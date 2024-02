Windows 11 : Copilot Pro s’invite partout, même si vous n’en voulez pas

L'intelligence artificielle de Microsoft Copilot dans sa version payante Pro est là pour rester. Elle va être intégrée presque partout et des publicités se chargeront de vous rappeler son existence en permanence.

L'intelligence artificielle dans Windows 11, ça vous intéresse ? Non ? Dommage. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis sa sortie, Microsoft met le paquet sur Copilot, son assistant IA virtuel. Même s'il n'est pas encore officiellement disponible en Europe, il fait parler de lui régulièrement, mais pas nécessairement pour ses multiples fonctions. Ce que l'on retient surtout, c'est la manière dont Microsoft insiste pour qu'on l'utilise, sans chercher à le faire avec subtilité. L'IA s'invite dans la barre des tâches et même sur notre clavier.

Avec l'arrivée de Copilot Pro, la formule payante de l'IA à 22 € par mois, c'est encore pire. La firme de Redmond ne prend plus de gants et vous fait comprendre que passer à côté de son intelligence artificielle n'est pas une option. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir ou de payer pour la formule boostée bien sûr, mais vous ne pourrez pas faire comme si Copilot n'existait pas. La faute aux nombreuses publicités qui vont pulluler dans Windows, jusque dans les paramètres. Et ce n'est pas la seule raison.

Windows va être truffé de publicités pour Copilot Pro et intégrer l'assistant virtuel à tous les niveaux

Microsoft intègre son IA partout. Vous pouvez la trouver sur le bureau de l'ordinateur bien sûr, mais aussi dans le navigateur Edge et, si vous vous abonnez à Copilot Pro, dans la suite Microsoft 365 (Word, Excel…). Bientôt, elle va aussi être ajoutée au service de stockage dans le cloud OneDrive. L'intelligence artificielle pourra scanner automatiquement le contenu des fichiers qui s'y trouvent pour répondre à certaines requêtes.

Il y a fort à parier que derrière ce matraquage publicitaire se cache une volonté de faire de Copilot une composante essentielle de Windows. C'est probablement sur Windows 12 qu'on le verra, même s'il faudra attendre au moins 2025 pour cela. Heureusement, il est possible de se débarrasser de toutes les traces de l'IA sur votre machine avec un utilitaire pratique et simple d'utilisation. L'entrée en vigueur du Digital Markets Act le 6 mars 2024 en Europe devrait aussi changer la donne et permettre en théorie une désinstallation sans passer par un outil tiers.