraient en conflit avec le fameux mode glisser/déposer. Microsoft doit maintenant trouver un moyen d’intégrer ces deux modifications sans créer de problèmes d’interface.

On rappelle que Windows 11 doit s’adapter aux PC ainsi qu’aux tablettes. Ces dernières affichent l'OS via la même interface, et la barre des tâches doit être utilisable aussi bien à la souris qu’avec les doigts. Un vrai défi qui pose bien des soucis à la firme de Redmond, qui ne s’attendait sûrement pas à un tel casse-tête. Changez une toute petite chose et tout est chamboulé.

La grosse mise à jour de Windows 11 devrait arriver dans le courant du mois d’octobre pour le grand public et apportera son lot d’innovation.