Comparatif smartphones 2020 : lesquels sont les meilleurs ?

Quels sont les meilleurs smartphones Android de 2020 ? Changer de téléphone revient vite à un parcours du combattant avec tous les choix proposés sur le marché. Toutes les marques, toutes les tailles, tous les prix, ce sont autant de critères qui rendent le choix compliqué au moment de passer à la caisse. Avec notre comparatif des meilleurs smartphones Android, vous ferez les bons choix en matière de téléphone, selon vos besoins.

Les téléphones présents dans ce top sont tous de qualité et font office de référence indiscutable dans leur catégorie. Qu’ils soient très bons pour prendre des photos, qu’ils aient une grande autonomie ou qu’ils offrent un excellent rapport qualité-prix, vous retrouverez forcément parmi eux le produit idéal.

Si les téléphones peuvent aujourd’hui tout faire, tout le monde n’en a pas le même usage. Certains cherchent un mobile géant pour tout voir en grand, d’autres un petit écran pour avoir son téléphone partout, ou encore un mobile étanche. Le guide d’achat 2020 que nous vous proposons est régulièrement mis à jour pour vous proposer ce qui se fait de mieux actuellement. Mais quel smartphone Android choisir ? La sélection de Phonandroid est là pour vous guider et faire le bon choix selon vos besoins ! Votre smartphone fétiche n’est pas dans la liste ? N’hésitez pas à le proposer en commentaires !

Meilleurs smartphones Android haut de gamme premium

Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ : un outil puissant au quotidien

Actuellement, difficile de faire mieux que les Note et Note 10+, les derniers monstres sortis sous Android. Comme à son habitude avec ses flagships, Samsung propose des smartphones équipés du meilleur écran du marché, le savoir-faire du constructeur sud-coréen se confirme encore ici. Autre élément recherché par les utilisateurs, l’appareil photo offre également une excellente qualité et tient tête à ce que propose Huawei avec son P30 Pro.

Plus cher, le Note 10+ est aussi plus performant. Il dispose d’un capteur de profondeur supplémentaire pour la photo, d’un écran de 6,8 pouces (contre 6,3 pour le Note 10) avec une meilleure définition, d’un SoC Exynos 9825 plus performant que l’Exynos 9820 du modèle standard, et de 12 Go de RAM. La batterie est aussi supérieure (4300 mAh contre 3800 mAh) et la recharge rapide (45W) plus efficace.

Samsung Galaxy S10 / S10+ : le top du top

Le dernier né de la gamme S de Samsung, le S10 est sans doute l’un des smartphones haut de gamme premium les plus aboutis en 2019. Disponible dans deux variantes, le S10 et S10+ tous comme ce fût le cas sur le modèle précédent, les Galaxy S10 et S10+ arborent dorénavant un écran Infinity-O avec un trou, à l’image de ce que propose Honor avec son View 20. Toujours pas d’encoche, ce qui ravira celles ou ceux allergiques à cette mode lancée, rappelons le, par Apple avec son iPhone X.

Sous le capot, on retrouve l’un de meilleur processeur du moment gravé en 7nm, à savoir le Samsung Exynos 9820 épaulé par 6 ou 8 GB ou 12 GB de RAM selon les versions. Autre nouveauté de taille : un lecteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran. Comme toujours, Samsung a également amélioré l’appareil photo, classique.

Google Pixel 4 : le roi de la photo

Cette nouvelle génération se distingue par son écran 90 Hz, un double capteur photo composé d’un module de 16 Mp et d’un capteur de 12 Mp, et un système de navigation radar Motion Sense qui permet de contrôler le smartphone sans les mains. Les Pixel 4 débarqueront sur le marché français le 24 octobre 2019 au prix de départ de 769€.

