Windows 11 : ChatGPT, compatibilité avec les iPhone, voici les nouveautés de cette mise à jour majeure

Si cette mise à jour majeure de Windows 11 apporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, on notera qu’elles sont souvent basées sur l’Intelligence artificielle. Il ne fait aucun doute que les outils proposés par Microsoft vont améliorer notre productivité, même si le « comportement » de la version de ChatGPT intégrée à Bing s’est révélé un peu inquiétant ces derniers temps.

Si ce n’est pas déjà fait, Microsoft aimerait vraiment que vous adoptiez Windows 11, le système d’exploitation conçu pour les PC. La firme de Redmond ne cesse d’apporter des améliorations et de nouvelles fonctionnalités à son logiciel phare. Étant donné la popularité des plateformes basées sur l’IA, il était logique que Windows 11 intègre, tôt ou tard, ce type de fonctionnalité. Microsoft a investi 10 milliards $ dans OpenAI, et propose désormais ChatGPT dans Bing, son moteur de recherche, au grand public.

Windows 11 est sorti il y a à peine un an, mais il va proposer toujours plus de fonctionnalités s'appuyant sur l’Intelligence artificielle. Dans les propres termes de Panos Panay, l’un des dirigeants de la compagnie, cette mise à jour ouvre « une nouvelle ère dans la recherche, le chat et la création et avec les nouveaux Bing et Edge », notamment. Voici la liste des nouveautés marquantes de Windows 11 dont vous pourrez profiter dès aujourd’hui.

Bing et son IA sont accessibles directement depuis la barre de recherche

Microsoft souhaite que l’Intelligence artificielle devienne notre copilote. Pas seulement lorsque nous faisons des recherches en ligne, mais aussi lorsque nous travaillons ou accomplissons d’autres tâches sur l’ordinateur. La compagnie met donc le moteur de recherche Bing, dont la nouvelle version intègre une version remaniée de ChatGPT, à la disposition des utilisateurs de Windows 11. Accéder aux fonctionnalités du chatbot sera on ne peut plus rapide, puisqu'il suffit de saisir votre requête dans la barre de recherche centrale. Appuyez sur Entrée, et consultez la réponse dans Edge, qui s'ouvre automatiquement.

L’application « Mobile connecté » est désormais compatible avec les iPhone

Microsoft veut proposer ses produits et services sur autant de plateformes que possible. Les utilisateurs d’iPhone pourront bientôt eux aussi prendre des appels, consulter ou lire les messages importants depuis l’écran de leur ordinateur sous Windows 11. Les possesseurs de smartphone sous Android jouissent de cette fonctionnalité depuis octobre 2018, et en la rendant compatible avec les appareils d’Apple, Microsoft confirme sa démarche visant à supprimer les barrières entre les différents systèmes d’exploitation.

Par ailleurs, ceux d’entre vous qui possèdent un téléphone Samsung seront heureux de pouvoir activer le hotspot personnel de leur appareil directement à partir de la liste des réseaux Wi-Fi de leur PC. Toujours dans une optique de garder ses doigts sur le clavier, la fonction Sites Web récents permet de transférer tous les onglets d’une session de navigation sur mobile vers le PC Windows en un clic.

Windows 11 intègre beaucoup de fonctionnalités améliorant la qualité des appels et des visios

Microsoft met énormément l’accent sur la qualité sonore et visuelle des vidéoconférences, que ce soit à travers Teams ou avec Skype. Les utilisateurs de Windows 11 pourront bientôt accéder en un clic aux réglages de Windows Studio Effects, cette application basée sur l’IA lancée l’année dernière qui offre une « collection d’effets vous permettant de personnaliser votre audio et votre vidéo dans toutes les situations ». Des réglages tels que l’arrière-plan flouté, le cadrage automatique, l’annulation de bruit ou même le suivi du regard seront accessibles directement dans la barre des tâches ».

Dans le même esprit, Microsoft a relooké Conversation. Elle sera accessible plus rapidement et il sera possible de naviguer entre les conversations dans l’appli, dans une seule et même fenêtre.

Fournir une assistance technique aux parents ou aux amis devient très facile

Comme vous êtes fan de technologie, votre entourage vous a probablement, bien malgré vous, nommé Dépanneur IT en chef. Microsoft a pensé à vous et à tous les techniciens informatiques du monde. L’Assistance rapide est une application qui permet à deux utilisateurs de partager un ordinateur via une connexion à distance, ce qui permet à l’intervenant de résoudre les problèmes sur l’ordinateur du premier utilisateur. Cette fonctionnalité sera directement accessible à partir du menu Démarrer.

La compagnie a encore simplifié la bascule entre le partage d’écran et le contrôle total en pleine session. Le nouveau pointeur laser permettra de mettre en évidence une icône, un menu ou n’importe quel élément à l’écran, ce qui permettra de guider vos proches tout au long du processus d’apprentissage.

Meta, Spotify, Messenger : Windows 11 offre toujours plus widgets

Windows 11 propose des widgets permettant d’accéder rapidement à Mobile connecté, Xbox Game Pass, ou encore Messenger et Spotify. Idéal pour consulter rapidement les derniers gros titres, le cours de vos actions, la météo ou même votre emploi du temps sans avoir à jongler avec plusieurs appareils. Pour les faire apparaître, il n’y a rien de plus simple. Si votre écran est tactile, il suffit de swiper vers la droite, sinon, cliquez sur l’icône Météo, tout en bas à droite.

La vidéo débarque enfin dans l’Outil Capture d’écran

L’Outil Capture d’écran ne propose pour l’instant qu’un mode photo. En appuyant sur Windows + Shift + S, vous aurez bientôt le choix de filmer ce que vous faites à l’écran. Les captures seront automatiquement enregistrées dans un dossier par défaut.

Windows 11 met l’accent sur l’accessibilité et se met à portée des malvoyants

En tant que compagnie qui veut s’adresser à tout type de public, Microsoft a toujours mis l’accent sur l’accessibilité et l’inclusivité, comme en atteste la manette Adaptive XBox, par exemple. Dans cette mise à jour, la firme de Redmond améliore l’app Narrateur en étendant son fonctionnement à une plus grande variété de plages Braille pour les utilisateurs non-voyants.

Les utilisateurs ne pouvant pas se servir du clavier seront heureux d’apprendre que l’Accès vocal sort enfin de sa préversion. Il sera possible d’utiliser votre voix pour contrôler de nombreuses applications Windows 11, « pour en faire plus, avec ou sans clavier et souris ».

Au titre des apports un peu moins importants, on notera l’affichage de recommandations pour économiser de l’énergie dans les Paramètres, l’apparition des onglets dans le Bloc-Notes, une augmentation de la rapidité de l’Explorateur de fichiers ou encore une amélioration de l’interface de l’OS pour les appareils tactiles. Toutes ces nouvelles fonctionnalités devraient être déployées lors de la mise à jour de sécurité mensuelle de mars 2023.