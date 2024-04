Windows 11 : le panneau de configuration va perdre de son utilité, Microsoft le tue à petit feu

Une fonctionnalité présente depuis des années dans le panneau de configuration Windows va disparaître. Microsoft le rend un peu plus obsolète au fil des mises à jour de son système d'exploitation.



Si Windows 11 est clairement une version plus moderne et épurée que les précédentes versions du système d'exploitation de Microsoft, elle contient encore des “traces” de ses ancêtres. L'une des plus connues est le Panneau de configuration. Accessible, par exemple, en cliquant sur le bouton Démarrer puis en tapant son nom dans la barre de recherche, il centralise tout un tas de paramètres utiles, de la gestion du réseau Internet jusqu'à la liste des programmes installés sur le PC, en passant par la personnalisation de l'interface.

Ils vous disent quelque chose ? C'est normal : tous sont présents dans les Paramètres de Windows 11. Et depuis plusieurs années déjà, Microsoft renvoie de plus en plus vers eux, rendant le panneau de configuration de plus en plus obsolète. Un travail que la firme a commencé dès Windows 10 en supprimant une fonction essentielle du programme avant de continuer sur sa lancée. Ce n'est donc pas une surprise d'apprendre qu'une nouvelle fois, le panneau va perdre de son utilité.

Cette page va disparaître du panneau de configuration de Windows 11

Après une future mise à jour de Windows 11, vous rendre dans le Panneau de configuration et cliquer sur Apparence et personnalisation > Polices pour gérer les polices de caractères installées sur le PC ouvrira la page associée dans les Paramètres. Il s'agit de celle disponible dans le menu Personnalisation puis Polices. Cette dernière est très similaire à son homologue du panneau, tout en étant un peu plus explicite quant à la manière d'installer une nouvelle police. Rediriger vers elle est logique au final.

Microsoft a répété plusieurs fois qu'il ne comptait pas supprimer purement et simplement le panneau de configuration. En revanche, il ne cache clairement pas sa volonté d'en éloigner de plus en plus les utilisateurs. En soi, faire en sorte qu'il renvoie vers les paramètres, même systématiquement, ne l'empêchera pas de garder son rôle d'interface centralisatrice, mais il risque vite de tomber en désuétude.

Source : Windows Latest