Google Pixel 4 XL : le très haut de gamme de chez Google

Si vous recherchez sur Android, la même tranquillité d’esprit que sur iPhone, surtout du point de vue des mises à jour, alors ne cherchez plus : le Google Pixel 4 XL est sans doute fait pour vous. Vous bénéficierez ainsi toujours des moindres patchs quasiment dès leur annonce. Mais aussi de fonctionnalités souvent en exclusivité temporaire – c’était par exemple le cas de Google Lens lors de son lancement. On a pour le reste un smartphone élégant avec deux haut parleurs frontaux. Son capteur photo unique prend des clichés époustouflant grâce à des astuces à la sauce intelligence artificielle, reconnaissance d’éléments et down sampling… une technologie que Google maîtrise avec brio puisqu’il reste impressionnant même en ayant eu un Huawei P30 Pro entre les mains.

OnePlus 7T Pro : le meilleur de OnePlus

Si vous êtes à la recherche du meilleur de ce qu’il se fait à l’heure actuelle chez OnePlus, le 7T Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la firme et donc logiquement celui que nous vous recommandons. Ce dernier arbore un superbe écran incurvé de 6.67 pouces avec définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) compatible HDR 10+. L’écran du OnePlus 7T Pro s’impose une fois encore comme une référence en la matière. Il tient aisément la comparaison avec l’iPhone 11 Pro Max d’Apple ou le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Coté hardware, le smartphone peut se targuer de proposer l’un des plus puissant processeur du moment, à savoir le Qaulcomm Snapdragon 855+, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et pas moins de 256 Go de mémoire de stockage interne. Coté autonomie, le OnePlus 7T Pro est très endurant, notamment grâce à sa batterie d’une capacité de 4085 mAh. Couplée à la technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes, il est très rapide à recharger.

Coté audio, le smartphone propose deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T. Le module photo est composé de trois capteurs qui se répartissent de la sorte : un capteur grand-angle, un téléobjectif 3x et un capteur ultra grand-angle (117°). Le capteur frontal se situe dans un module rétractable.

OnePlus 7T : un design original

Variante légèrement amélioré du OnePlus 7, le OnePlus 7T voit quelques différences par rapport au OnePlus 7T Pro. La capacité de la mémoire de stockage interne est revue à la baisse : 128 Go contre 256 Go. On retrouve le même processeur à savoir le Snapdragon 855+ ainsi que 8 Go de mémoire RAM.

L’écran est identique, un poil plus petit puisqu’il est de 6.55 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 6.67 pouces pour le OnePlus 7T Pro. La batterie de 3800 mAh est compatible recharge ultra-rapide Warp charge 30. Le tout tourne sous Andoid Q 10 avec l’interface Oxygen OS.

OnePlus 7 Pro : le très haut de gamme accessible

Si vous souhaitez acquérir ce qu’il se fait de mieux à l’heure actuelle chez OnePlus, le OnePlus 7 Pro est le smartphone qu’il vous faut. Ce smartphone arbore une dalle Fluid AMOLED QHD+ (3120 x 1440 pixels – 516 ppi) de 6,67 pouces (ratio taille-écran de 88,6%). DisplayMate. On retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 855 (45% plus rapide, 20% moins énergivore) couplé à 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage ultra-rapide UFS 3.0, qui lui donnent des performances hors pair. Son écran borderless est le meilleur du marché selon DisplayMate avec un taux de rafraichissement de 90 Hz pour un rendu particulièrement doux.

Google Pixel 3 / Pixel 3 XL : Android Stock, mises à jour au top…

Google vient enfin de lancer ses Pixel en France. Ces smartphones sont conçus par Google, dont dépend le développement d’Android. Alors forcément, avec un Pixel, on a droit à des mises à jour réactives, et l’accès aux dernières fonctionnalités Android avant tout le monde. Les Pixel 3 sont également très doués en photo : Google montre que l’on peut faire aussi bien, voire mieux qu’un double capteur, grâce à un capteur simple de 12 mégapixels, et beaucoup d’intelligent artificielle. Sachant que pour « nourrir » son réseau neural, Google a toutes les données dont il a besoin. Le résultat, c’est un smartphone qui – s’il est sur la lancée du Pixel 2 – est capable de rivaliser avec les meilleurs capteurs du photo du moment, dont celui du Note 9. Il tourne on vous le disait sous la dernière versions d’Android stock avec seulement un Launcher spécifique aux Pixel.

