Windows : Microsoft ne veut plus que vous utilisiez ce programme pour tester votre réseau

Microsoft suggère aux utilisateurs de Windows de ne plus utiliser l’habituel programme iPerf3 pour mesurer les performances des réseaux. La société recommande plutôt d'utiliser ses propres outils qui offrent une mesure bien plus précise pour les utilisateurs de ce système d’exploitation.

iPerf3 est un outil bien connu des professionnels de l'informatique pour évaluer la performance des réseaux informatiques. Toutefois, Microsoft a récemment publié des recommandations contre son utilisation sur Windows à cause de plusieurs problèmes techniques. L'outil, qui fonctionne bien sur d'autres systèmes d'exploitation comme Linux ou macOS, perd de son efficacité sur ce dernier à cause d'un intermédiaire technique nommé Cygwin. Ce dernier crée une couche d'émulation qui peut dégrader les résultats des tests en ralentissant les opérations.

Microsoft explique que iPerf3, lorsqu’il est utilisé sur Windows, ne fait pas appel directement aux fonctions natives de l’OS mais passe par Cygwin. Cela signifie que les appels système nécessaires pour mesurer la performance du réseau sont indirects, ce qui peut entraîner des retards et des anomalies dans les résultats des tests. De plus, certaines options de configuration avancées ne sont pas disponibles, ou ne fonctionnent pas comme elles le devraient, limitant ainsi l’efficacité de ce programme.

Windows : pour évaluer les performances de votre réseau informatique, voici les programmes que Microsoft conseil

La position de Microsoft est claire : les utilisateurs Windows devraient éviter iPerf3 et opter pour ntttcp ou ctsTraffic, deux outils développés par la société. Ces applications sont optimisées pour ce système d’exploitation et sont supposées offrir des mesures de performance réseau plus précises et fiables. Les tests réalisés avec ces outils sont conçus pour évaluer correctement l'état des réseaux en simulant des conditions réelles de trafic internet.

En outre, Microsoft critique l'utilisation de versions dépassées de iPerf3, disponibles sur divers forums et sites web, qui peuvent contenir des erreurs non corrigées et utiliser une version obsolète de Cygwin. Ces versions antérieures, comme la 3.1.3 qui est encore largement répandue, peuvent gravement limiter les capacités de benchmarking en raison de limites techniques. L’entreprise encourage donc les utilisateurs à adopter ses solutions recommandées pour garantir la fiabilité des tests de performance réseau.

