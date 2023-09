Windows 11 23H2 : voici les 13 nouveautés les plus attendues de la mise à jour

Microsoft va bientôt déployer une toute nouvelle version de son système d’exploitation Windows 11, nommée 23H2, et celle-ci va arriver avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Voici les plus importantes.

Microsoft s'apprête à publier sa très attendue mise à jour Windows 11 23H2. Alors que la sortie officielle est prévue pour le 21 septembre 2023, la plupart des nouveautés sont déjà disponibles pour les Windows Insiders. Cette nouvelle version promet comme chaque fois une série de fonctionnalités et d'améliorations qui pourraient redéfinir l'expérience Windows. Examinons quelques-unes de ces nouveautés qui ont retenu l’attention des bêta-testeurs.

Windows Copilot : un assistant IA révolutionnaire

Windows 11 s'apprête à entrer dans une nouvelle ère d'intégration de l'IA avec l'introduction de Windows Copilot, un assistant d'IA qui combine des éléments de Bing Chat et des plugins supplémentaires. Accessible via une barre latérale dans la barre des tâches, Windows Copilot vise à révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur PC.

Contrairement à la barre latérale Bing, Windows Copilot fonctionnera sur l'ensemble du système. Vous pouvez appuyer sur “Windows + C” pour ouvrir instantanément Windows Copilot à partir de n'importe quelle interface. Cela dit, les actions locales sont limitées pour le moment.

Interface modernisée de l'Explorateur de Fichiers

La mise à jour Windows 11 23H2 apporte également une interface élégante et modernisée à l’Explorateur de Fichiers. Conçue avec WinUI et optimisée par Windows App SDK, cette nouvelle apparence vise à améliorer la navigation sur PC, en la rendant plus intuitive et conviviale que jamais.

Parmi les améliorations, un carrousel présente les fichiers recommandés pour les utilisateurs d'Azure Active Directory (AAD), tandis que les dossiers Accès rapide et les sections Récents bénéficient d'améliorations esthétiques. Pour les utilisateurs de OneDrive, l'état de la synchronisation et le quota sont désormais intégrés de manière transparente dans la barre d'adresse, ce qui simplifie la gestion du stockage dans le nuage.

Un autre ajout notable est le volet de détails remanié, qui facilite la collaboration et l'accès aux informations sur les fichiers sans qu'il soit nécessaire de les ouvrir. Enfin, la mise à jour 23H2 ajoute une nouvelle vue Galerie à l'Explorateur de fichiers à partir de OneDrive et de Phone Link. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos dans une chronologie à partir de différentes sources, directement dans l'explorateur de fichiers.

Rapport énergétique complet pour votre ordinateur

Pour les utilisateurs soucieux de leur consommation d'énergie et de la durée de vie de leur batterie, la mise à jour Windows 11 23H2 propose un rapport énergétique détaillé. Cette fonction fournit des données en temps réel sur la consommation d'énergie de votre appareil, en la décomposant sur différentes périodes, allant des dernières 24 heures à la semaine écoulée.

Mieux encore, la fonctionnalité est capable d’afficher “l'utilisation de la batterie par application”, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller la consommation d'énergie application par application. Les utilisateurs peuvent choisir d'afficher la “consommation totale” pour avoir une vue d'ensemble ou de différencier la consommation “en cours d'utilisation” et la consommation “en arrière-plan” pour une utilisation active et passive de l'énergie.

Dégrouper les applications de la barre des tâches

Microsoft répond enfin aux demandes des utilisateurs en introduisant la possibilité de dégrouper les applications et les étiquettes dans la barre des tâches. Cette fonction permet aux utilisateurs de mieux contrôler le regroupement des applications en fonction de leurs préférences.

Sauvegarde sur le cloud intégrée

Windows 11 23H2 intègre un outil de sauvegarde dans le cloud alimenté par OneDrive. Il permet de sauvegarder dans le cloud des fichiers, des préférences de paramétrage, des applications du Microsoft Store, etc. Cela simplifie le processus de migration vers un nouveau PC, car les paramètres et applications personnalisés peuvent enfin être restaurés sans effort sur une toute nouvelle machine.

Mélangeur de volume avancé

Un nouveau mélangeur de volume avancé est placé dans le panneau des réglages rapides, permettant aux utilisateurs de contrôler et d'ajuster les paramètres de volume pour des applications spécifiques. Cette fonction élimine la nécessité d'utiliser des applications tierces pour personnaliser les préférences de volume.

Prise en charge des fichiers RAR, 7Z, Tar.gz

Windows 11 23H2 étend la prise en charge native des formats d'archives tels que RAR, 7Z et Tar.gz. Les utilisateurs peuvent compresser et extraire des données de ces formats d'archives sans avoir recours à des applications tierces, telles que le célèbre WinRAR.

Windows Lighting

Les joueurs apprécieront la fonction Windows Lighting, qui permet de personnaliser l'éclairage RGB des accessoires et périphériques tels que les claviers, les souris et les casques. Cette fonction est accessible via la page Paramètres, ce qui évite d'avoir recours à un logiciel tiers pour personnaliser l'éclairage de vos accessoires ou des composants de votre PC.

Mode sombre dans Microsoft Paint

Microsoft Paint est enfin doté d'un mode sombre, destiné aux utilisateurs qui préfèrent une interface plus obscure. En outre, les utilisateurs ont la possibilité d'effectuer des zooms avant et arrière de manière transparente lorsqu'ils utilisent le célèbre logiciel de Microsoft.

Suggestions de mise en page instantanée

Les dispositions instantanées, une fonctionnalité populaire de Windows 11, ont été améliorées. La mise à jour 23H2 introduit des recommandations intelligentes pour l'organisation des fenêtres. En passant la souris sur le bouton “maximiser”, vous obtiendrez désormais des suggestions pour une disposition optimale de vos fenêtres.

Personnalisation des widgets

Le tableau de bord des widgets permet désormais aux utilisateurs de désactiver complètement le fil d'actualité MSN. Cette fonctionnalité répond donc aux demandes de la communauté, qui souhaitait davantage d'options de personnalisation.

Nouvelle application Dev Home

Avec la mise à jour, Microsoft devrait présenter l'application Dev Home pour les développeurs, conçue pour rationaliser la configuration des environnements de développement. Elle propose l'intégration de GitHub, la surveillance des modifications push et merge, l'installation d'applications via winget, des widgets axés sur les performances et une fonction Dev Drive qui utilise une partition ReFS pour augmenter les performances de 30 % dans diverses opérations.

Détection de présence

La page Paramètres pourrait accueillir la détection de présence, une fonction qui exploite un capteur de proximité pour détecter la présence de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent configurer des paramètres tels que l'assombrissement de l'écran lorsqu'ils regardent ailleurs et le réveil automatique de l'écran lorsqu'ils s'approchent de l'appareil, afin d’améliorer à la fois le confort et la confidentialité.