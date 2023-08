Windows commence à déployer la preview de son application Windows 365 Switch, qui permet d’accéder à Windows 365 Cloud PC, un service de PC dans le nuage, en local. La firme de Redmond continue de rendre ses produits accessibles sur toutes les plateformes.

Les abonnés au programme Windows Insider sur les canaux Bêta ou Dev (bien que le premier cité soit le plus recommandé) vont incessamment sous peu pouvoir tester Windows 365 Switch, un service de Microsoft qui permet d’utiliser Windows 11 Pro ou Entreprise sur n’importe quel PC, quels que soient ses spécifications techniques ou son système d’exploitation.

Microsoft détaille le fonctionnement de son « PC dans le cloud » : « Windows 365 Switch permet de passer facilement d’un ordinateur sous Windows 365 à un PC local, tout en utilisant les mêmes commandes clavier qui vous sont familières, ainsi que la souris ». D'après la compagnie même, cette nouvelle fonction sera très utile aux travailleurs utilisant leurs propres appareils sous Windows pour se connecter au PC Cloud sécurisé de leur employeur ou de leur entreprise.

Microsoft la phase de test de Windows 365 Switch, son service de PC dans le cloud

Pour profiter de ce nouveau service, il faudra simplement disposer de l’abonnement Windows 365, pour 31 € par mois, et d’un ordinateur sous Windows 11 connecté à Internet. Il faudra ensuite télécharger et installer l’application Windows 365 (1.3.177.0 ou plus récent) depuis le Microsoft Store. À partir de là, selon Microsoft, « switcher » du PC dans le cloud au bureau de votre ordinateur ne prendra qu’une seconde.

Avec cette offre, Microsoft concrétise un peu plus son projet de proposer ses services sur toutes les plateformes possibles et imaginables. La possibilité de jouer à GTA V sur une montre connectée grâce au Xbox Game Pass ou encore la rumeur qui circule selon laquelle la compagnie de Satya Nadella va lancer son magasin d’applications gaming pour Android et iOS dès 2024, en sont des illustrations flagrantes : la firme de Redmond assoit sa position dominante dans le logiciel.