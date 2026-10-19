Comparatif smartphones 2020 : lesquels sont les meilleurs ?

Quel est le meilleur smartphone en 2026 ? Difficile de trancher, car la réponse est très variable. Tout dépend de ce que vous recherchez : puissance, autonomie, performances en photo ou budget… Quels que soient vos critères, vous trouverez dans notre sélection un modèle qui saura vous convaincre.

Notre sélection des meilleurs smartphones en 2026

Galaxy S26 Ultra 900,88€ Voir 915,88€ Voir 935€ Voir 939,99€ Voir 952€ Voir 1 179,39€ Voir 1 299€ Voir 1 469€ Voir 1 569€ Voir 1 569€ Voir Plus d'offres iPhone 18 Pro Max 1 547,99€ Voir 1 559€ Voir 1 599€ Voir 1 619€ Voir 1 629€ Voir 1 629€ Voir 1 629€ Voir 1 629€ Voir 1 629€ Voir 1 629€ Voir 1 629€ Voir 1 684€ Voir Plus d'offres

Dans notre guide des meilleurs smartphones, nous avons sélectionné pour chaque catégorie, ce qui se fait de mieux sur le marché. Que vous soyez un utilisateur d’Android ou un inconditionnel d’iOS, vous découvrirez les meilleurs modèles du moment.

Les smartphones peuvent aujourd’hui tout faire, mais chaque utilisateur a ses priorités. Certains recherchent une grande autonomie, d’autres un smartphone qui excelle en photo et d’autres encore un modèle performant pour les jeux ou pour faire tourner facilement des applications exigeantes.

Si vous avez le budget pour un haut de gamme, vous pouvez tout avoir sans rechercher le compromis. Si vous recherchez plutôt un bon rapport qualité-prix, notre sélection de smartphones milieu de gamme ou d’entrée de gamme devrait vous permettre de trouver un modèle qui comblera vos attentes.

Meilleurs smartphones haut de gamme

Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra

Galaxy S26 639€ Voir 647€ Voir 655,55€ Voir 698,88€ Voir 708,88€ Voir 832,40€ Voir 849€ Voir 999€ Voir 999€ Voir 999€ Voir 1 119€ Voir 1 119€ Voir 1 119€ Voir Plus d'offres Galaxy S26+ 746,66€ Voir 818,56€ Voir 862€ Voir 866€ Voir 867€ Voir 1 048,85€ Voir 1 152,40€ Voir 1 269€ Voir 1 269€ Voir 1 269€ Voir 1 369€ Voir 1 369€ Voir 1 369€ Voir Plus d'offres

Pour cette génération, Samsung unifie l’esthétique de sa gamme. Le Galaxy S26 Ultra tire un trait sur ses angles raides et adopte des bords arrondis qui le rapprochent visuellement de ses petits frères, les S26 et S26+.

Le Galaxy S26 standard conserve un format compact avec sa dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces en Full HD+, tandis que le S26+ passe en 6,7 pouces avec une définition QHD+. Optez pour l’un de ces deux modèles si vous cherchez un bon compromis entre performances, format et prix, sans forcément avoir besoin des fonctionnalités avancées du modèle Ultra.

Ce dernier, de son côté, conserve un écran grand de 6,9 pouces. Le Galaxy S26 Ultra est le modèle le plus complet de la gamme, destiné à ceux qui visent ce qui se fait de mieux chez Samsung. Son écran introduit une nouveauté majeure : le Privacy Display. Il s’agit d’un filtre de confidentialité qui obscurcit la dalle au-delà d’un angle de vision de 45 degrés, protégeant son contenu des regards indiscrets.

Pour ce qui est des composants, Samsung utilise deux puces différentes selon le smartphone. En Europe, les Galaxy S26 et S26+ embarquent l’Exynos 2600 maison, épaulée par 12 Go de RAM. Le modèle le plus avancé de la gamme s’appuie quant à lui sur un Snapdragon 8 Elite Gen 5 adapté pour Samsung. La puce est associée à 12 Go de RAM pour les versions de 256 Go et 512 Go, et 16 Go de RAM pour la version 1 To.

Samsung Galaxy S26 Ultra Pixmania FR 915,88€ Voir l'offre

Darty 935€ Voir l'offre

Fnac 939€ Voir l'offre

RueDuCommerce 939,99€ Voir l'offre

Carrefour 952€ Voir l'offre

Cdiscount 1 179,39€ Voir l'offre

Pc Componentes FR 1 299€ Voir l'offre

Auchan.fr 1 469€ Voir l'offre

Samsung 1 569€ Voir l'offre

Boulanger 1 569€ Voir l'offre Plus d'offres

Pour ce qui est de la photo, le S26 Ultra dispose de quatre capteurs : un module principal de 200 MP, accompagné d’un ultra grand-angle 50 MP, d’un téléobjectif 3x de 10 MP et d’un périscope 5x de 50 MP.

Les deux modèles de base embarquent trois capteurs à l’arrière : un module principal de 50 MP, un téléobjectif 3x de 10 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP.

D’après notre test du Galaxy S26 Ultra, sa batterie de 5000 mAh se charge intégralement en moins de 50 minutes grâce à la puissance de charge de 60 W. C’est la charge la plus rapide proposée à ce jour par Samsung. Vous pouvez également lire notre test complet du Galaxy S26+ pour tout savoir les deux modèles de base de la série.

Les + (S26 Ultra)

Les - (S26 Ultra)

La prise en main plus agréable a quotidien

Le contraste trop faible avec Privacy Display au max



Privacy Display, une vraie bonne idée L'augmentation du prix en 512 Go et 1 To

L'autonomie en (légère) hausse L'absence d'aimant pour la charge sans fil Qi2



La charge enfin vraiment rapide en filaire

Les portraits et les macros très qualitatifs

Le bon travail de l'IA sur le zoom numérique

iPhone 18 Pro et 18 Pro Max

Apple iPhone 18 Pro (256 Go) Carrefour 1 379,99€ Voir l'offre

orange.fr 1 409€ Voir l'offre

Darty 1 415€ Voir l'offre

Fnac 1 479€ Voir l'offre

E.Leclerc 1 479€ Voir l'offre

Cdiscount 1 479€ Voir l'offre

Boulanger 1 479€ Voir l'offre

Pixmania FR 1 509€ Voir l'offre Plus d'offres

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max reprennent le design unibody en aluminium de la génération précédente, avec cette fois-ci un dos protégé par du Ceramic Shield. Apple propose toujours deux formats, mais améliore surtout les performances, la photo et l’autonomie.

