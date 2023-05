Windows 10 et 11 s’enrichissent de cette fonctionnalité géniale de macOS grâce à Power Toys

La suite d’utilitaires Power Toys pour Windows 10 et 11 intègre deux nouveaux outils qui se révéleront indispensables aux fondus de productivité.

Doit-on encore présenter Power Toys, ces outils proposés par Microsoft depuis Windows 95, qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités au système d’exploitation ? Ces mini-applications, le plus souvent accessible grâce à un raccourci clavier ou à travers un clic droit de souris, permettent, pêle-mêle, de gérer la disposition de vos programmes avec FancyZones, de redimensionner rapidement des fichiers images avec Image Resizer ou encore d’échantillonner une couleur à l’écran grâce à Color Picker.

Le programme s’enrichit de deux nouveaux outils qui le rendront indispensable aux bourreaux de travail ainsi qu’à tous les utilisateurs qui doivent traiter beaucoup d’images au quotidien. Mouse Without Borders s’adresse aux utilisateurs de Windows 10/11 travaillant sur deux ordinateurs simultanément. Il permet de partager la même souris et le même clavier entre deux PC sous Windows. Mieux encore, le presse-papiers ainsi que la fonction glisser-déposer seront communs aux deux machines, pourvu qu’elles soient sur le même réseau local.

Windows gagne deux excellentes fonctions de productivité

L’outil Peek, quant à lui, s’inspire si librement de la fonctionnalité Aperçu disponible depuis des lustres sur macOS, qu’elle en reprend non seulement le nom, mais aussi le raccourci clavier. Assez étrangement, si vous n’avez pas installé Power Toys sur votre PC, il est assez fastidieux de visionner une photo ou une image sans l’ouvrir dans une application dédiée, Paint, par exemple. Peek de Power Toys permet d’avoir un aperçu d’un fichier image simplement en pressant Ctrl + Espace.

On le voit, avec ces deux nouveaux outils, l’accent est mis sur la rapidité, l’efficacité et la productivité. Des aspects qui seront encore renforcés par les nombreuses nouveautés qui devraient prochainement débarquer dans le système d’exploitation de la firme de Redmond. L’actualité de l’OS est en effet foisonnante. On parle notamment de l’intégration de l’IA à travers Copilot pour Windows, de l’arrivée d’un grand nombre d’applications Android, ou encore de la possibilité d’extraire nativement le contenu des fichiers RAR.