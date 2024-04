Windows 11 : comment supprimer les publicités du menu Démarrer

Microsoft commence à afficher des publicités dans le menu Démarrer de Windows 11 et c'est visiblement parti pour durer. Heureusement, il y a un moyen simple de s'en débarrasser. On vous explique.



La publicité est un mal indispensable. Quand un entreprise lance un produit, il faut bien qu'elle le fasse savoir au plus grand monde pour espérer le vendre, c'est logique. Le problème survient quand les réclames se font trop envahissantes, surtout si elles prennent place dans un service pour lequel on a déjà payé. Exemple : les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Toutes diffusent des pubs pendant les films et séries et demandent un supplément de tarif pour s'en débarrasser.

De son côté, Microsoft n'a heureusement pas choisi ce mode de fonctionnement. Depuis quelques années déjà, la firme ne cache pas sa volonté d'afficher des publicités dans Windows 11 partout où elle le peut : dans les paramètres, dans la barre de recherche… Et après un essai l'an dernier, les pubs sont désormais présentes dans menu Démarrer. Comme l'on est amené à l'ouvrir assez régulièrement selon les cas, cela peut vite agacer de voir l'icône d'un logiciel “promu” dont on a rien à faire aux côté des applications qu'on utilise. Mais il y a un moyen de faire disparaître tout ça pour de bon.

Voici comment empêcher l'affichage des publicités dans le menu Démarrer de Windows 11

Les publicités du menu Démarrer sont visibles dans la partie Nos recommandations de ce dernier. La solution est donc d'agir dessus, ce qui se fait en quelques clics :

Ouvrez les Paramètres du PC. Rendez-vous dans Personnalisation (dans la colonne de gauche) puis Démarrer. Désactiver l'option Afficher des recommandations pour les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications, etc.

C'est tout ! Il n'y a rien d'autre à faire. Notez qu'il s'agit d'une méthode”tout ou rien”. La zone en-dessous de la ligne Nos recommandations sera vide, mais vous pouvez tout de même y voir les fichiers ouverts il y a peu en activant la ligne Afficher les éléments récemment ouverts dans Démarrer, les Listes de raccourcis et l'Explorateur de fichiers. En espérant que Microsoft n'ait pas l'idée de mettre des pubs là aussi.