Les deux modèles embarquent la nouvelle puce A20 Pro qui dispose d’un système de refroidissement par chambre à vapeur. Elle offre des performances jusqu’à 40 % supérieures à celles de la génération précédente.

L’iPhone 18 Pro dispose d’un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces, et l’iPhone 18 Pro Max d’un écran de 6,9 pouces. Les deux dalles profitent de la technologie ProMotion, avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui monte jusqu’à 120 Hz.

Apple propose trois capteurs de 48 MP pour la partie photo, la nouveauté de cette année étant que le module principal dispose désormais d’une ouverture variable. Celle-ci s’ajuste selon la luminosité et la profondeur de champ recherchée. Le téléobjectif permet quant à lui d’avoir un zoom de qualité optique allant jusqu’à 8x.

iPhone 18 Pro Max orange.fr 1 559€ Voir l'offre

Carrefour 1 599€ Voir l'offre

Darty 1 619€ Voir l'offre

Fnac 1 629€ Voir l'offre

E.Leclerc 1 629€ Voir l'offre

Cdiscount 1 629€ Voir l'offre

RED by SFR FR 1 629€ Voir l'offre

SFR 1 629€ Voir l'offre

Boulanger 1 629€ Voir l'offre

Auchan.fr 1 629€ Voir l'offre

Amazon 1 629€ Voir l'offre

Pixmania FR 1 684€ Voir l'offre Plus d'offres

Enfin, Apple améliore également l’autonomie et la vitesse de charge. L’iPhone 18 Pro Max offre 43 heures de lecture vidéo, soit six heures de plus que son prédécesseur. Les deux smartphones se chargent à 50% en une quinzaine de minutes.

Les + Les - La très bonne construction Le prix qui s'envole L'écran plus lumineux et bien calibré Le calibrage brut de l'écran un peu moins maitrisé La nouvelle version plus discrète de Dynamic Island La stabilité des performances en baisse Les performances améliorées, la chauffe maitrisée et l'OS très bien optimisé Les reflets sur les lentilles L'autonomie en hausse La mise au point capricieuse, surtout en soirée L'objectif à ouverture variable et les nouveaux réglages Pro L'interprétation des scènes en photo pas toujours pertinente L'excellente expérience audio offerte par les deux haut-parleurs

Google Pixel 11 Pro et 11 Pro XL

Pixel 11 Pro 899€ Voir 1 027,99€ Voir 1 039€ Voir 1 039€ Voir 1 039€ Voir 1 059,99€ Voir 1 099€ Voir 1 099€ Voir 1 099€ Voir 1 119€ Voir 1 199€ Voir Plus d'offres Pixel 11 Pro XL 959€ Voir 1 136,94€ Voir 1 154,90€ Voir 1 172,10€ Voir 1 218€ Voir 1 219€ Voir 1 219€ Voir 1 259€ Voir 1 299€ Voir 1 329€ Voir 1 399€ Voir Plus d'offres

Google propose une nouvelle fois son modèle Pro en deux formats. Le Pixel 11 Pro est équipé d’un écran OLED LTPO de 6,3 pouces. Si vous voulez un écran plus grand, le Pixel 11 Pro XL a une diagonal de 6,8 pouces. Les deux dalles offrent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 3 600 nits.

Le modèle XL dispose logiquement d’une batterie plus grande : 5 115 mAh, et 4 850 mAh pour le Pixel 11 Pro. Google promet plus de 30 heures d’autonomie dans les deux cas. Le premier se charge jusqu’à 75 % en 30 minutes, et le second se charge à 55 % sur la même durée.

Les deux smartphones partagent l’essentiel de leur fiche technique pour le reste. Ils embarquent notamment la nouvelle puce Tensor G6, épaulée par 12 ou 16 Go de RAM selon la capacité de stockage choisie.

La partie photo s’appuie sur trois capteurs à l’arrière : un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels offrant un zoom optique 5x. Le Zoom Pro permet désormais de monter jusqu’à 120x grâce au traitement logiciel.

Comme toujours, la qualité des photos est au rendez-vous sur ces Pixel. Google maîtrise aussi bien les contrastes que la gestion de la lumière et le rendu des couleurs, avec des clichés naturels dans la plupart des situations.

Les + Les - La colorimétrie et la luminosité excellentes de l’écran Des performances en retrait par rapport aux meilleurs concurrents pour les jeux exigeants Un équipement photo complet, de la macro au téléobjectif 5x Une autonomie qui ne fait pas référence dans cette gamme, surtout sur le petit Pro L’interface sobre et limpide Une recharge lente De nombreux outils pour corriger les photos et faciliter les prises de vue Certaines nouveautés, comme HiLight, peinent à trouver leur utilité au quotidien Sept ans de mises à jour

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Carrefour 745€ Voir l'offre

RueDuCommerce 806,50€ Voir l'offre

Cdiscount 819,96€ Voir l'offre

Fnac 828€ Voir l'offre

Pixmania FR 839,90€ Voir l'offre

Darty 849€ Voir l'offre

Pc Componentes FR 863€ Voir l'offre

Xiaomi FR 903€ Voir l'offre

RED by SFR FR 1 099€ Voir l'offre

SFR 1 099€ Voir l'offre

E.Leclerc 1 099,99€ Voir l'offre

Boulanger 1 099,99€ Voir l'offre Plus d'offres

Xiaomi est surtout populaire sur les segments d’entrée et de milieu de gamme, mais ses smartphones haut de gamme représentent une alternative crédible à ceux d’Apple et de Samsung. Les Xiaomi 17 et 17 Ultra ne dérogent pas à la règle. La version Ultra veut s’imposer comme le roi de la photo, avec un positionnement très ambitieux, mais il coûte cher : 1 500 € au lancement.

