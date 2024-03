Windows 11 : le bloc-notes gagne enfin ces deux fonctions indispensables

Le bloc-notes de Microsoft continue de se moderniser et reçoit deux fonctionnalités basiques, mais étonnamment absentes malgré les décennies d'existence de l'application.

Il y a des programmes que l'on associe directement à Windows. La plupart sont présents depuis les premières versions du système d'exploitation et, à quelques exceptions près, perdurent encore sur Windows 11. On peut citer le logiciel de graphisme Paint, le désormais disparu traitement de texte WordPad, ou encore le bloc-notes. Ce dernier a d'ailleurs longtemps été délaissé par Microsoft. Il faut attendre longtemps avant que l'application reçoive l'attention qu'elle mérite sous la forme de mises à jour.

Son design se modernise en 2021 seulement, mais c'est le coup d'envoi d'une série d'évolutions bienvenues. On retiendra par exemple l'apparition d'onglets pratiques pour garder plusieurs textes sous la main, ou encore l'intégration de l'intelligence artificielle Copilot. Pourtant, le bloc-notes brille depuis des décennies par l'absence de deux fonctionnalités pourtant indispensables à tout traitement de texte. Si vous êtes inscrit au programme Windows Insider pour recevoir les mises à jour en bêta, vous allez être ravi, elles arrivent.

Le bloc-notes de Windows s’enrichit de ces deux fonctions attendues depuis longtemps

La version 11.2402.18.0 du bloc-notes, ou Windows Notepad dans le Microsoft Store, ajoute la correction automatique et la vérification de l’orthographe. Concernant la première, Microsoft ne donne pas de détail, se contentant de dire qu'elle “corrige de manière transparente les erreurs de frappe courantes au fur et à mesure que vous tapez“. La deuxième fonctionnalité ressemble à ce que vous avez déjà vu ailleurs. Si un mot est mal écrit, il est souligné d'une vague rouge et vous pouvez faire un clic droit dessus pour obtenir des suggestions de corrections. Le raccourci MAJ + F10 après sélection du mot fonctionne aussi.

L'option est activée par défaut pour la plupart des types de fichiers, mais pas pour ceux qui sont associés à la programmation. Une décision qui a du sens dans la mesure où l'on ouvre souvent ces derniers avec le bloc-notes et qu'ils contiennent beaucoup de mots susceptibles de déclencher la vérification orthographique pour rien. Plus qu'à attendre le déploiement global de la mise à jour. Microsoft a indiqué que plusieurs langues sont prises en charge, sans précision, mais on imagine que le français en fait partie.