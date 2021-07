Windows 11 : vous perdrez toutes vos données si vous l’installez à partir de Windows 7

Windows 11 s’installera de manière naturelle à partir des PC tournant sous Windows 10. Pour ceux étant encore sur Windows 7, le processus sera un peu différent, puisqu’il sera nécessaire de faire une installation complète, donc perdre toutes ses données.

Windows 7 n’est plus suivi par Microsoft, toutefois, il reste encore quelques irréductibles, dont beaucoup d’entreprises. Il sera bien évidemment possible de passer sur Windows 11, toutefois, faire le grand saut compromettra toutes les données présentes sur le PC.

Une FAQ de la branche Indienne de Lenovo nous informe en effet du processus. Si vous êtes sur Windows 7,8 et 8.1 et que votre machine est tout à fait capable de faire tourner le nouveau système d’exploitation de Microsoft, il faudra faire un sacrifice pour installer ce dernier. En effet, il nécessitera une installation complète. Comme Windows 10, Windows 11 peut s’installer de deux manières. Partielle, méthode qui permet de garder vos données personnelles et logiciels installés, et complète, qui nettoie votre stockage de fond en comble pour faire une installation propre. Votre PC sera comme neuf, en somme, mais vous perdrez tout si vous n’avez pas fait de sauvegarde sur un stockage externe (ce qui est vivement conseillé de toute façon). Selon toute vraisemblance, cette upgrade sera gratuite pour les utilisateurs.

Windows 10 peut vous sauver

Si pour une raison ou pour une autre vous êtes encore sur Windows 7 et que vous ne voulez pas repartir de zéro, il y aura une méthode simple pour éviter ce problème : faire une étape par Windows 10. Ainsi, si vous installez la version actuelle du système d’exploitation, vous pourrez faire une installation de Windows 11 qui ne nécessitera pas de tout réinstaller. Une solution d’appoint qui prendre certes un peu de temps à appliquer, mais c’est toujours mieux que rien.

A lire aussi – Windows 11 : comment télécharger et installer la version bêta

Pour rappel, Windows 11 reprend les grandes lignes de Windows 10, mais propose une refonte complète de son design et ajoute de nouvelles fonctionnalités bien pratiques. Il sera disponible à la fin de l’année 2021 pour les nouveaux PC, mais les utilisateurs de Windows 10 devront attendre début 2022 pour le déploiement.

Et vous, attendez-vous Windows 11 ? Quelle est la nouveauté qui vous attire le plus ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : WindowsLatest