Windows 11 : votre smartphone Android peut servir de webcam pour PC

Microsoft annonce officiellement la possibilité d'utiliser son smartphone Android comme une Webcam sur Windows 11. La fonctionnalité est en cours de déploiement chez les inscrits au programme Windows Insider.

Beaucoup de personnes considèrent que leur smartphone est un genre d'ordinateur de poche. En fonction des usages, impossible parfois de se passer d'un véritable PC cela dit. Sauf que ce dernier ne fait pas tout ce dont est capable notre mobile, le plus évident étant la possibilité de passer et recevoir des appels ou des messages. Il existe bien sûr des logiciels pour faire cela sur Windows ou macOS, mais le plus pratique est tout de même de relier les deux appareils entre eux.

Microsoft propose depuis longtemps l'application Phone Link installée par défaut comme application système sur Windows 11. Couplée à Lien avec Windows sur Android, les deux permettent de véritablement faire tomber la frontière entre smartphone et PC. Passez des appels et envoyez des messages depuis l'ordinateur, accédez à vos applis mobiles sur grand écran, déplacez des fichiers d'un appareil à l'autre… Si votre téléphone fait partie de la liste des modèles compatibles, les possibilités sont nombreuses. Il en manquait pourtant une.

Vous allez pouvoir utiliser votre smartphone Android comme Webcam sur Windows 11

On parle ici de la possibilité d'utiliser son smartphone Android comme d'une webcam sur PC. Apple le permet avec sa fonction Continuité, et Microsoft l'a envisagé en fin d'année 2023. C'est désormais lancé. Les inscrits au programme Windows Insider commencent à recevoir le mise à jour permettant d'activer cette possibilité. Il faut pour cela posséder un mobile sous Android 9.0 ou plus avec l'application Lien avec Windows au moins en version 1.24012.

Rendez-vous ensuite dans les Paramètres du PC > Bluetooth et appareils > Mobile connecté. Choisissez Gérer les appareils et autorisez l'ordinateur à accéder au mobile. Une mise à jour d'un composant se déclenchera dans le Microsoft Store. En vous servant de votre smartphone comme webcam, vous avez la possibilité de basculer entre la caméra frontale et arrière, mettre en pause la vidéo en cas d’interruption, ou encore “profiter des effets proposés par votre modèle de mobile“, sans plus de précision. Aucune date de déploiement à l'ensemble des utilisateurs n'a été annoncée.