Windows 11 : la mise à jour 24H2 peut fonctionner même si votre processeur n’est pas compatible

Les mises à jour annuelles de Windows 11 sont en général assez attendues, et à juste titre. Elles apportent toujours un lot d'améliorations et de nouveautés qui renouvellent l'expérience à différents degrés. La prochaine est numérotée 24H2. Microsoft a confirmé qu'il s'agit bien de celle à laquelle les utilisateurs ont droit une fois par an. Cela veut dire par extension que Windows 12 n'arrivera pas en 2024 d'ailleurs. Sauf changement de planning, la mise à jour Windows 11 24H2 débarquera en septembre et sera plutôt conséquente.

Outre les ajouts dont profitera Copilot, l'intelligence artificielle qui a fêté ses un an, on note l‘arrivée de la fameuse commande sudo, une fonctionnalité pour rendre vos applications et jeux plus beaux, ou une autre qui transforme votre smartphone Android en webcam. Tout cela donne envie, mais certains n'y auront pas droit alors même que leur PC tourne sous Windows 11. À mesure que les mises à jour s'enchaînent, les configurations minimales exigées évoluent, notamment sur le processeur qui équipe votre machine. Mais tout espoir n'est pas perdu.

Techniquement, ce n'est pas parce que Microsoft ne liste pas votre processeur dans sa liste officielle que Windows 11 24H2 ne fonctionnera pas sur votre ordinateur. En revanche, il est difficile d'en avoir le cœur net sans essayer, ce qui peut s'avérer risqué en cas de problème. C'était sans compter sur Bob Pony. L'internaute a développé un outil qui vérifie si un PC non supporté peut faire tourner la mise à jour 24H2.

Basé sur la version bêta 26052 du système d'exploitation et disponible en cliquant sur le lien contenu dans le post ci-dessous, le programme est un environnement de pré-installation (WinPE). L'idée est de créer un support externe de démarrage avec une clé USB par exemple et de booter dessus. Si votre PC se lance dans l'environnement, vous verrez une fenêtre disant qu'il supporte la mise à jour 24H2, peu importe votre processeur.

Are you wondering if Windows 11 Version 24H2 will WORK on your old PC?

I've just made a Windows PE, based off Windows 11 Build 26052.

It's simple to use, if it BOOTS into the environment then your PC supports Windows 11 24H2!

— Bob Pony (@TheBobPony) February 10, 2024