Huawei P30 / P30 Pro : le très haut de gamme chez Huawei

Le dernier smartphone sorti par Huawei, le P30 est équipé du Soc Kirin 980, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne. Le P30 dispose d’une caméra arrière avec triple capteur 40 mp, 16 mp et 8mp ainsi qu’une caméra avant de 32mp. Il embarque une batterie de 3 650 mAh, lui assurant une autonomie très correcte. Le Huawei P30 est doté d’une dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces et ratio 19,5:9.

Le P30 Pro propose lui une batterie de 4200 mAh ce qui d’après Huawei lui confère une autonomie de plus de deux jours. Les deux smartphones intègre le Soc Kirin 980, 8 Go de RAM et se décline en 128 Go ou 256 Go pour la mémoire interne. Il représente le très haut de gamme chez Huawei et se place comme le concurrent direct du Samsung Galaxy S10. Le Huawei P30 Pro embarque un écran OLED de 6,47 pouces affichant 2440 x 1080 pixels.

Les deux smartphones tourne sous Android 9 Pie et la surcouche maison EMUI 9.1. Ils sont équipés d’un lecteur d'empreintes sous l’écran, comme sur le Mate 20 Pro. Ils sont résistants à l’eau et à la poussière : le P30 Pro est certifié IP68 tandis que le P30 se contente de la conformité IP53. Signalons aussi la présence d’un port USB-C ainsi qu’une compatibilité Bluetooth 5.0.

Huawei Mate 20/ Mate 20 Pro

Grâce à son SoC Kirin 980, un processeur gravé en 7nm, le Mate 20 s’impose comme l’un des plus puissants smartphones de l’année. Le flagship parvient aussi à de véritables prouesses dans le domaine de la photographie, grâce à son triple capteur photo arrière. Le Mate 20 est proposé à 799€.

Encore plus haut de gamme et innovante, le Mate 20 Pro détient le titre de plus puissant appareil de l’année. La phablette brille aussi grâce à son capteur d'empreintes digitales sous l’écran, sa reconnaissance faciale 3D et son immense écran borderless AMOLED. Très Premium, il est proposé à 699€.

Razer Phone 2 : le smartphone gaming polyvalent

Le Razer Phone 2 gomme quelques défauts de son prédécesseur tout en ajoutant quelques fonctionnalités sympathiques et en rafraîchissant sa fiche technique. Au final, cela en fait un smartphone plutôt polyvalent très performant pour le gaming mais qui s’en sort bien pour les autres usages. Son nouveau dos en verre le rend compatible avec la recharge sans fil Qi, alors que le support du standard Quick Charge 4.0 est également très appréciable.

Au dos, son logo Chroma RGB paramétrable s’illumine et peut servir de LED de notification. Une option qui peut sembler un peu tape-à-l’oeil mais qui peut s’avérer pratique et esthétique selon les goûts et les habitudes. Son écran de 5,7 pouces IGZO LCD propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition 1440 x 2560 pixels. Parfait pour les jeux vidéo. Côté audio, on a droit à des haut-parleurs stéréo frontaux en haut et en bas du smartphone. Son seul rival ? L’Asus ROG Phone.

Samsung Galaxy S9 / S9+ : son écran « Infini » reste l’un des plus impressionnants

Les Galaxy S9 et S9+ ont été dévoilés lors du MWC 2018, et proposent de raffiner le design des S8, tout en musclant la fiche technique, et en rajoutant un étonnant double capteur photo à ouverture variable – une première du genre sur un smartphone. Contrairement à son habitude, Samsung a mis un capteur photo simple dans la version de base, réservant le double capteur photo pour le modèle Plus, plus cher.

