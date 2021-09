Windows 11 : Microsoft continue de bidouiller le nouveau menu Démarrer

Microsoft vient de publier la dernière build de Windows 11 à destination des membres du programme Insider. Une fois encore, la firme de Redmond a procédé à quelques modifications sur le nouveau menu Démarrer de son prochain OS à venir le 5 octobre 2021.

Comme vous le savez probablement, la sortie de la version finale de Windows 11 est prévue le 5 octobre 2021. En attendant, Microsoft continue de procéder à quelques modifications via les différentes builds de l'OS à destination des membres du programme Insider, qui aident à tester le système d'exploitation avant la date fatidique.

Le menu Démarrer a fait l'objet de nombreuses retouches sur Windows 11 qui dorénavant se trouve au centre de la barre des tâches. Il inclut d'ailleurs plusieurs éléments issus de Windows 10X, l'OS avorté de Microsoft. “Nous avons mis Démarrer au centre de l'OS et nous avons facilité la recherche rapide de tout ce dont vous avez besoin. Démarrer utilise la puissance du cloud et de Microsoft 365 pour vous montrer vos fichiers récents quelle que soit la plateforme ou l'appareil sur lequel vous les visionnez”, expliquait le PDG Panos Panay dans un billet de blog.

Plus d'options de connexion à Windows 11 dans le menu Démarrer

Or, la dernière build 22458 accessible uniquement via le canal réservé aux développeurs intègre une nouveauté supplémentaire au Menu Démarrer. Il s'agit d'un nouvel onglet baptisé “Options de connexion” ou “Sign-in options” dans la langue de Bill Gates. Il offre plusieurs options supplémentaires concernant la connexion à Windows 11. Malheureusement, Microsoft n'est pas rentré dans le détail les concernant.

Comme le rapporte Microsoft dans le changelog, cette nouvelle build apporte son lot de correctifs divers :

Menu Démarrer : correction d'un problème sous-jacent qui impactait la fiabilité du menu Démarrer

Recherche : les dossiers avec # dans le nom de dossier peuvent maintenant être ajoutés à l'indexation

Paramètres : correction d'un problème qui provoquait parfois le plantage de Paramètres lors de l'ouverture de la page Affichage

Paramètres : le fait de cliquer sur “Plus d'informations sur le taux de rafraîchissement” dans les paramètres d'affichage avancés ouvre désormais la page d'assistance prévue à cet effet

Paramètres : correction d'un problème à cause duquel la page Localisation dans les paramètres n'affichait pas de texte d'avertissement expliquant pourquoi le paramètre des services de localisation était grisé s'il l'était

Paramètres : les modifications apportées aux préférences sous Gérer les alias d'exécution des applications dans les Paramètres devraient maintenant être préservées

Fenêtrage : Atténuation d'un problème qui pouvait provoquer le crash inattendu de certains jeux lors de l'utilisation du raccourci Alt+Entrée lorsque la fonction Auto HDR est activée

En outre, notez que cette build intègre désormais une nouvelle application Astuces, qui d'après les explications de Microsoft, contient une centaine de conseils et astuces “pour vous aider à débuter sous Windows 11 et à apprendre de nouvelles choses” comme les raccourcis clavier, l'optimisation du PC et des jeux, etc.