Le Xiaomi 17 quant à lui adopte une approche plus équilibrée. Il représente un meilleur choix pour ceux qui recherchent un smartphone premium à un prix plus accessible que les modèles les plus onéreux du segment.

Lancé à 1 000 €, il offre un design premium, des performances de haut vol, une expérience photo de qualité et une très bonne autonomie. La partie photo s’appuie sur trois capteurs de 50 MP à l’arrière. Le premier est module grand-angle, épaulé par un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 2.6x. Ce dernier permet également de capturer des macros, c’est-à-dire des prises rapprochées jusqu’à 10 cm.

Pour ce qui est des performances, le Xiaomi 17 embarque le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et d’un stockage UFS 4.1 de 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Le smartphone dispose par ailleurs d’un écran LTPO AMOLED de 6,3 pouces (2656 x 1220 px), avec un taux de rafraîchissement qui varie entre 1 Hz et 120 Hz. Il grimpe jusqu’à 3 500 nits de luminosité maximale et est compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision.

Avec sa batterie de 6 630 mAh, ce modèle offre une autonomie très élevée : 28h de streaming vidéo d’après notre test du Xiaomi 17. De quoi tenir facilement deux jours en usage mixte. Et grâce à sa charge rapide filaire de 100W, une recharge complète prend une cinquantaine de minutes.

Les + Les - L'écran OLED très lumineux

Chauffe en jeu



L’un des téléphones les plus puissants du marché Photos ultra grand-angle de nuit



La qualité des photos

HyperOS, une surcouche fluide et agréable

Une bonne autonomie et charge de 100W



OnePlus 15

OnePlus 15 Pc Componentes FR 699€ Voir l'offre

Cdiscount 866,40€ Voir l'offre

RueDuCommerce 878€ Voir l'offre

Carrefour 1 357,85€ Voir l'offre

Fnac 1 559,88€ Voir l'offre

Pixmania FR 2 015,54€ Voir l'offre Plus d'offres

OnePlus a pris ses distances avec la recette qui avait fait sa réputation, celle de proposer des smartphones puissants à des prix compétitifs. Le OnePlus 15 a tout de même un argument qui s’en approche : son prix de départ reste sous les 1 000 euros.

Les caractéristiques du smartphone le positionnent dans le cercle fermé des modèles premium. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5, dernière puce haut de gamme de Qualcomm, mène la danse avec 12 ou 16 Go de RAM. Le stockage est de 256 ou 512 Go.

En ce qui concerne l’écran, OnePlus abandonne les bords incurvés pour une dalle plate protégée par du Corning Gorilla Glass Victus 2. Cette surface AMOLED de 6,78 pouces affiche 2772 × 1272 pixels. La technologie LTPO lui permet de ralentir jusqu’à 1 Hz ou de pousser la cadence à 165 Hz. Elle ne tourne donc pas à plein régime pour afficher trois lignes de texte.

Pour photo, les trois modules du OnePlus 15 ont une définition de 50 MP chacun, mais les rôles restent bien distincts. On retrouve un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique avec un zoom optique 3,5x. OnePlus a aussi soigné la résistance à l’eau. Le smartphone est capable de résister à une immersion jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes, et sa certification IP69K couvre les jets à haute pression et à haute température, jusqu’à 80 °C.

La batterie prend une place de choix dans la fiche technique avec 7 300 mAh. Et quand cette réserve finit par se vider, la charge filaire de 120 W permet de repartir de zéro et d’arriver à 100 % en environ 40 minutes. La puissance de la charge sans fil est quant à elle de 50 W. Le OnePlus 15 peut également céder un peu de son énergie à un autre appareil grâce à la charge inversée : 10 W sans fil et 5 W en filaire.

Les + Les -

La puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5 Le suivi logiciel en retrait par rapport aux concurrents

Ecran parfaitement calibré

Chauffe quand il est mis à l’épreuve



HyperOS, une surcouche fluide et agréable



La partie photo maîtrisée



Une autonomie monstre



La certification IP69K

Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE Fnac 537,50€ Voir l'offre

Darty 537,99€ Voir l'offre

RueDuCommerce 539,98€ Voir l'offre

Pixmania FR 570,57€ Voir l'offre

Amazon 575€ Voir l'offre

RED by SFR FR 629€ Voir l'offre

Cdiscount 629,30€ Voir l'offre

Boulanger 649€ Voir l'offre

E.Leclerc 799€ Voir l'offre

Samsung 799€ Voir l'offre

SFR 799€ Voir l'offre

Auchan.fr 799€ Voir l'offre

Pc Componentes FR 815,80€ Voir l'offre Plus d'offres

Le Galaxy S26 FE appartient à la famille S26, mais avec un prix de départ moins élevé que la reste de la gamme. Samsung a choisi de faire quelques concessions sur la fiche technique, mais en en proposant néanmoins des caractéristiques dignes d’un smartphone haut de gamme.

On y retrouve notamment un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces en définition Full HD+. La fréquence de rafraichissement monte jusqu’à 120 Hz et la luminosité maximale est de 1 900 nits.

Samsung a choisi l’Exynos 2500 pour propulser le smartphone. Cette puce est gravée en 3 nm, et elle est épaulée par 8 Go de RAM. Vous avez le choix entre des stockages de 128, 256 ou de 512 Go.

Le Galaxy S26 FE propose une configuration photo polyvalente. On y retrouve notamment un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x. Les deux autres modules sont un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP.

Le smartphone embarque enfin une batterie de 4 900 mAh, compatible avec la charge rapide de 45 W. Elle passe de à environ 69 % en trente minutes. Samsun annonce par ailleurs sept générations de mises à jour Android et sept ans de correctifs de sécurité.

