Windows 11 : désinstaller ces deux programmes sans risque sera enfin possible

Microsoft annonce un changement majeur dans une future mise à jour de Windows 11. Parmi les nouveautés, on note la possibilité de désinstaller ces deux programmes, ce qui est infaisable actuellement.

Plus le temps passe, plus nous avons de contrôle sur les appareils qui nous entourent, et surtout sur les systèmes qui les font tourner. On le doit à l'Union Européenne, qui ne cesse de pousser les géants de la Tech américains à ouvrir leur produits à la concurrence et à d'autres standards. Ces demandes ont pris la forme de la législation sur les marchés numériques (DMA), et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses effets sont très concrets. Microsoft s'y plie et les mises à jour successives de Windows 11 le montrent.

Si parfois, cela nous prive de certaines fonctionnalités comme l'assistant IA virtuel Copilot indisponible en Europe, la plupart du temps, les ajouts vont dans le bon sens. La firme de Redmond annonce un nouvel aperçu de Windows 11 version 23H2 daté de novembre et il intègre plusieurs nouveautés dont certaines que les États-Unis n'auront pas. Parmi celles qui arriveront chez tout le monde : la distinction claire des applications système et des autres. Quand vous cliquerez sur le menu Démarrer, les logiciels faisant partie intégrante de Windows afficheront Système en-dessous de leur nom. Simple et efficace.

Une future mise à jour de Windows 11 permettra notamment de désinstaller ces deux programmes sans souci

Toujours dans cette optique de clarification, une ligne Composants système apparaît dans l'onglet Système des Paramètres et regroupe, comme son nom l'indique, les programmes nécessaires au fonctionnement de Windows. Mais la grande nouveauté, c'est de pouvoir désinstaller certaines applications jusque là inamovibles :

Caméra

Cortana

Photos

La recherche via Microsoft Bing

Microsoft Edge

Oui, la recherche Bing et le navigateur Edge sont bien dans la liste, et seul l'Espace Économique Européen (EEA) est concerné. C'est-à-dire les pays de l'Union européenne plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Actuellement, Bing n'est pas considéré comme un logiciel système, mais il n'est pas désinstallable pour autant. Notons aussi, toujours pour l'EEA uniquement, la synchronisation du compte Microsoft avec Windows pour retrouver ses applications, ses mots de passe, réglages ou préférences sur un autre PC.

Il est possible que vous ayez déjà certaines de ces fonctionnalités si vous êtes sous Windows 11 23H2 et que vous avez fait la mise à jour facultative d'aperçu du mois de novembre. Microsoft les déploiera chez tous les utilisateurs sous 22H2 et 23H2 avant le 6 mars 2024 au plus tard, date d'entrée en vigueur du DMA.

Source : Microsoft