Windows 11 : la mise à jour Sun Valley 2 va imposer 35 applications natives aux utilisateurs

La prochaine mise à jour majeure de Windows 11 va s’accompagner de pas moins de 35 applications préinstallées. On retrouve déjà la plupart d’entre elles sur la version actuelle du système d’exploitation. Bonne nouvelle donc, la grande majorité d’entre elles est assez simple à désinstaller.

Ça y est, la mise à jour Sun Valley 2 de Windows 11 est désormais disponible auprès des membres Insiders en version RTM. Si vous êtes passés à côté, rappelons que cette build 22621, comme elle est nommée pour le moment, est la prochaine grosse mise à jour de Windows 11. Ici, il ne sera pas question de correctifs de sécurité ou de quelques ajouts mineurs : Microsoft prépare un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui promet de modifier l’utilisation que l’on a du système d’exploitation.

Nous vous avons déjà fait un petit récapitulatif des principales nouveautés que l’on retrouvera dans Sun Valley 2. Le média allemand DeskModder a quant à lui jeté un œil à la build pour l’étudier en profondeur et en a retiré une information intéressante. Au total, on retrouve pas moins de 35 applications préinstallées avec la mise à jour. Notez que le navigateur Edge, le pack linguistique et de l’environnement d’exécution C++ ne sont pas comptabilisés.

Windows 11 22H2 est gourmand en applications préinstallées

Pas de panique : vous n’aurez aucun mal à désinstaller la majorité de ces applications envahissantes. Pour la plupart d’entre elles, vous n’aurez qu’à effectuer un clic droit sur ces dernières pour les supprimer. On vous conseille tout de même passer par un utilitaire comme Revo Uninstaller pour effectuer une désinstallation propre et complète de l’application.

En revanche, pour d’autres, l’affaire va s’avérer un brin plus compliquée. En effet, pour certaines de ces applications, il faudra passer par Powershell pour parvenir à s’en débarrasser. La chose n’a rien d’insurmontable, mais c’est un effort supplémentaire à fournir si l’icône de ces applications nous agace.

Concernant le déploiement de Windows 22H2, le calendrier est encore relativement flou. On peut néanmoins tabler pour ce se second semestre, très certainement aux alentours de septembre prochain. D’ici là, il faudra se contenter de quelques mises à jour mineures et de patch de sécurité.

Source : DeskModder