Les + Les - Un grand écran avec une belle qualité d'affichage Un tarif qui rend les compromis plus difficiles à accepter De bonnes performances, y compris en jeu Peu de nouveautés face au Galaxy S25 FE De belles photos en journée avec le capteur principal Le téléobjectif et l’ultra grand-angle moins convaincants que le capteur principal Une batterie qui permet de passer la journée sans surveiller la jauge Une recharge assez rapide (45W)

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Pro Carrefour 618,88€ Voir l'offre

Cdiscount 635,99€ Voir l'offre

Xiaomi FR 703€ Voir l'offre

RueDuCommerce 707€ Voir l'offre

Aliexpress EU 707,58€ Voir l'offre

Le Xiaomi 17T Pro reprend la philosophie des smartphones de cette lignée chez Xiaomi, c’est à dire une fiche technique haut de gamme, mais avec un prix moins élevé que les concurrents de sa catégorie, y compris même les modèles les plus onéreux de la marque que sont les Xiaomi 17 Pro et 17 Ultra, sortis cette année.

Le smartphone embarque une puce très puissante : le Dimensity 9500 gravée en 3 nm. Elle est accompagnée de 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage.

La partie photo repose sur trois capteurs, avec un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif périscopique de 50 MP. Ce dernier offre un zoom optique 5x et peut monter jusqu’à 120x avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Le Xiaomi 17T Pro est par ailleurs équipé d’une imposante batterie de 7 000 mAh. Sa charge rapide de 100 W permet de faire le plein en moins de 50 minutes. La charge sans fil est elle aussi rapide, avec une puissance de 50 W. Notez enfin que le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Pour ceux qui disposent d’un budget plus limité, le Xiaomi 17T représente une alternative intéressante. Sa puce Dimensity 8500-Ultra est suffisamment performante pour les usages exigeants, et il dispose surtout lui aussi du téléobjectif 5x du modèle Pro. Sa batterie a une capacité de 6 500 mAh et la charge rapide est d’une puissance de 67 W.

Les + Les - De belles photos, y compris avec le zoom optique 5x Son ultra grand-angle est à la peine en basse lumière Excellente performances, même en jeu La hause de prix par rapport à son prédécesseur Une batterie qui tient largement la journée Une recharge rapide avec le chargeur fourni

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic8 Pro Darty 789€ Voir l'offre

Aliexpress EU 842,67€ Voir l'offre

Fnac 879€ Voir l'offre

RueDuCommerce 888,88€ Voir l'offre

Pixmania FR 969,57€ Voir l'offre

Cdiscount 1 087,90€ Voir l'offre

Carrefour 1 089,90€ Voir l'offre

Pc Componentes FR 1 153,43€ Voir l'offre

Honor FR 1 299,90€ Voir l'offre

Boulanger 1 299,99€ Voir l'offre Plus d'offres

Le Magic 8 Pro est le smartphone haut de gamme de Honor qui veut rivaliser avec les géants du segment. On regrette toutefois son positionnement tarifaire. Il aurait pu être un véritable flagship Killer, avec un prix de lancement situé sous la barre des 1 000 €, mais Honor mise plutôt sur une fiche technique séduisante.

Le smartphone embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec de 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Son écran OLED de 6,71 pouces a une définition de 2 808 x 1 256 pixels. Ce dernier offre une luminosité maximale annoncée de 6 000 nits. Le taux de rafraîchissement quant à lui varie de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO.

La partie photo repose sur trois capteurs à l’arrière : un principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif périscopique de 200 MP offrant un zoom optique 3,7x et numérique jusqu’à 100x. La qualité photo du Honor Magic 8 pro est globalement satisfaisante, comme le montre notre test. L’autonomie quant à elle atteint les deux jours en utilisation standard, grâce à sa batterie de 6 270 mAh.

Le smartphone offre une puissance de charge 100 W qui lui permet de faire le plein en moins de 50 minutes. Le Honor Magic 8 Pro tourne sous MagicOS 10 sur base Android 16, et la marque promet jusqu’à sept ans de mises à jour.

Les + Les - La colorimétrie et la luminosité de l'écran améliorées L'autonomie un peu juste face aux concurrents La puissance de la plate-forme Le manque de luminosité du module ultra grand angle

La qualité globale des photos La charge très rapide La charge très rapide La belle expérience sonore

Meilleurs smartphones milieu de gamme

Samsung Galaxy A57

Galaxy A57 5G RueDuCommerce 339€ Voir l'offre

Cdiscount 349,99€ Voir l'offre

Carrefour 349,99€ Voir l'offre

Pixmania FR 352,32€ Voir l'offre

Darty 358,98€ Voir l'offre

Fnac 359,88€ Voir l'offre

Pc Componentes FR 447,96€ Voir l'offre

E.Leclerc 489€ Voir l'offre

Samsung 529€ Voir l'offre

RED by SFR FR 549€ Voir l'offre

SFR 549€ Voir l'offre

Auchan.fr 549,99€ Voir l'offre

Boulanger 569€ Voir l'offre Plus d'offres

Le Galaxy A57 est le meilleur milieu de gamme de Samsung en 2026. Si vous voulez un smartphone de la marque, mais avec un budget plus modeste que celui réclammé pour la famille S26, c’est le Meilleur choix par rapport au reste du catalogue. Il a été lance à partir de 549 €. Pourtant, il profite de plusieurs atouts hérités des 26 Series. Le design est homogène entre les deux gammes, bien que des concessions aient été faites sur les matériaux.

Le Galaxy A57 dispose d’une puce Exynos 1680. On est un cran en dessous de l’Exynos 2600 du Galaxy S26, mais ce processeur milieu de gamme assure l’essentiel pour sa catégorie et reste fluide pour les usages les plus courants. Elle est épaulée par 8 ou12 Go de RAM et par des stockages de 128 ou de 256 Go.

Le smartphone arbore un écran Super AMOLED de 6,7 pouces (2340 x 1080 px), avec un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. La luminosité, qui monte jusqu’à 1900 nits, est suffisante pour une parfaite lisibilité en plein soleil.

En ce qui concerne la photo, le A57 est équipé de trois capteurs : un grand angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un macro de 5 MP pour les prises rapprochées. C’est une configuration logiquement moins polyvalente que celle des S26 Series.

