Windows 11 : jouez à vos titres préférés en 4K 120 FPS grâce au xCloud intégré

Durant sa conférence dédiée à la présentation officielle de Windows 11, Microsoft a confirmé que le xCloud, son service de cloud gaming, sera directement intégré à son prochain OS. De fait, même les joueurs avec une configuration modeste pourront profiter des jeux du catalogue Xbox Game Pass sur leur PC dans la meilleure qualité graphique possible.

Comme vous le savez probablement, Microsoft occupe la scène médiatique ce jeudi 24 juin 2021 avec la présentation très attendue de Windows 11, son prochain système d'exploitation. Durant la conférence, le constructeur américain a notamment dévoilé la configuration requise minimale pour profiter de son nouvel OS, ainsi que les différentes nouveautés apportées au design général, comme le nouveau menu Démarrer par exemple.

Bien entendu, la firme de Redmond n'a pas oublié de s'adresser aux joueurs du monde entier sous Windows. Ainsi, Windows 11 intègre de nombreuses fonctionnalités inédites dédiées au gaming, comme l'Auto HDR (High Dynamic Range) qui permettra d'obtenir sur les jeux compatibles “une gamme de valeurs de luminosité et de couleurs beaucoup plus étendue”. Comme le rappelle Microsoft, cette technologie est également présente sur les récentes Xbox Series X et Series S.

Windows 11 intègre une avalanche de nouveautés pour les joueurs

À cela, il faut rajouter le DirectStorage, une autre exclusivité Windows 11. Grâce à cette technologie propriétaire, les jeux sous Windows 11 pourront charger plus rapidement les ressources d'affichage nécessaires sans encombrer votre CPU. Résultat, les temps de chargement seront nettement réduits. Microsoft précise d'ailleurs que les PC Windows 11 avec la mention “DirectStorage Optimized” seront configurés avec le matériel et les pilotes nécessaires pour en profiter dans les meilleures conditions.

Ensuite, Microsoft ne pouvait pas conclure ce volet jeu vidéo sans évoquer le Xbox Game Pass. En premier lieu, l'entreprise a confirmé l'intégration de l'application Xbox à son nouvel OS, l'accès au Xbox Game Pass se fera donc de manière instantanée. Mais la “vraie” bonne nouvelle, c'est que les abonnés pourront profiter du xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft, directement sur leur PC Windows via leur navigateur ou via l'application. Jusqu'alors, cette fonction était pour l'instant en bêta.

De fait et comme le précise Microsoft, “même un appareil d'entrée de gamme pourra jouer aux plus grands titres de la console Xbox”. Une excellente nouvelle pour les abonnés, d'autant que les serveurs xCloud viennent de passer sur Xbox Series X, pouvant proposer ainsi de la 4K 120 FPS sur les titres compatibles.

