Windows Cloud PC : le service en ligne de Microsoft serait lancé cet été

Microsoft pourrait prochainement lancer un nouveau service : Cloud PC. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version en ligne du système d’exploitation qui pourrait aider la démocratisation de Windows 10X. La date de lancement serait fixée en juin ou juillet.

Utiliser Windows 10 ou ses services en passant directement par le cloud ? Cela pourrait avoir de gros avantages, comme le fait de ne pas forcément avoir besoin d’une grosse machine ou encore de toujours être à jour en termes de sécurité. Microsoft pourrait proposer une telle offre bientôt, selon ZDnet, qui évoque un lancement dès juin ou juillet.

Pour le moment, le Cloud PC n’est pas un projet officiellement annoncé. Nommé Project Deschutes au sein de Microsoft, il a pour objectif d’étendre encore plus l’usage de Windows 10 et sur plus d’appareils. La firme de Redmond propose déjà une chose similaire, Windows Virtual Desktop, qui passe par Azure et qui est dédiée au monde professionnel. Cette offre rappelle celle du français Shadow par certains aspects, toutefois, l’utilisation devrait être limitée à la bureautique pour ceux qui ont des PC trop peu puissants chez eux, et ne pourrait remplacer un vrai ordinateur pour jouer. ZDnet indique que Microsoft pourrait offrir plusieurs configurations (medium, heavy et advanced) selon vos besoins.

Cloud PC devrait donner un coup de main à Windows 10X

Cloud PC pourrait aussi donner la possibilité à Microsoft de proposer une expérience complète avec Windows 10X. Le futur OS dédié aux machines peu puissantes ne pourra faire tourner les applications Win32 et pourrait donc passer par le cloud pour les faire fonctionner. Une manière de contourner le problème du manque d’applications qui avait tant handicapé Windows RT et Windows 10S par le passé.

Avec une telle offre, Microsoft pourrait sereinement s’attaquer au marché de l’ordinateur vendu à petit prix, actuellement dominé par les Chromebook (du moins aux Etats-Unis). Cloud PC pourrait proposer une expérience au même tarif, mais tout en restant sur Windows 10. Un argument de poids. Il faudra donc attendre cet été pour voir si oui ou non Microsoft lancera ce nouveau service et surtout voir s’il a assez d’argument pour attirer les foules.

Source : ZDnet