Concrètement en fonction de la luminosité, ces capteurs peuvent passer d’une ouverture f/2.4 à f/1.5 pour laisser plus de lumière atteindre le capteur. Le Galaxy S9 embarque un SoC Exynos 9810 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage interne (jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne pour le S9+). Il dispose également d’un grand écran AMOLED Infinity Display au ratio 18,5:9 de 5,8 pouces pour le S9 et de 6,2 pouces sur le S9+ avec définition QHD+. Un écran similaire mais amélioré par rapport au S8. En outre, il a un mode de prise de vidéos Super Slow Motion à 960 FPS, des émojis 3D et des haut parleurs stéréo. Son prix est en revanche 50 euros plus élevé que les S8 lors de leur sortie.

BlackBerry KEY2 : le clavier, c’est quand même utile

Unique en son genre, le BlackBerry KEY 2 s’impose comme une agréable amélioration du très réussi BlackBerry KEY One. Comme son prédécesseur, le téléphone jouit d’une très bonne autonomie d’une journée et demi en usage intensif. Le flagship de BlackBerry tire aussi son épingle du jeu grâce à son excellente surcouche, son étonnant et efficace clavier physique et son agréable prise en main. C’est tout simplement le meilleur smartphone du marché pour un usage exclusivement professionnel.

Le KEY 2 n’est malheureusement pas parfait : il pèche par des performances un peu juste, qui risquent de frustrer les utilisateurs les plus gourmands, et un double capteur photo arrière de piètre qualité. Le smartphone se rattrape par contre amplement grâce à l’originalité de son concept. Le BlackBerry KEY 2 est actuellement disponible à l’achat à partir de 649€. Le prix de l’originalité !

Meilleurs smartphones Android compacts

Google Pixel 3 : un XL.zip

En présentant ses Pixel 3, Google persiste à proposer un smartphone compact dans sa gamme. Difficile de ne pas signaler que le Pixel 3 est une option intéressante pour les petites mains. Son facteur de forme est étonnamment compact pour un écran si grand. Choisir le Pixel 3 c’est aussi opter pour un support des mises à jour irréprochables, un appareil photo au top, et les dernières fonctionnalités Android avant tout le monde.

Xiaomi Mi 9 SE : un petit qui a tout d’un grand

Le Xiaomi Mi 9 SE est la version allégée du Xiaomi Mi 9, il se place sur le haut du milieu de gamme, toujours à un bon rapport qualité prix. Disponible en France depuis le 17/04/2019, le Xiaomi Mi 9 SE est doté d’un écran OLED de 5,97 pouces, d’un lecteur d'empreintes sous la dalle, d’un processeur Snapdragon 712, de 64 Go de stockage, de 6 Go de RAM et d’une batterie de 3070 mAh. Du côté photo, il dispose d’un triple capteur de 48 MP + 8 MP + 13 MP à l’arrière et un de 20 MP à l’avant pour les selfies.

Meilleurs smartphones Android moins chers

OnePlus 6T : il fait trembler Apple et Samsung

Le OnePlus 6T n’apporte pas énormément de nouvelles fonctionnalités par rapport au OnePlus 6T, à vous de voir si la différence de prix vaut le coup ou nom : 559 euros pour la version 6GB/128Go, 589 euros pour 8GB/128Go et 639 euros pour 8GB/256Go. On aime son design tout en verre ainsi que son grand écran AMOLED avec cette encoche minimaliste en forme de goutte.

Dans les points négatifs, pas de certification IP68 ni de slot microSD, ni de prise jack audio. Les haut-parleurs sont certainement moins performants que sur les haut de gamme plus chers. Côté photo, on peut néanmoins parler de vrai bon en avant surtout en conditions de basse luminosité. Comme toujours le rapport qualité-prix reste très bon.

Xiaomi Mi Mix 3 : borderless sur 4 côtés et toujours aussi ingénieux

Suivre l’évolution du Xiaomi Mi Mix est toujours un plaisir : le Mi Mix 3 passe au borderless sur les trois côtés pour laisser place à un magnifique smartphone écran sans encoche. Ses capteurs photos, déjà plutôt bons sur le 2S sont désormais logés dans un tiroir à actionnement mécanique. Une nouvelle astuce maligne pour une marque dont on en attendait pas moins.

