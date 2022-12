Windows 11 prend désormais en charge la bêta d’Android 13

Windows 11 prend désormais en charge Android 13 en Preview, grâce à une mise à jour du sous-système Windows pour Android (WSA). On peut notamment s’attendre à des améliorations au niveau des performances des applications.

Comme vous le savez peut-être, le sous-système Windows pour Android vous permet d'exécuter certaines applications Android sur les ordinateurs Windows 11. Lancé pour la première fois en tant qu'aperçu en 2021, Microsoft a retiré le label “Preview” il y a quelques mois, mais WSA (Windows Subsystem for Anfroid) est toujours en développement très actif. Microsoft vient d’ailleurs de publier une mise à jour pour les bêta-testeurs.

Cela faisait maintenant plusieurs semaines que nous attendions que Microsoft supporte enfin Android 13, la nouvelle version du système d’exploitation de Google, et c’est enfin le cas. En effet, la version 2211 apporte Android 13 au Windows Subsystem for Android, et offre un grand nombre d'améliorations en termes de performances et d'utilisation.

Qu’apporte la mise à jour Android 13 sur Windows ?

Selon Microsoft, l’une des grosses améliorations de la mise à jour Android 13 permet à Windows 11 d’ouvrir les applications jusqu'à 50 % plus rapidement qu'auparavant. Toutefois, cette amélioration des performances ne s'applique qu'aux appareils qui utilisent un SSD pour le stockage. En outre, un certain nombre d'améliorations des performances et de la fiabilité ont été apportées. On retrouve par exemple une amélioration de la saisie du clic de souris et de la stabilité du presse-papiers, et amélioration du redimensionnement des applications.

Voici la liste complète de tous les changements :

Ajout d'une nouvelle commande qui ferme WSA pour l'automatisation

Améliorations des performances de démarrage (50%, cas du P10)

Amélioration de la saisie du clic de la souris

Améliorations de la stabilité du presse-papiers

Améliorations du redimensionnement des applications

Mise à niveau vers la technologie Intel bridge pour Android 13

Améliorations de la fiabilité de l'ouverture des fichiers multimédia dans Windows

Entrées Jumplist pour les applications supportant les raccourcis d'applications

Pour l'instant, cette nouvelle mise à jour n'est disponible que pour le programme Windows Subsystem for Android Preview. Les Insiders n’y ont donc pour l’instant pas accès, et nous n’attendons donc pas un déploiement pour le public avant au moins plusieurs semaines.