Découvrez un vidéoprojecteur Salange à moins de 100€ chez AliExpress !

Profitez d'une expérience cinématographique à domicile avec le projecteur Salange HY300, actuellement proposé à un prix incroyable sur AliExpress. Avec une remise de 58%, ce projecteur Android compact offre une projection de qualité jusqu'à 4K, parfait pour tout amateur de technologie.

Voir le projecteur Salange avec -58% de remise chez AliExpress

Vous êtes un amateur de cinéma maison et de technologies portables ? Découvrez l'offre incroyable d'AliExpress sur le projecteur Salange HY300, actuellement disponible avec une remise de -58%. Proposé à seulement 60,27€ au lieu de 146,33€, ce projecteur combine performance et portabilité à un prix défiant toute concurrence.

Un projecteur 4K compact et puissant

Le Salange HY300 est un projecteur Android équipé de caractéristiques impressionnantes pour sa taille et son prix. Doté d'une résolution native HD 720p et capable de supporter des contenus jusqu'à 4K, il offre une qualité d'image claire et lumineuse avec une luminosité de 120 ANSI lumens, ce qui est idéal pour des utilisations dans des environnements peu éclairés.

Tout savoir sur le projecteur Salange

Grâce à sa conception cylindrique et son support rotatif, le HY300 peut être positionné et ajusté facilement pour projeter sur n'importe quelle surface, rendant chaque espace adapté pour une séance de projection. Il est également très pratique à transporter grâce à son poids léger de seulement 1 kg.

Le projecteur fonctionne sous Android 11, offrant une interface utilisateur fluide et la possibilité d'installer une multitude d'applications directement depuis le projecteur. Avec une connexion Wi-Fi dual band et Bluetooth 5.0, il permet une connectivité sans faille et la possibilité de streamer du contenu directement depuis vos appareils mobiles ou connecter des haut-parleurs externes pour une meilleure expérience sonore.

Le HY300 propose aussi des ports HDMI et USB, permettant la connexion de divers appareils externes comme des lecteurs DVD, des consoles de jeux ou des clés USB pour une lecture facile des médias. La correction keystone manuelle et la capacité de projeter des images allant de 20 à 140 pouces offrent flexibilité et adaptabilité à tous types de pièces ou d'espaces extérieurs.

Finalement, pour ceux qui cherchent à enrichir leur expérience de divertissement à domicile ou à avoir un projecteur facile à emporter en voyage, le Salange HY300 à moins de 61€ sur AliExpress est une offre à saisir avant l'épuisement des stocks !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.