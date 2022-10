Windows 11 : plus que quelques jours avant l’arrivée des onglets dans l’explorateur de fichiers

Si vous n’en pouvez plus d’attendre que les onglets débarquent enfin dans l’explorateur de fichiers de Windows, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. La fonctionnalité vient de faire son arrivée dans le canal Insider Preview, ce qui signifie que son déploiement auprès du grand public ne devrait prendre que quelques jours.

Voilà de nombreux mois que nous prophétisons l’arrivée des onglets dans l’explorateur de fichiers de Windows 11. Après des années de demandes insistantes de la communauté, Microsoft a montré de premiers signes qu’elle travaillait sur la question en début d’année. Finalement, celle-ci débarque dans le canal Dev durant le mois de juin, et son déploiement est annoncé en même temps que celui de la mise à jour 22 h 2.

Seulement voilà, cela n’a pas exactement été le cas, car il aura fallu attendre encore un peu plus longtemps, toutes les fonctionnalités de Sun Valley 2 n’étant pas encore disponibles. Microsoft a fait savoir que les onglets de l’explorateur de fichiers seraient enfin disponibles via une mise à jour ultérieure. Pour les plus impatients, il y a toujours la possibilité d’activer les fonctionnalités cachées. Pour les autres, leur patience sera bientôt récompensée.

L’arrivée des onglets dans l’explorateur de fichiers est imminente

En effet, la fonctionnalité vient tout juste d’être déployée auprès de tous les membres du programme Insider, via la build KB5019509. Généralement, lorsque Microsoft débloque une fonctionnalité dans les canaux Insider, cela signifie que le grand public n’a plus qu’à attendre quelques jours, voire semaines dans certains cas, avant de pouvoir en profiter à son tour.

Sur le même sujet — Windows 11 22 h 2 : découvrez toutes les nouveautés attendues sur la mise à jour Sun Valley 2

Par ailleurs, les onglets ne sont pas les seuls à débarquer. Ces derniers sont accompagnés des Suggestions d’action dont vous nous parlions il y a peu, et qui permet de recevoir des conseils et raccourcis de la part de Windows après avoir copier un texte, par exemple. Enfin, le Partage de proximité va faciliter le transfert de fichiers vers d’autres appareils via Bluetooth ou réseaux privés.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant de l’avancement du déploiement de toutes ces fonctionnalités.

Source : ghacks