Windows 10 et 11 : Microsoft s’attaque à CCleaner avec un outil de nettoyage du PC

Microsoft travaille actuellement sur un tout nouveau logiciel baptisé PC Manager. Comparable à ce que peut offrir CCleaner, cet outil officiel à venir sur Windows 11 et 10 permettra de nettoyer et d'optimiser les performances de votre PC. Pour l'instant, PC Manager est disponible en version bêta.

Alors que DirectStorage 1.1 vous permet de booster le temps de chargement des jeux PC sur Windows 10 et 11, nous venons d'apprendre que Microsoft travaille sur un nouvel outil officiel fort pratique. En effet, la firme de Redmond planche actuellement sur une application inédite baptisée PC Manager.

A l'image ce que propose CCleaner, l'une des références du marché en la matière, PC Manager vous permettra de nettoyer et d'optimiser les performances de votre PC. Si la plupart des fonctionnalités offertes sont déjà intégrées à Windows 11 et 10, PC Manager a le mérite de toutes les regrouper au même endroit. Il y a par exemple une fonction de gestion du stockage pour gérer ou supprimer les applications inutilisées, tandis qu'il est possible d'effectuer un nettoyage complet de l'OS ou de rechercher les fichiers volumineux sur vos disques.

Via la fonction de gestion des processus, l'utilisateur pourra mettre fin rapidement aux tâches qui consomment de la RAM. PC Manager propose même un bouton Boost permettant de supprimer les fichiers temporaires et de libérer de la mémoire, ce qui peut s'avérer particulièrement utile sur les PC les plus anciens. Il peut également vous aider à surveiller l'utilisation des ressources ou à changer rapidement de navigateur par défaut. Enfin, PC Manager propose également une section Recommandations, avec différents conseils de Microsoft pour garder votre PC en forme comme la désactivation de certaines applis au démarrage.

PC Manager, un outil prometteur mais difficile à tester

Notez que la version publique de la bêta de PC Manager est apparue sur le site officiel chinois de Microsoft, ce qui suggère que l'appli se destinerait à un marché spécifique dans un premier temps. De notre côté, nous sommes parvenus à télécharger et installer la bêta de PC Manager. En revanche, le logiciel refuse de fonctionner sur nos deux PC sous Windows 11. Chez nos confrères de TechRadar, ils expliquent avoir réussi à lancer l'application, tout en précisant tout de même qu'un tiers des fonctionnalités ne marchait pas.

Pour l'instant, Microsoft n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant PC Manager. De fait, nous ne savons pas si un déploiement du logiciel est prévu sur le marché européen et français notamment. Il faut croiser les doigts.

Source : WindowsLatest