Particulièrement complet, grâce à l’ajout de la recharge sans fil QI et de la comptabilité avec toutes les fréquences 4G, le smartphone déçoit par la disparition de la prise jack. Vendu à un prix de départ de 419€, le Xiaomi Mi Mix 3 s’impose comme un excellent appareil haut de gamme.

Xiaomi Mi 9 : la meilleure fiche technique à ce prix ?

Comme ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi 9 propose des performances proches du haut de gamme mais à un prix bien inférieur par rapport à la concurrence. dalle AMOLED de 6,39 pouces de définition 1080 x 2280 pixels, ratio 19:9 avec protection renforcée Gorilla Glass 6, Snapdragon 855, La mémoire interne est de 128 ou 256 Go de stockage selon les versions tout comme la mémoire RAM qui se décline sous trois variantes : 6/8/12 GB LPDDR4X.

La batterie 3 300 mAh, compatible avec la charge sans-fil Turbo Power à 20 W qui assure une recharge complète en un temps record de 1h45 mais également la recharge rapide filaire en 27 W qui permet une recharge complète de 0 à 100 % en une heure seulement. Un smartphone avec une fiche technique vraiment attractive au vu du tarif. Une excellente alternative pour quiconque souhaite s’offrir un smartphone disposant des derniers composants et nouvelles fonctionnalités sans se ruiner, autour de 300 €.

Honor View 20 : l’un des smartphones les plus puissants du marché

Au sein de la bête, on trouve le puissant SoC Kirin 980, le même processeur qui équipe les Mate 20, 6 ou 8 Go de mémoire vive, une batterie de 4000 mAh avec recharge rapide et un capteur photo de 48 MP conçu par Sony. Côté et puissance, le View 20 s’annonce donc comme une vrai bombe.

Parmi ses principaux atouts, on note son design magnifique, son écran à trou, une vraie réussite, mais aussi ses performances de haut vol. Pour un prix contenu, vous avez également un smartphone qui propose une excellente autonomie grâce à son système de recharge rapide très performant. Niveau interface, Magic UI basé sur Android 9.0 est très intuitif. Le smartphone réalise de très belless photos dans de bonnes conditions et on également droit à un zoom 2x, portraits et selfies au top !

Xiaomi Mi 9T Pro

Le Xiaomi Mi 9T Pro est équipé d’un écran AMOLED et un SoC Snapdragon 855. Le processeur est accompagné de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Les trois capteurs se détaillent comme suit : un module principal de 48 mégapixels (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels d’ouverture f/2,4 et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4). La batterie est d’une capacité de 4000 mAh et elle est compatible avec la recharge rapide jusqu’à 27W.

Meilleurs rapport / qualité prix si votre budget est serré

Xiaomi Mi 9T : un excellent milieu de gamme

Ce smartphone arbore un écran AMOLED de 6,39 pouces avec définition FHD+ et format 19,5:9 sans trou ni encoche grâce au capteur photo frontal pop-up à la Vivo Nex. Coté hardware on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 730 couplé à 6 Go de mémoire RAM.

La partie photo est assurée par un capteur Sony IMX582 de 48 MP couplé à un capteur ultra grand-angle de 13 MP avec un champ de vision de 124,8 degrés et à un téléobjectif de 8 MP. Enfin, la batterie de 4 000 mAh compatible recharge rapide 18w lui assure une excellente autonomie.

Samsung Galaxy A8 2018 : son prix devient enfin intéressant

Le Samsung Galaxy A8 (2018) était sans doute le smartphone le plus attendu de la marque après ses modèles haut de gamme. Le coréen a opéré une vraie montée en gamme. Pourtant, son prix de départ de 369 € était assez élevé par rapport à sa fiche technique, mais il se trouve désormais autour de 270 €.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro : le meilleur de sa gamme

Le SoC Helio G90T permet au Redmi Note 8 Pro de proposer un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. C’est officiellement le premier smartphone à embarquer ce capteur photo. Ce dernier est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour le reste, le smartphone est équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces qui occupe 91,4% de la façade. De ce côté là, la filiation avec les précédents modèles de la gamme sonne comme une évidence.

