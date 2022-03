Windows 11 est désormais installé sur 19% des PC, l’ascension continue

Windows 11 continue de s’imposer sur les PC du monde entier. En février 2022, ils étaient 19,3 % à avoir installé le système d’exploitation. Une légère augmentation par rapport à janvier, mais un grand écart par rapport aux débuts difficiles de l’OS. Windows 10 21H2 reste néanmoins la version la plus populaire.

Le lancement de Windows 11 a été pour le moins houleux. Lésé par son annonce surprise de la part de Microsoft ainsi que par sa configuration minimale qui a fait grand bruit à l’époque, les utilisateurs ne se sont pas particulièrement jetés sur le système d’exploitation à sa sortie. Fin novembre, ils n’étaient ainsi que 0,25 % à avoir effectué la mise à jour. Mais, après plusieurs mois d’efforts, le ciel commence à s’éclaircir pour l’OS.

Aujourd’hui, environ 20 % des PC du monde tournent sur Windows 11. 19,3 % en février 2022 pour être précis, selon un récent rapport d’AdDuplex. Depuis fin 2021, ce chiffre n’a de cesse d’augmenter. En janvier, ce dernier atteignant 16,1 %. Une légère augmentation en un mois donc, mais qu’il convient de remettre dans son contexte : comparé à ses débuts difficiles, le système d’exploitation parvient désormais à se faire une place auprès des utilisateurs.

Windows 10 reste plus populaire que Windows 11

À l’heure actuelle, Windows 11 est donc la 3e version la plus installée sur les PC. On retrouve à la première place Windows 21H1, qui se maintient chez 27,5 % des utilisateurs. La baisse est minime par rapport à janvier, où il culminait à 28,6 %. À la seconde place, Windows 10 21H2 séduit toujours 21 % des utilisateurs. Il est intéressant de noter que ce dernier n’était installé que sur 12,1 % des PC en janvier.

Windows 10 21 h 2 a donc probablement profité de la petite taille de sa mise à jour, dont les utilisateurs ne pouvant pas passer sur Windows 11 ont dû se contenter. À y regarder de plus près, il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour Windows 11. En proposant plus d’une mise à jour par an, le système d’exploitation pourrait attirer plus d’utilisateurs sur ses nouvelles versions, ne serait-ce qu’en améliorant sa compatibilité.

La cote de popularité de l’OS continue donc de grimper. Une étude de janvier montre notamment que les utilisateurs passent 40 % de temps en plus sur Windows 11 que sur les autres versions. Reste que ce dernier souffrira, quoiqu’il arrive, de ses sévères conditions d’entrée. Au total, on estime que 50 % des PC professionnels devront rester sur Windows 10.