Samsung fait notamment l’impasse sur le téléobjectif, sachant que certains modèles de ce segment en proposent désormais. Le Galaxy A57 offre toutefois une expérience photo satisfaisante pour son positionnement.

Enfin, sa batterie 5000 mAh est compatible avec une recharge rapide de 45W. Avec le bon chargeur, il fait le plein en une heure et quart environ. Le smartphone tourne sous Android 16, avec l’expérience One UI 8.5 et une promesse de mises à jour s’étalant sur 6 ans.

Les + Les - La qualité de son écran

Absence d'un téléobjectif Design en harmonie avec le Galaxy S26

Bonnes performances

6 ans de mise à jour



iPhone 17e

Apple iPhone 17e (256 Go) Darty 620€ Voir l'offre

Carrefour 745,88€ Voir l'offre

RueDuCommerce 759,98€ Voir l'offre

Pixmania FR 786,90€ Voir l'offre

orange.fr 799€ Voir l'offre

Fnac 869€ Voir l'offre

Cdiscount 869€ Voir l'offre

Boulanger 869€ Voir l'offre

Amazon 869€ Voir l'offre Plus d'offres

L’iPhone 17e reprend le positionnement de son prédécesseur. Il s’agit du modèle le plus accessible de la gamme Apple, avec quelques concessions qui lui permettent de rester moins cher que l’iPhone 17. Son design évolue peu et conserve notamment l’encoche, là où les autres modèles profitent de la Dynamic Island.

Le smartphone dispose toujours de Face ID et du bouton Action, qui permet de lancer rapidement une fonction ou un raccourci personnalisé. Il embarque cette fois-ci la même puce que l’iPhone 17 : l’A19. Les performances sont donc au rendez-vous pour les tâches du quotidien, les jeux exigeants et les fonctions d’Apple Intelligence.

L’iPhone 17e reste compact avec son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. Apple améliore également l’autonomie, qui atteint désormais 26 heures en lecture vidéo. Le smartphone récupère jusqu’à 50 % de batterie en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus, et devient compatible avec la recharge sans fil MagSafe.

Enfin, l’iPhone 17e dispose toujours d’un seul capteur Fusion de 48 MP à l’arrière. Celui-ci permet aussi d’obtenir un zoom 2x en qualité optique. La configuration manque forcément de polyvalence face aux autres iPhone, mais la qualité des photos et des vidéos reste très bonne.

Les + Les - Bonne autonomie Un écran limité à 60 Hz, moins fluide au défilement Un format compact, facile à utiliser d’une main Un seul appareil photo arrière Sa puce A19 répond sans difficulté aux usages exigeants Une encoche imposante et des bordures assez épaisses Des photos et des vidéos de bonne qualité avec le capteur principal Une recharge lente face aux concurrents Android Le MagSafe et 256 Go de stockage dès la version de base

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro Pc Componentes FR 299€ Voir l'offre

Fnac 308,87€ Voir l'offre

Aliexpress EU 329€ Voir l'offre

Aliexpress FR 333,70€ Voir l'offre

Cdiscount 345,99€ Voir l'offre

Carrefour 358,99€ Voir l'offre

Xiaomi FR 359€ Voir l'offre

Pixmania FR 478,69€ Voir l'offre Plus d'offres

Le Poco X8 Pro, comme ses prédécesseurs dans la gamme, est conçu pour offrir des performances élevées à un prix maîtrisé. Son écran AMOLED de 6,59 pouces (2756 x 1268 pixels) aun taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet d’offrir une expérience fluide. La luminosité maximale de 3 500 nits permet quant à elle de garder une parfaite lisibilité même en plein soleil.

Le smartphone, dont le positionnement est pour le jeu à la base, embarque un processeur performant : le MediaTek Dimensity 8500-Ultra gravé en 4 nm. C’est une puce milieu de gamme, mais dont la puissante lui permet d’encaisser des jeux exigeants. Elle est accompagnée par 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Les capteurs photo sont au nombre de deux : un module principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 8MP. En pratique, le Poco X8 Pro délivre des photos convaincantes de jour comme de nuit, même si la configuration manque de polyvalence.

La batterie est un autre atout du smartphone : elle est d’une capacité de 6 500 mAh et est compatible avec la charge rapide à 100 W.

Les + Les -

Un écran OLED lumineux HyperOS est rempli de bloatware

Smartphone performant L'ultra grand-angle perfectible

Bonne autonomie et charge rapide de 100W



Puissant en jeu Son rapport qualité-prix



Google Pixel 10a

Google Pixel 10a au meilleur prix Fnac 394,99€ Voir l'offre

Carrefour 418,98€ Voir l'offre

RueDuCommerce 419,99€ Voir l'offre

Pixmania FR 433,49€ Voir l'offre

Darty 439,32€ Voir l'offre

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C’est le plus récent de la gamme des Pixel A, devenue populaire pour ceux qui recherchent l’expérience Google pour un prix abordable. Le Pixel 10a a ainsi été lancé à 549 €. Et pour ce prix, il offre une expérience proche de celle du Pixel 10, avec quelques concessions techniques pour être plus accessible.

Au niveau des caractéristiques, Google a fait le choix de rester sur le processeur du Pixel 9a, et donc le même que celui des Pixel 9 et 9 pro également. On retrouve donc la puce Tensor G4 qui n’a rien perdu de ses atouts. Elle reste une puce haut de gamme en 2026, performante pour les tâches du quotidien, y compris pour le jeu et l’intelligence artificielle. Le Pixel 10a dispose par ailleurs d’un écran pOLED de 6,3 pouces (2424 x 1080 pixels), avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz.

La photo, comme toujours chez Google, est l’un des points forts du Pixel 10a. Il reste sur l’essentiel avec deux capteurs à l’arrière : un module principal de 48 MP et un capteur ultra grand-angle de 13 MP. Grâce au traitement poussé par l’intelligence artificielle, le smartphone produit des clichés détaillés et naturels.

Enfin, le Pixel 10a exploite une batterie de 5 100 mAh. En attendant notre test du smartphone, on peut tabler sur une autonomie exemplaire, à l’instar du Pixel 9a qui atteignait les trois jours en usage classique d’après nos mesures.

