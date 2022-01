Windows 11 : l’OS cartonne, les utilisateurs passent 40% de temps en plus sur leur PC

Windows 11 est bien engagé sur la voie du succès. Dans un nouvel article de blog officiel, Microsoft a fait le point sur le début de son OS et sur les projets et modifications à venir en 2022. Selon le constructeur, son nouvel OS motive les foules, les utilisateurs passant 40% de temps en plus sur leur PC sous Windows 11 par rapport à Windows 10.

Ce mercredi 26 janvier 2022, Microsoft a publié un nouvel article de blog officiel. Dans cette publication, Panos Panay, chef des produits Windows, en a profité pour faire le point sur les débuts de Windows 11 et sur les modifications à venir en 2022. Le responsable revient également sur l'essor du télétravail, “une tendance qui se reflète dans la façon dont les gens utilisent Windows”. Il précise qu'au cours des deux dernières années de pandémie, le nombre de personnes utilisant des applications de communication et de collaboration comme Cisco WebEx, Slack, Microsoft Teams et Zoom a été multiplié par six.

Le streaming et le gaming ont également explosé durant cette période, avec une augmentation de 70% de la consommation de contenus sur Hulu, YouTube et Netflix depuis un PC. Par ailleurs, le nombre de téléconsultations a été multiplié par trois, tandis que la pratique du click and collect (acheter en ligne, retirer en magasin) a augmenté de plus de 500% en deux ans !

Windows 11 mobilise bien plus que Windows 10

Sans surprise, Microsoft annonce que le marché du PC a connu la plus forte croissance de ces dix dernières années. En 2021, plus de 340 millions de PC ont été vendus, ce qui représente une hausse de 27% par rapport à 2019. Au total, Windows totalise 1,4 milliards d'appareils actifs à travers le monde, avec un temps global passé sur Windows supérieur de 10% par rapport aux niveaux enregistrés avant la pandémie.

Quant à Windows 11, la firme de Redmond considère son OS comme “un catalyseur d'engagement et de croissance”. Pour illustrer son propos, l'entreprise explique que les utilisateurs qui ont accepté la mise à niveau gratuite vers Win 11 sont deux fois plus nombreux que pour Windows 10. Le taux d'adoption est donc nettement plus important. Selon les dires de Microsoft, l'OS suscite également plus d'engagement que son prédécesseur. En effet, les utilisateurs passeraient 40% de temps en plus sur leur PC sous Windows 11 que sur Windows 10, d'après les données compilées par la compagnie.

Pour rappel, Microsoft a également annoncé via cet article de blog l'arrivée d'une nouvelle mise à jour Windows 11 en février 2022. Elle intègrera notamment une bêta publique pour la prise en charge des applications Android. Tous les utilisateurs pourront donc s'essayer à cette fonctionnalité tant attendue.