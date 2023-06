Windows 11 : de nombreux processeurs Intel et AMD sont désormais compatibles avec l’OS

Sans annonce particulière, Microsoft a discrètement ajouté bon nombre de processeurs Intel, AMD et Qualcomm à la liste des CPU compatibles avec Windows 11. Cette mise à jour s’est faite en même temps que le déploiement de Moment 3, la dernière grosse update du système d’exploitation. Une bonne nouvelle pour tous ceux restés bloqués sur Windows 10.

Depuis le lancement de Windows 11, de très nombreux utilisateurs n’ont pas d’autres choix que de rester sur Windows 10 du fait du matériel à leur disposition. En effet, la configuration minimale requise pour installer la dernière version du système d’exploitation est relativement sévère, laissant tous ceux ne répondant pas aux critères d’exigence sur la sellette. Outre la fameuse puce TPM 2.0 qui a fait couler beaucoup d’encre, il faut également le bon processeur.

Or, sans prévenir personne, Microsoft a concocté une bonne surprise pour tous ceux qui se pensaient condamnés à rester sur Windows 10. Fin mai dernier, la firme de Redmond a en effet déployé Moment 3, la dernière grosse mise à jour en date pour de Windows 11. Parmi toutes les nouveautés apportées par l’update, il y en a sur laquelle l’éditeur n’a que peu communiqué : l’ajout de processeurs à la liste des CPU compatibles.

Votre processeur est peut-être désormais compatible avec Windows 11

En effet, on retrouve plusieurs petits nouveaux dans la liste des CPU Intel, AMD et Qualcomm. Chez Intel, le Core i9-13900KS fait notamment son arrivée, aux côtés des i5-1334U, 1335U, 1335UE et 13 500 HS. Chez AMD, le changement se fait d’autant plus remarquer, puisque quelques grands noms font leur apparition, à l’instar des Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, 5500 et 5600. Plusieurs CPU portables débarquent également, principalement chez la gamme des Ryzen 7000U, mais aussi les Ryzen 5 5625U, 5625C et Ryzen 3 5425 U.

Enfin, Qualcomm n’est pas oublié, puisque le Snapdragon 8cx Gen 3 peut désormais faire tourner Windows 11. Pour vérifier que votre processeur est compatible avec Windows 11, vous pouvez consulter la liste de tous les CPU pris en charge par Windows 11 en cliquant sur les liens ci-dessous :