Google offre ici jusqu’à 7 ans de mises à jour Android et de sécurité, ce qui est très généreux.



Les Plus



Les moins

Design premium et minimaliste La puce ne change pas par rapport au Pixel 9a L'écran bien calibré et très lumineux

Mêmes modules photo que sur la génération précédente La très bonne autonomie

Charge lente

La qualité des photos

Les 7 années de mise à jour

Les performances stables du Tensor G4, mais...





Xiaomi Redmi Note 17 Pro et Note 17 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G (Bleu - 256 Go) Aliexpress FR 308,51€ Voir l'offre

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Les Redmi Note 17 Pro 5G et Note 17 Pro Max 5G sont des modèles milieu de gamme avec de bons arguments. Ils s’adressent à ceux qui recherchent un smartphone pour les usages courants, avec une grande autonomie. Le Note 17 Pro 5G est équipé d’une puce Snapdragon 6s Gen 4.

Le Note 17 Pro Max dispose quant à lui d’un Snapdragon 6 Gen 5. Le premier propose 6 Go de RAM avec 256 Go de stockage ou 8 Go avec 512 Go. La version Pro Max dispose de 8 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage.

Pour le reste, les deux smartphones ont plusieurs caractéristiques communes. La partie photo se compose notamment de deux capteurs : un module principal de 50 MP avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 8 MP. Pour les selfies, le Redmi Note 17 Pro dispose d’un capteur de 16 MP, contre 32 MP pour la version Pro Max.

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Enfin, les deux smartphones partagent le même écran AMOLED de 6,83 pouces, avec une luminosité maximale annoncée de 3 500 nits. Son taux de rafraîchissement maximal est de 120 Hz. Vous pouvez lire notre test du Redmi Note 17 Pro pour en savoir plus sur le modèle.

Les + Les - Une grande autonomie Pas de téléobjectif Un écran OLED fluide et bien lisible en extérieur Des applications préinstallées qui encombrent l’interface Recharge rapide Une conception renforcée contre les chutes et l’eau

Poco F9 Pro

Poco F9 Pro Amazon 669,20€ Voir l'offre

Le Poco F9 Pro est un smartphone haut de gamme pour lequel vous n’avez pas à prévoir le même budget que pour la plupart des références premium. Il dispose du Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, gravé en 3 nm, avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Les performances permettent notamment de jouer à des jeux 3D exigeants ou de faire tourner plusieurs applications à la fois.

Poco va jusqu’à 185 Hz pour le taux de rafraîchissement de son écran AMOLED de 6,59 pouces. C’est surtout pour le jeu que cette fréquence peut présenter un intérêt. Pour les usages courants, vous n’exploiterez pas forcément ce maximum.

La marque fait également évoluer la photo avec un capteur principal de 200 MP stabilisé optiquement. On retrouve à ses côtés un ultra grand-angle de 8 MP et un téléobjectif flottant de 50 MP. Ce dernier ne sert pas uniquement à photographier des sujets éloignés : il permet aussi de prendre des photos macro à une distance de 10 cm.

Le Poco F9 Pro propose par ailleurs la recharge sans fil de 50 W, jusqu’ici absente de la gamme Poco F Pro. La charge filaire monte, elle, à 100 W pour alimenter une batterie en silicium-carbone de 6 330 mAh.

Les + Les - Un Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour son prix Un prix de lancement en forte hausse Bel écran, lumineux L’ultra grand-angle est moins détaillé que les autres capteurs Une grande autonomie et une recharge rapide, avec ou sans fil Les 185 Hz accessibles uniquement dans certains jeux Une finition soignée et des haut-parleurs convaincants

Meilleur smartphone d’entrée de gamme

Galaxy A17 5G

Galaxy A17 4G 169€ Voir 179,94€ Voir 183,99€ Voir 185,79€ Voir 197€ Voir 221,99€ Voir 229€ Voir 229€ Voir 249€ Voir Plus d'offres Samsung Galaxy A17 5G 163,16€ Voir 179€ Voir 205,98€ Voir 209,99€ Voir 215€ Voir 223,50€ Voir 226,99€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279,99€ Voir 279,99€ Voir 299€ Voir Plus d'offres

Modèle d’entrée de gamme du catalogue Samsung, le Galaxy A17 s’adresse aux utilisateurs qui visent l’expérience Samsung pour un budget de moins de 200 €. À ce prix-là, il ne faut pas se montrer très exigeant, mais le smartphone assure l’essentiel. Il est proposé en deux versions : 4G et 5G. Les deux ne disposent pas du même processeur, mais partagent les mêmes caractéristiques sur le reste.

La version 4G embarque ainsi une puce Helio G99 gravée en 6 nm, tandis que celle avec la 5G s’appuie sur un Exynos 1330 en Europe. Samsung a donc choisi de rester sur le même SoC que les modèles des années précédentes. Il est épaulé par 4 Go de mémoire vive et d’un stockage de 128 Go. Le second emplacement SIM peut accueillir une carte microSD si vous souhaitez ajouter du stockage.

Enfin, le Galaxy A17 dispose d’une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 25W. Son écran de 6,7 pouces est de type AMOLED. La partie photo enregistre une évolution importante : le capteur principal de 50 MP dispose désormais d’un stabilisateur optique. Il est accompagné de deux autres capteurs : un ultra grand-angle de 5 MP et un macro de 2 MP.

Les + Les - L'expérience Samsung à petit prix Les bordures peu discrète Finitions réussies malgré le design à l'ancienne Charge lente Bonne autonomie Performances limitées 6 ans de mise à jour

Xiaomi Redmi Note 17 5G

Redmi Note 17 5G Cdiscount 239,99€ Voir l'offre

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Le Xiaomi Redmi Note 17 5G succède au Note 15 5G, avec un prix de lancement de 349 € pour la version de base. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 4 Gen 4 gravé en 4 nm qui remplace le Snapdragon 6 Gen 3 du Note 15. La puce est épaulée par 6 Go de mémoire vive, avec 128 ou 256 Go de stockage. On perd en performances par rapport à la génération précédente, mais l’ensemble reste suffisant pour les tâches courantes du quotidien.

