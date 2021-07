Windows 11 : une mise à jour offre une nouvelle barre de recherche et un menu contextuel amélioré

Une nouvelle version de Windows 11 vient tout juste de débarquer. Au programme : un champ de recherche accessible depuis le menu Démarrer, le retour de certaines options disponibles sous Windows 10 (mais qui avait disparu de la première bêta de Windows 11) et des correctifs à foison. On fait le point sur tout ce qui vous attend dans cette nouvelle build de Windows 11.

Moins de deux semaines après une première bêta, une nouvelle préversion de Windows 11 est déjà diffusée par Microsoft. La build en question, qui porte le numéro 22000.65, propose plusieurs nouveautés et corrige surtout tout un lot de bugs.

Parmi les nouveautés les plus notables de cette édition de Windows 11, on peut remarque que le menu Démarrer accueille désormais une barre de recherche. Contrairement aux précédentes versions de Windows, ce champ n'est pas directement accessible depuis la Barre des tâches, mais bel et bien depuis le menu Démarrer (il faut donc cliquer sur l'icône Démarrer pour y accéder). Microsoft a également réintroduit l'option de rafraîchissement depuis le menu contextuel du Bureau, une fonction que les utilisateurs de Windows connaissent bien, mais qui avait disparu avec la première bêta de Windows 11 diffusée il y a une dizaine de jours.

Windows 11 build 22000.65 : la liste des nouveautés

La nouvelle version de Windows 11 que Microsoft vient de diffuser propose toutes les nouveautés suivantes :

Le menu Démarrer dispose maintenant d'un champ de recherche qui permet de trouver plus facilement ce que vous cherchez.



dispose maintenant d'un qui permet de trouver plus facilement ce que vous cherchez. La Barre des tâches s'affichera désormais sur plusieurs moniteurs qui peuvent être activés via Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches.

qui peuvent être activés via Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches. Plusieurs boîtes de dialogue d'alerte système ont été mises à jour , telles que l'alerte lorsque la batterie est faible sur l'ordinateur portable ou lorsque l'utilisateur modifie ses paramètres d'affichage via la nouvelle interface de Windows 11.

, telles que l'alerte lorsque la batterie est faible sur l'ordinateur portable ou lorsque l'utilisateur modifie ses paramètres d'affichage via la nouvelle interface de Windows 11. Les paramètres du Mode de gestion d'alimentation sont désormais disponibles sur la page Alimentation et batterie dans Paramètres.

sont désormais disponibles sur la page Alimentation et batterie dans Paramètres. Un clic droit sur le bureau permet d'accéder à une option d'actualisation , sans avoir besoin de cliquer sur “Show more options” (notez que cette fonction n'a pas encore été traduite dans l'actuelle édition de Windows 11).

, sans avoir besoin de cliquer sur “Show more options” (notez que cette fonction n'a pas encore été traduite dans l'actuelle édition de Windows 11). Un clic droit sur un fichier .PS1 dans l'Explorateur de fichiers permet d'accéder directement à une option Exécuter avec PowerShell, sans avoir besoin de cliquer sur “Show more options”.

permet d'accéder directement à une option Exécuter avec PowerShell, sans avoir besoin de cliquer sur “Show more options”. Les possibilités de disposition des fenêtres sur les petits PC en mode portrait ont été améliorées. Il est maintenant possible d'aligner trois applications, au lieu de quatre jusqu'à présent.

en mode portrait ont été améliorées. Il est maintenant possible d'aligner trois applications, au lieu de quatre jusqu'à présent. Grâce à une collaboration avec le fournisseur de GIF weshineapp.com, des sélections de GIF sont désormais disponibles pour les Windows Insiders en Chine via le panneau emoji ([WIN] + [.]). Si la localité est définie sur “Chine”, de nouveaux GIF apparaîtront.

via le panneau emoji ([WIN] + [.]). Si la localité est définie sur “Chine”, de nouveaux GIF apparaîtront. Un clic droit sur l'icône de volume dans la Barre des tâches propose désormais une option pour résoudre les problèmes de son.

Microsoft commence à corriger les bugs de Windows 11, mais il en reste

Microsoft a également profité de cette nouvelle préversion de Windows 11 pour diffuser un correctif concernant PrintNightmare, la faille qui touche le gestionnaire d'impression de Windows (toutes versions confondues). Enfin, de nombreux bugs ont été aussi corrigés, parmi lesquels on peut citer un correctif lié à la possibilité de cliquer à l'extrémité de la Barre des tâches afin d'afficher le Bureau, un autre concernant le lancement de l'application Paramètres, ou un dernier affectant l'Explorateur de fichiers et la visibilité des menus. Vous en trouverez une liste complète sur le blog de Microsoft.

Rappelons enfin que l'actuelle édition de Windows 11 n'est pour le moment qu'une préversion à destination des utilisateurs du programme Windows Insider. Si cette mouture semble relativement stable, nous vous conseillons fortement de l'utiliser sur un PC secondaire, dans un environnement virtuel ou sur une seconde partition de votre PC principal (à l'aide d'un dual boot).

De notre côté, même si nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs, nous avons eu quelques soucis de baisses de performances suite à l'installation de cette mise à jour sur l'un de nos PC. Il a fallu réinitialiser l'OS pour que tout rentre dans l'ordre. Sur une autre de nos machines, c'est l'application Paramètres qui rencontrent parfois quelques bugs : lenteur, champ de recherche qui ne réagit plus… Bref, mieux vaut ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une version de test.

La version finale de Windows 11 sera disponible d'ici la fin de l'année. Les possesseurs d'une licence de Windows 7, 8.1 ou 10 pourront migrer gratuitement vers le nouveau système d'exploitation de Microsoft, mais il leur faudra patienter jusqu'en 2022 pour en profiter.

Source : Windows Blogs