La caméra selfie de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau. Le SoC est épaulé par 6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go supplémentaires. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige.

Meilleurs smartphones pas cher : le top des premiers prix

Realme 5 Pro

Le Realme 5 Pro est équipé d’un SoC Snapdragon 712 milieu de gamme épaulé par 4 ou 8 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go. Son écran IPS LCD est d’une diagonale de 6,3 pouces en définition Full HD+. Le Realme 5 Pro dispose d’un port USB-C et embarque un quadruple capteur dont un module Sony IMX586 de 48 mégapixels.

Les trois autres capteurs sont des modules de 8 mégapixels (ultra grand-angle) et de 2 MP + 2 MP (profondeur + macro). A l’avant, on retrouve un capteur de 16 MP pour les selfies. Cerise sur le gâteau, le Realme 5 Pro propose une prise Jack, un port micro SD, mais aussi une charge rapide VOOC 3.0.

Xiaomi Redmi Note 8T

Le Xiaomi Redmi Note 8T, arbore un écran 6.3″ à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels avec une batterie de 4000 mAh, lui assurant une autonomie longue durée. Coté hardware, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz couplé à 4 Go de RAM. Enfin, coté photo, le Redmi Note 8 est équipé d’une caméra à quatre capteurs 48+8+2+2 MP qui vous permet de prendre des photos de haute résolution. Proposé sous la barre des 200 euros, il s’agit tout simplement du smartphone proposant le meilleur rapport qualité prix du moment.

Xiaomi Redmi Note 7

Le Redmi Note 7 arbore un superbe écran de diagonale 6,3 pouces avec une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels) au ratio 19,5:9. Il vient avec une encoche en forme de goutte d’eau. La partie hardware est assurée par le processeur Snapdragon 660 couplé à 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go d’espace de stockage. Sa batterie de 4 000 mAh lui assure une autonomie très correcte. Le tout tourne sous Android 9 Pie avec surcouche maison MIUI 10.

Les performances sont au rendez-vous et mis à part que le double capteur photo ressorte trop, il reste pour ce prix un bon photophone. Justement , côté photo, on retrouve un double capteur 48 MP ouverture f/1.8 + 5 MP f/2.2 à l’arrière et à un module de 13 MP f/2.0 à l’avant pour les selfies. Le capteur d'empreintes est place à l’arrière et le port jack 3.5mm est bien présent. Le mobile est compatible avec le standard Bluetooth 5.0.

Meilleurs smartphones Android stock sans surcouche

Google Pixel 3a : Android dans le plus simple appareil

Excellent compromis au Google Pixel 3, le Google Pixel 3a, commercialisé pour 399 € est un smartphone avec un écran 5,6 pouces OLED FHD+ 2220 x 1080 pixels. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 670 couplé à 4 Go de RAM. La partie photo est excellente puisqu’on retrouve un capteur principal de 12,2 MP f/1.8 Dual-Pixel Sony IMX 363, autofocus à détection de phase, stabilisation optique et électronique, 28 mm et un capteur frontal de 8MP f/2.0, mode portrait. Le smartphone tourne sous la version Android One Pie 9.0.

Xiaomi Mi A3

Le Mi A3 est équipé d’un SoC Snapdragon 665 couplé à 4 Go de mémoire vive avec deux options de stockage : 64 et 128 Go extensibles grâce à la présence d’un port microSD. L’autonomie est l’un des grands atouts du Xiaomi Mi A3 qui est équipé d’une grosse batterie de 4030 mAh. Le smartphone offre une charge rapide jusqu’à 18W via USB Type-C. Pour la partie photo, il est équipé d’un triple capteur avec un objectif principal de 48MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.