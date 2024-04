Windows 11 : vous pouvez désormais supprimer les bloatwares de toutes les versions de l’OS, voici comment

Tiny11, la version de Windows 11 sans les applications par défaut, a droit aujourd’hui à une évolution majeure. Tiny11 Builder est un nouveau script qui permet aux utilisateurs d’installer la version de Windows 11 de leur choix sans aucun bloatware. Voici comment cela fonctionne.

Microsoft Edge, Office… En théorie, il est impossible de désinstaller certaines applications de Windows 11. Mais dans la pratique, il existe des outils permettant de se débarrasser de ces logiciels, également appelés bloatwares. Si vous avez déjà cherché à supprimer ces derniers de votre OS, vous avez certainement entendu parler de Tiny11, un projet du développeur NTDEV, qui consiste concrètement en une version allégée de Windows 11.

Tiny11 est extrêmement pratique et permet de se libérer de nombreuses contraintes de Windows, mais il présente jusqu’à maintenant une limitation majeure : il permet uniquement d’installer une version spécifique du système d’exploitation. Ainsi, il faut attendre que le développeur déploie ladite version au sein de Tiny11 pour profiter des fonctionnalité associées. Un problème qui a désormais sa solution, baptisée Tiny11 Builder.

Tiny11 Builder permet d’installer n’importe quelle version de Windows 11

Plutôt qu’une image système à installer, Tiny11 Builder est un script à exécuter. Ce dernier va en réalité agir directement sur l’image système de Windows que vous aurez téléchargée pour « l’altérer » de manière à retirer toutes les applications de votre choix. C’est une excellente nouvelle, puisque cela permet aux utilisateurs d’installer la version de Windows 11 de leur choix, qu’il s’agisse de l’édition Home ou Pro ou même de la version ARM.

Sur le même sujet — Windows 11 tourne sur un Raspberry Pi grâce à Tiny11, un petit exploit technique

Autrement dit, Tiny11 Builder créer un média d’installation plutôt qu’une image disque, de la même manière que si vous créiez une clé USB bootable. En installant Windows 11 à l’aide de l’outil, vous pourrez ainsi retirer bon nombre de bloatwares. Voici la liste complète :

Actualités

Assistance rapide

Astuces

Bureau à distance

Calculatrice

Calendrier

Caméra

Cartes

Clipchamp

Contacts

Courrier

Cortana

Edge

Enregistreur

Famille

Films & TV

Hub de commentaires

Horloge

Météo

Media Player

Microsoft 365

Microsoft Clipchamp

Microsoft To Do

OneDrive

Outil de capture d’écran

Paint

Photos

Notepad

Solitaire

Terminal

Xbox

Autant dire que vous allez libérer beaucoup d’espace de stockage sur voter disque dur ou votre SSD, normalement alloué à Windows 11. Pratique lorsque vous souhaitez garder de nombreux fichiers volumineux sur votre PC, ou que vous avez beaucoup de jeux installés par exemple. En outre, Tiny11 permet également de contourner l’obligation de se créer un compte Microsoft.

Comment désinstaller tous les bloatwares de Windows 11 avec Tiny11 Builder

Vous êtes tenté ? Ça tombe bien, l’utilisation de Tiny11 Builder est relativement simple, pour peu que l’on sache comment s’y prendre. Voici donc la marche à suivre, pas à pas, pour enfin vous débarrasser de toutes les applications indésirables de Windows 11 :

Commencez par télécharger l’image disque de Windows 11 en cliquant sur ce lien Téléchargez ensuite Tiny11 Builder depuis sa page Github Ouvrez Windows Powershell en mode administrateur Tapez la commande suivante : Set-ExecutionPolicy unrestricted Montez l’image disque de Windows en double-cliquant dessus Exécutez le script Tiny11 Builder Sélectionnez le disque virtuel que vous venez d’ouvrir Sélectionnez la version de Windows 11 que vous souhaitez installer

Tiny11 Builder va alors se charger du reste. Quelques minutes plus tard, vous voici une version de Windows 11 beaucoup plus légère — et plus agréable.