Windows 11 : Microsoft modernise enfin l’explorateur de fichiers

Windows 11 va prochainement avoir le droit à une nouveauté bienvenue : un explorateur de fichiers repensé. Celui-ci fonctionnera comme l’ancien, mais aura le droit à un système d’onglets qui permettra de naviguer plus facilement au sein des dossiers de votre PC. Un détail qui change tout.

L’explorateur de fichiers a reçu un petit lifting avec Windows 11, mais il fonctionne toujours de la même manière qu’avant. Microsoft va enfin le moderniser dans une prochaine mise à jour en y ajoutant des onglets, exactement comme sur les navigateurs Internet.

Lorsqu’on navigue dans l’explorateur aujourd’hui, il est parfois pénible de jongler entre différentes fenêtres, voire tout simplement d’en ouvrir une. Avec l’apparition des onglets, les manipulations se veulent beaucoup plus simples.

Windows 11 va intégrer des onglets à l’explorateur de fichiers

Cette nouveauté est d’ores et déjà disponible pour les Insiders du canal Bêta. Le déploiement se fait par vagues, donc tout le monde n’est pas encore servi. Si tout se passe bien, cette fonctionnalité devrait arriver lors de l’update 22H2, donc la grosse mise à jour prévue pour le mois d’octobre 2022.

A lire aussi – Test Windows 11 : Microsoft fait sa révolution en douceur

Ce n’est pas la première fois que ces onglets font parler d’eux sur l’explorateur de fichiers. Microsoft avait déjà travaillé sur une fonctionnalité similaire pour Windows 10, mais le projet a finalement été annulé, car pas au point. Cette fois, c’est la bonne ? En tout cas, tout le laisse à penser.

Ces onglets sont une très bonne idée et pourraient réellement être pratiques à l’usage. L’explorateur de fichiers a été retravaillé pour Windows 11 et prend de plus en plus de place à l’utilisation. Ouvrir plusieurs fenêtres et se repérer entre elle n’est pas chose facile, parfois. Voici un souci que l’arrivée des onglets devrait corriger. Après tout, cela fonctionne bien sur les navigateurs !

En plus des onglets, Microsoft indique que la bande à gauche de l’explorateur a aussi été retravaillée. Elle est désormais mieux rangée, plus claire, et montre l’utilisateur concerné. Cela peut être utile sur un PC familial avec plusieurs comptes connectés. Les dossiers épinglés, donc plus fréquemment utilisés, sont aussi mis en avant. Le tout fait moins « fouillis » qu’aujourd’hui.

Source : Microsoft