Windows 11 : Microsoft revoit sa copie et améliore le design de ses applications

Windows 11 accueille tous les jeudis une nouvelle mise à jour pour ceux qui l’utilisent en bêta. La dernière propose enfin la nouvelle identité visuelle pour les applications natives. Pour le moment, seule une poignée de logiciels est concernée.

Windows 11 sort à la fin de l’année, probablement en octobre. Toutefois, vous pouvez déjà l’utiliser en participant au programme Insider, qui permet de le télécharger dans sa version bêta. Il ne s’agit pas de l’OS définitif, et il subsiste encore de nombreux bugs et de choses encore en travaux. Tous les jeudis, Microsoft publie une mise à jour qui le rapproche de sa version finale.

Aujourd’hui, ce sont les applications natives qui sont mises à l’honneur. Au total, ce sont quatre logiciels qui sont concernés par une refonte graphique. La première est l’outil de capture d’écran, toujours bien pratique. A noter qu’elle ne semble pas disponible pour tout le monde puisque même sur notre version de Windows 11 fraîchement mise à jour, nous avons toujours l’ancienne. Le déploiement doit se faire par vague. Par exemple, Teams a été rendu disponible il y a deux semaines et nous venons simplement de l’avoir.

Bref, cette nouvelle version ne change pas de l’ancienne au niveau de l’usage. Juste le visuel est amélioré. Nous avons donc une fenêtre avec des bords arrondis (c’est le cas de toutes les applications citées dans cet article), un design plus simple et surtout une cohérence avec le mode sombre. Si vous avez choisi ce mode sombre pour Windows 11, la fenêtre sera d’un gris reposant pour s’harmoniser avec le reste. L’harmonisation est d’ailleurs l’un des gros points forts de ce nouvel OS. La seule grosse nouveauté est l’inclusion de la manipulation Windows + Shift + S pour prendre un screen rapidement, avant réservé à l’outil croquis (au fonctionnement quasi-similaire) qui fusionne avec.

A lire aussi – Windows 11 : nouveautés, date de sortie, tout savoir sur le nouvel OS de Microsoft

Windows 11 revoit le design de ses applications

L’application Calculatrice connait elle aussi une petite refonte. Quand on la compare à l’ancienne, c’est un peu le jeu des sept différences, tant les améliorations paraissent mineures. On a simplement un réagencement de certains boutons, mais dans l’ensemble, c’est la même. On remarque toutefois toujours les bords arrondis, mais aussi et surtout l’ajout d’un mode sombre, toujours pour se conformer au thème principal du système d’exploitation.

La partie scientifique, qui avait déjà connu une refonte il y a quelques mois, bénéficie aussi d’un réagencement mineur de ses fonctionnalités.

L’application Courrier, l’un des centres de la productivité de Windows 11, a aussi été revisitée, même si encore une fois, la différence ne saute pas aux yeux.

Même chose pour l’application Calendrier. Les deux bénéficient, comme les deux autres, d’un mode sombre ancré directement dans celui de l’OS, ainsi que des bords arrondis.

Paint et Office encore attendues

La refonte graphique fait partie d’une des principales nouveautés de Windows 11, qui instaure un nouveau code de design basé sur la transparence et la cohésion. Si de telles améliorations pourraient inquiéter, surtout au niveau de la consommation du CPU, Microsoft a précisé que cette nouvelle charte n’impactait aucunement les performances par rapport au flat design de Windows 10.

Bien entendu, nous n’avons là qu’une parcelle des nouveautés de Windows 11, mais cette mise à jour était attendue de pied ferme. Les applications natives sont en effet l’emblème de l’OS, car beaucoup utilisées et mises en avant. Pour le moment, les logiciels tiers ne sont évidemment pas concernés, mais nul doute que les développeurs s’y plieront.

D’autres applications sont attendues au tournant, comme Paint qui est encore sur son ancienne version. Office devait également avoir le droit à un coup de jeune. Mais dans l’ensemble, Windows 11 commence à ressembler à sa version finale. On citera par exemple la barre des tâches ou le nouveau menu Démarrer qui ne devraient plus bouger jusqu’à la sortie.