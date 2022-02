Windows 11 va bientôt vous aider à mieux régler vos paramètres HDR

Microsoft a annoncé l’arrivée prochaine d’une nouvelle application dans Windows permettant de configurer les réglages HDR. Inspirée de celle existante sur Xbox, celle-ci se trouvera directement dans les paramètres du système d’exploitation. On ne sait pas si elle sera seulement disponible sur Windows 11 ou également sur Windows 10, ni quand elle sera définitivement disponible pour les utilisateurs.

Depuis peu, les Xbox intègrent une application intitulée HDR Game Calibration, qui permet de faire exactement ce que son nom indique : en se rendant dans les paramètres de sa console, le joueur peut régler à sa convenance la configuration du HDR sur son écran. Extrêmement pratique pour obtenir de meilleurs rendus de couleurs et de lumière sur les différents jeux, une telle application manque cruellement à Windows. Mais plus pour longtemps.

En effet, la nouvelle version de Windows 11 pour les Insiders intègre de nouvelles fonctionnalités permettant de booster les performances de son jeu. Si cette build semble surtout se concentrer sur les jeux en mode fenêtré, une petite option se cache dans les paramètres de l’OS. Ainsi, en se rendant dans Paramètres > Affichage > Utiliser HDR, on découvre désormais la même application que sur Xbox.

Microsoft ajoute une application pour régler le HDR sur Windows 11

Grâce à cette dernière, il est donc possible de configurer les réglages HDR selon trois paramètres : le détail le plus sombre visible, le détail le plus lumineux visible et le niveau de luminosité de l’écran. Néanmoins, pour l’heure, toutes ces options ne sont pas encore disponibles, seul le chemin existe. De plus, on ne sait pas encore si la fonctionnalité sera également disponible sur Windows 10, et si seulement les utilisateurs Windows 11 pourront en profiter.

Microsoft n’a pas non plus annoncé de date précise pour le déploiement, mais son arrivée prochaine auprès des Insiders indique que cela ne devrait pas trop tarder. Quoiqu’il en soit, la firme de Redmond continue ses efforts pour séduire les joueurs en développant pléiade de fonctionnalités pensées pour le gaming. Le HDR automatique a d’ailleurs fait partie des nouveautés phares de l’OS à son lancement.