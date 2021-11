Windows 11 : le Microsoft Store permet enfin de voir si une application est à jour

Le nouveau Microsoft Store de Windows a un défaut qui en agace plus d’un : il n’affiche pas le numéro de version des applications. Une erreur qui sera prochainement corrigée par Microsoft dans une mise à jour.

Avec l’arrivée de Windows 11, Microsoft a changé beaucoup de choses au niveau de l’utilisation et du design. L’une des nouveautés majeures est la refonte totale du Microsoft Store. Cependant, ce ravalement de façade compte un oubli de taille qui va bientôt être corrigé.

En effet, dans le Microsoft Store actuel, il est impossible de connaître le numéro de version d’une application. Une fonctionnalité certes basique, qui n’est pas présente dans cette itération. Cela n’a l’air de rien comme ça, mais connaître son numéro de version peut être utile pour savoir si vous avez deux ou trois trains de retard sur une mise à jour ou encore comprendre pourquoi vous n’avez pas accès à une fonctionnalité en particulier. Tout ce que vous pouvez savoir à l'heure actuelle, c’est si votre application a besoin d’être mise à jour ou non.

Le Microsoft Store donne le numéro de version d'une application

Comme le note le site allemand Deskmodder, le Microsoft Store va corriger ce souci. Dans les détails de l’application, il sera possible d’accéder à certaines informations déjà disponibles aujourd’hui, comme le nom des développeurs ou encore la place qu’elle prend sur votre SSD, mais aussi le numéro de la version installée.

L’absence de cette information ressemble plus à un oubli qu’autre chose de la part de Microsoft, mais l’erreur va être réparée. Pour le moment, nous n’avons pas cette information sur notre version preview de Windows 11, mais la chose devrait arriver très rapidement, et ce pour tout le monde. Un détail sans intérêt pour bon nombre d’utilisateurs, mais qui a tout de même son importance.

Pour rappel, le Microsoft Store a connu un changement majeur avec l’arrivée de Windows 11, avec un tout nouveau design et une nouvelle façon de fonctionner. Les applications sont désormais mieux rangées, celles qui le méritent mieux mises en avant et ce Store cherche à devenir l’un des centres névralgique de l’expérience utilisateur. La plus grosse nouveauté arrivera cependant qu’en 2022, puisque ce sera la disponibilité des applications Android sur Windows 11, téléchargeables via cette boutique en ligne.

Source : deskmodder.de