Le smartphone arbore un écran AMOLED de 6,99 pouces en définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité maximale est de 1 800 nits. Le Redmi Note 17 5G embarque par ailleurs une batterie de 7 700 mAh, au lieu de 5 520 mAh pour le Note 15 5G. La capacité augmente donc considérablement. La charge rapide quant à elle reste à 45 W.

Pour ce qui est de la photo, le Redmi Note 17 5G dispose d’un capteur principal de 50 MP. Xiaomi abandonne donc le module de 108 MP et l’ultra grand-angle de 8 MP de son prédécesseur. Pour les selfies, on retrouve un capteur de 16 MP.

Les + Les - Une autonomie qui permet d’approcher deux jours d’utilisation Des photos qui perdent en détail en basse lumière Bonne qualité d’affichage de l’écran AMOLED Plusieurs bloatwares Un stockage extensible par carte microSD

Poco M8 Pro

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Le Poco M8 Pro 5G est conçu autour de la même plateforme que le Redmi Note 15 Pro+, un milieu de gamme complet offrant une expérience fluide pour moins de 500 €. Le smartphone dispose d’un processeur Snapdragon 7s Gen 4, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage.

L’ensemble offre de bonnes performances pour les tâches du quotidien, mais aussi pour le multitâche et les jeux vidéo. Pour les titres les plus gourmands, il faudra toutefois réduire les paramètres graphiques pour profiter d’une bonne fluidité.

Le Poco M8 Pro embarque un écran AMOLED de 6,83 pouces (2 772 x 1 280 px), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité qui culmine à 3 200 nits.

L’autre point fort de ce smartphone, c’est sa batterie de 6 500 mAh qui atteint facilement les deux jours d’utilisation en usage mixte. Et pour la charge, Poco a misé sur une puissance de 100W qui permet de passer de 0 à 100 % en environ 40 minutes.

Enfin, la partie photo s’appuie sur un capteur principal de 50 MP, épaulé par un ultra grand-angle 8 MP et une caméra frontale de 32 MP. Le Poco M8 Pro bénéficie d’une certification IP68 et est donc résistant à l’eau et à la poussière. Pour un prix de lancement de 310 €, le Poco M8 Pro est un modèle destiné à ceux qui recherchent un smartphone performant à un prix abordable.

Les + Les - Son écran AMOLED fluide et lumineux Les pubs et bloatwares dans l'interface Une batterie de 6 500 mAh Pas de NFC Bonnes performances pour son prix La charge rapide de 100W

Meilleurs smartphones pliables

Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Flip 8 Darty 738€ Voir l'offre

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Le Galaxy Z Flip 8 dispose d’un écran externe Super AMOLED de 4,1 pouces, comme la génération précédente. Il couvre presque toute la face avant lorsque le smartphone est replié. Vous pouvez donc consulter vos notifications, répondre à un message ou encore prendre des selfies sans avoir à l’ouvrir.

Une fois déplié, le smartphone propose un écran de 6,9 pouces en définition Full HD+. Son taux de rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz selon le contenu affiché. Samsung réduit aussi l’épaisseur du Galaxy Z Flip 8 à 13,1 mm lorsqu’il est fermé, pour un poids de 180 grammes.

Le smartphone embarque une puce Exynos 2600, accompagnée de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage. La partie photo s’appuie sur un capteur principal de 50 MP stabilisé et un ultra grand-angle de 12 MP. Le capteur frontal affiche quant à lui une définition de 10 MP.

La batterie reste d’une capacité de 4 300 mAh, avec une charge filaire de 25 W et une recharge sans fil de 15 W. Le smartphone bénéficie enfin d’une certification IP48 et tourne sous Android 17 avec l’interface One UI 9.

Les + Les - Prend peu de place en poche une fois replié Recharge lente limitée à 25 W Deux écrans lumineux et lisibles en extérieur Peu de nouveautés face au Flip 7, malgré la hausse de prix La possibilité de prendre des selfies avec le capteur principal, cadrés sur l’écran externe Un écran externe qui permet d’utiliser davantage d’applications sans ouvrir le téléphone Une finition soignée

Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 au meilleur prix 1 328,99€ Voir 1 339,99€ Voir 1 339,99€ Voir 1 389,99€ Voir 1 629,64€ Voir 1 799€ Voir 1 799€ Voir 1 999€ Voir 1 999€ Voir 1 999€ Voir 1 999€ Voir 1 999€ Voir Plus d'offres Galaxy Z Fold 8 Ultra au meilleur prix 1 328,09€ Voir 1 328,90€ Voir 1 328,90€ Voir 1 385€ Voir 1 389€ Voir 1 628€ Voir 1 859€ Voir 1 999€ Voir 1 999€ Voir 1 999€ Voir 2 199€ Voir 2 199€ Voir 2 199€ Voir Plus d'offres

Le Galaxy Z Fold 8 adopte un format nouveau comparativement aux précédents modèles de la gamme. Il est plus court et plus large aussi bien en mode smartphone que tablette. Malgré son grand écran et une batterie plus imposante, son poids reste tout de même contenu, avec 201 grammes sur la balance. Il ne mesure que 9,7 mm d’épaisseur lorsqu’il est fermé et 4,5 mm une fois déplié.

Son écran externe de 5,5 pouces occupe donc plus de place en largeur. En l’ouvrant, on découvre une dalle Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces, avec une définition de 2 448 x 1 848 pixels. Les deux écrans disposent d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

Le Galaxy Z Fold 8 embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et d’un stockage pouvant atteindre 1 To. Samsung augmente également la capacité de la batterie, qui passe à 4 800 mAh, avec une charge rapide de 45 W.

La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 MP, mais ne dispose pas de téléobjectif. Le smartphone bénéficie par ailleurs d’une certification IP48 et tourne sous Android 17 avec One UI 9.

