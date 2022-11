Windows 11 : Microsoft règle enfin les problèmes de performances en jeu sur la version 22H2

Avec la mise à jour 22H2, Microsoft a apporté de nombreuses nouveautés sur son dernier système d'exploitation. Malheureusement, cette version a également eu son lot de bugs, à commencer par des soucis de performances sur certains jeux et applications. Bonne nouvelle, puisque la firme de Redmond vient de déployer un correctif.

En septembre 2022, Microsoft a lancé la mise à jour Windows 11 22H2. Avec cette version, le constructeur a apporté de nouvelles fonctions pour améliorer la sécurité, la productivité, l'accessibilité mais aussi le gaming sur son dernier système d'exploitation.

Malheureusement, cette mouture de l'OS abritait également quelques bugs. En novembre 2022, Microsoft a admis que la MAJ 22H2 de Windows 11 provoquait des baisses de performances sur certains jeux et applications. Sur une page d'assistance, la firme de Redmond a précisé que Windows 11 pouvait déclencher des processus logiciels supplémentaires pendant le jeu, à même de réduire les performances : “Les jeux et applications concernés activent par inadvertance des fonctions de débogage des performances du GPU qui ne sont pas destinées à être utilisées par les consommateurs”.

Dans la foulée, Microsoft avait décidé d'appliquer “un blocage de compatibilité sur les appareils affectés par ce problème pour qu'ils ne puissent pas installer Windows 11 version 22H2″. Par ailleurs, la firme de Redmond avait recommandé aux joueurs de ne pas installer la MAJ avant qu'un correctif ne soit déployé.

Microsoft règle enfin les soucis de performances en jeu sur Windows 22H2

Et bien, c'est désormais chose faite. En effet, Microsoft vient de publier un nouveau patch. Si vous êtes sous Windows 11 22H2, rendez-vous dans Windows Update pour trouver un aperçu de la mise à jour KB5020044. Une fois installée, cette mise à jour devrait donc régler les problèmes de performances, en plus d'apporter des correctifs pour d'autres bugs, des améliorations pour Windows Spotlight et des alertes de stockage pour OneDrive. Concernant ce dernier point, ces notifications apparaissent lorsque vous êtes proche de la limite de stockage.

Pour rappel, en octobre 2022, nous avions appris que l'intégrité de la mémoire et la plateforme de la machine virtuelle pouvaient également entraîner une baisse des performances en jeu. De nombreux joueurs ont constaté qu'en désactivant la plateforme de machine virtuelle dans la fenêtre Windows Features, les performances étaient nettement améliorées. Attention toutefois, cette fonctionnalité est essentielle pour exécuter le sous-système Windows pour Linux et Windows pour Android.

