Windows 11 : l’explorateur de fichiers pourrait enfin se doter d’onglets pour faciliter la navigation

Windows 11 va-t-il enfin ajouter des onglets à l’explorateur des fichiers ? Rien n’est encore fait, mais c’est tout à faire possible, comme en atteste la récente découverte de l’ingénieur Rafael Rivera. Ce dernier a expliqué sur Twitter avoir trouvé une option cachée dans la build 22572, actuellement disponible uniquement pour les membres Insiders.

Windows 11 a été l’occasion pour Microsoft d’enfin proposer une véritable refonte de l’explorateur de fichiers. Plus moderne, plus agréable à l’œil aussi grâce à son design revisité, l’utilitaire est bien moins archaïque et opaque que sur les précédentes versions du système d’exploitation. Pour autant, il lui manque encore une fonctionnalité essentielle : les onglets.

Au même titre que sur un navigateur, il arrive régulièrement d’ouvrir plusieurs dossiers à la fois, que ce soit pour effectuer un glisser-déposer ou tout simplement pour essayer de trouver un fichier en particulier. La possibilité de faire tout cela au sein d’une même fenêtre révolutionnerait franchement l’Explorateur, ce qui explique pourquoi les utilisateurs réclament cette fonction depuis des années.

Bientôt des onglets dans l’explorateur de fichiers de Windows 11 ?

Aujourd’hui, l’espoir est de mise. En effet, l’ingénieur Rafael Rivera a partagé sur Twitter une capture d’écran très prometteuse. Dessus, on y voit l’explorateur de fichiers ouvert afficher trois onglets : l’accès rapide, la partition Windows et les téléchargements. Selon toute vraisemblance, il est possible de passer de l’un à l’autre d’un simple clic, sans avoir à ouvrir une nouvelle fenêtre.

Rafael Rivera explique avoir déniché cette option cachée dans la build 22572 de Windows 11. Cette dernière est uniquement disponible pour les membres Insiders, ce qui veut donc dire qu’il est possible qu’elle ne soit jamais déployée auprès du grand public. Toutefois, nous pouvons nous permettre de nous montrer optimistes.

À plusieurs reprises en effet, Microsoft a écouté les utilisateurs pour implémenter de nouvelles fonctionnalités, comme cela a été le cas pour le glisser-déposer sur la barre des tâches. Espérons donc que cette dernière soit disponible d’ici la prochaine mise à jour majeure de l’OS, la version 22H2, qui devrait arriver à l’automne 2022.