Si vous recherchez le véritable successeur du Z Fold 7, c’est-à-dire le modèle correspondant au format des précédentes génération, optez pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il dispose d’un écran externe de 6,5 pouces dont le format est proche de celui d’un smartphone classique quand l’appareil est fermé. La dalle interne (en mode tablette) passe à 8 pouces, avec un ratio proche du carré.

Le smartphone pliable dispose par ailleurs d’une batterie de 5 000 mAh. Il pèse 215 grammes, pour une épaisseur de 8,9 mm lorsqu’il est fermé et de 4,1 mm une fois déplié. On y retrouve le même processeur que dans le Z Fold 8, mais le Fold 8 Ultra se distingue surtout sur la partie photo. Il embarque un capteur principal de 200 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x.

Les + Les - Prend peu de place en poche une fois replié Recharge lente limitée à 25 W Deux écrans lumineux et lisibles en extérieur Peu de nouveautés face au Flip 7, malgré la hausse de prix La possibilité de prendre des selfies avec le capteur principal, cadrés sur l’écran externe Un écran externe qui permet d’utiliser davantage d’applications sans ouvrir le téléphone Une finition soignée

Google Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold Asgoodasnew FR 1 549€ Voir l'offre

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Le Pixel 11 Pro Fold joue dans la même catégorie que le Galaxy Z Fold 8 Ultra de Samsung. Pour cette nouvelle génération, Google a rendu son smartphone pliable encore plus fin. Il mesure désormais 10,1 mm d’épaisseur lorsqu’il est fermé, et pèse 239 grammes, soit 19 grammes de moins que son prédécesseur.

L’écran externe quant à lui passe à 6,5 pouces. Ce format est dans la fourchette des smartphones classiques, mais vous pouvez retrouver le mode tablette en ouvrant l’appareil. Il passe ainsi à un écran de 8 pouces avec une définition de 2 076 x 2 152 pixels. Les deux dalles sont OLED et offrent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 3 600 nits.

Pour ce qui est de la fiche technique, le Pixel 11 Pro Fold embarque la puce Tensor G6, de Google, épaulée par 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Google promet sept années de mises à jour Android, de correctifs de sécurité et de Pixel Drop.

Le smartphone pliable est par ailleurs équipé d’une batterie de 4 806 mAh. La puissance de charge filaire maximale supportée est de 30W. Avec le bon chargeur, le Pixel 11 Pro Fold passe de 0 à 50 % en une demi-heure. La recharge sans fil quant à elle est d’une puissance de 25 W.

Enfin, la partie photo s’appuie sur trois capteurs de 48 + 10,8 + 10,5 MP. Le téléobjectif offre un zoom optique 5x et le traitement logiciel permet de monter jusqu’à 30x.

Les + Les - Design fin et poids contenus pour des smartphones pliables Des prix élevés hors promo Le nouveau design du Z Fold 8 qui change Des applications préinstallées qui encombrent l’interface Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur les deux modèles Pas de téléobjectif sur le Fold 8 Capteur principal de 200 MP et zoom optique 3× sur l’Ultra Batterie légèrement plus petite sur le Fold 8 : 4 800 mAh Batterie de 5 000 mAh et charge de 45 W sur l’Ultra

Quel est le meilleur smartphone pour vous, en fonction de votre budget ?

Tout dépend de l’utilisation que vous souhaitez faire de votre smartphone. Si vous l’achetez pour un usage basique (appels, e-mails, messagerie, réseaux sociaux), un modèle d’entrée de gamme compris entre 200 € et 300 € peut suffire. Dans cette catégorie, vous avez notamment le Galaxy A17 et le Redmi Note 17 5G.

Si vous voulez un appareil plus polyvalent, avec de meilleures prestations en photo ou des performances plus confortables, prévoyez plutôt 300 € à 600 €. Vous pouvez vous tourner vers le Redmi Note 17 Pro, le Galaxy A57 ou encore le Pixel 10a, pour ne citer qu’eux. Les promotions permettent aussi de retrouver certains de ces modèles sous les 500 €. Le Galaxy A57 et le Pixel 10a ont toutefois été lancés à partir de 549 €.

Enfin, si vous avez un budget conséquent, vous pouvez envisager les modèles les plus haut de gamme. Le Galaxy S26 Ultra et l’iPhone 18 Pro Max figurent parmi les références à considérer. Vous pouvez également vous tourner vers le Xiaomi 17, les Pixel 11 Pro et 11 Pro XL ou encore le Honor Magic8 Pro. Le choix dépendra aussi de vos préférences pour Android ou iOS, ainsi que du format recherché.

Quel est le meilleur smartphone pour la photo ?

Samsung, Apple et Google proposent plusieurs références intéressantes pour la photo, mais Xiaomi et Honor ont également des modèles décents. Le nombre de mégapixels ne suffit pas à départager les smartphones. La qualité des capteurs, les objectifs disponibles et le traitement logiciel comptent aussi dans le résultat.

Si vous prenez souvent des photos de sujets éloignés, privilégiez notamment un modèle avec un bon téléobjectif. Pour les photos de nuit ou les sujets en mouvement, consultez les résultats des tests plutôt que la seule fiche technique. Vous pouvez retrouver les modèles que nous recommandons dans notre sélection des meilleurs smartphones pour la photo.

Quel est le meilleur smartphone pour l’autonomie ?

L’autonomie et la vitesse de charge sont des critères importants pour la plupart des utilisateurs. De plus en plus de smartphones peuvent désormais tenir deux jours si vous ne les utilisez pas pour les usages gourmands comme le jeu ou les longues sessions de vidéo.

Les Redmi Note 17 proposent notamment de grosses batteries : 7 700 mAh pour le Note 17 5G et 8 340 mAh pour le Note 17 Pro 5G. Ce sont des modèles à considérer si vous privilégiez l’autonomie sans vouloir acheter un smartphone haut de gamme.

La vitesse de charge mérite d’être regardée séparément. Une grande batterie ne signifie pas que le smartphone se recharge rapidement. Certains modèles proposent les deux, comme le Honor Magic8 Pro, avec une batterie de 6 270 mAh et une charge filaire de 100 W.

Meilleur smartphone par tranche de prix

Meilleur smartphone par marque

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