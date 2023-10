La dernière mise à jour optionnelle de Windows 11 ajoute la prise en charge native de 11 types d'archives. Vous pouvez décompresser les fichiers RAR ou 7-Zip sans passer par un logiciel dédié.

Cette fois-ci, c'est la bonne. Cela fait quelques mois que Windows se prépare à gérer nativement les archives comme les RAR. Jusqu'à présent, pour décompresser ce type de fichier, vous devez passer par un logiciel dédié, ici WinRAR. D'ailleurs, l'entreprise n'a pas caché sa crainte de devenir obsolète après la mise à jour de Windows 11. Cette dernière est désormais accessible à tous. Elle est optionnelle, mais si vous choisissez d'installer l'Aperçu de mise à jour cumulative pour Windows 11 numérotée KB5031455, cela ajoutera la prise en charge de 11 archives différentes.

Pour rappel, c'est à vous de lancer le téléchargement en question, dans la mesure où il ne s'agit pas encore de la version finale de la mise à jour. Rendez-vous dans les Paramètres de votre PC puis dans Windows Update. Lancez au besoin une Recherche si elle n'apparaît pas, sinon, cliquez simplement sur Télécharger et installer. Et si vous préférez attendre pour une raison quelconque, les fonctionnalités de la KB5031455 seront déployées le mois prochain lors du “Patch Tuesday”, soit le 14 novembre, deuxième mardi du mois.

Windows 11 décompresse nativement 11 types d'archives, dont les RAR et les 7-Zip

Voici les nouveaux types de fichiers archives pris en charge par Windows 11 :

.rar

.7z

.tar

.tar.gz

.tar.bz2

.tar.zst

.tar.xz

.tgz

.tbz2

.tzst

.txz

En revanche, le système ne gère pas les archives chiffrées par un mot de passe. Interrogé à ce propos, un porte-parole de Microsoft a répondu que la firme n'avait rien à dire pour le moment. La présence des .rar et .7z est une nouvelle majeure. Elle devrait logiquement faire tomber en désuétude les célèbres logiciels WinRAR et 7-Zip, qui n'ont plus d'utilité. Même s'ils sont gratuits, on peut se demander si la mise à jour ne signe pas leur arrêt de mort. Il faut toutefois se rappeler que ces sociétés vivent surtout des licences qu'elles vendent aux entreprises, et que ces dernières sont souvent très frileuses quand il s'agit de mettre à jour leur parc informatique, tant cela représente un risque important de problèmes.

Source : BleepingComputer